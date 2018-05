Prijsanalyse: Bitcoin is saai

Waar het vorige week nog leek alsof de cryptomarkt haar comeback maakte, omdat de koersen ein-de-lijk uit het dal leken te klimmen, gebeurt er vandaag (nagenoeg) niks. Het is saai op de markt, echt goed saai.

Bitcoin ligt stil en begint, met een magere +0,91%, bijna op de AEX te lijken. Zou de beursuitdrukking vrouwen bloot, markten dood dan ook voor crypto opgaan? Laten we (nog) niet bij de pakken neer gaan zitten. We weten het allemaal, dit is crypto en het kan zo weer omslaan.

In het vorige TA-stuk heb ik teruggeblikt op drie koersen die op uitbreken stonden. Op de lange termijn ligt er bij bitcoin helaas (nog) geen uitbraak in het verschiet. Ondanks dat gegeven, zal ik op de iets kortere termijn de mogelijke kansen met u bespreken.

Saai

Ik kan er niet omheen. Wat was het een saaie week wat betreft de koers van bitcoin. Onderstaand ziet u een prachtige Symmetrical Triangle. Dit patroon is opwaarts uitgebroken, maar heeft niet het verwachte effect gehad. Na de uitbraak bleef de koers schommelen tussen een viertal steun- en weerstandslijnen.

Sinds de laatste bull run in april loopt het volume af. Wanneer het volume de uitbraak niet bevestigt, is dit een slecht teken in de technische analyse. Ook nu blijft het achter en dit baart me toch enige zorgen, omdat de kracht uit de markt lijkt weg te ebben.



Klik op het plaatje voor een grote versie



4-uur ietsje minder saai

De 4-uursgrafiek ziet er gelukkig een tikje minder saai uit. Daar is hij weer: de Symmetrical Triangle begint zo langzamerhand mijn favoriete patroon te worden. Een patroon kan beide kanten op uitbreken, zoals menig lezer van mijn stukken wel weet. Het neerwaartse volume op de lange termijn maakt de kans dat de koers neerwaarts uitbreekt groter.

Na de uitbraak van dit patroon kan een op- of neerwaartse beweging worden verwacht. Het lager wordende korte termijn volume indiceert een mooie uitbraak.

Bij een opwaartse uitbraak krijgen we een koersdoel van minimaal $10.000. Een neerwaartse uitbraak heeft een koersdoel van minimaal $8.424. Anticipeert u op een opwaartse uitbraak, dan is het verstandig om een stoploss te gebruiken.



Klik op het plaatje voor een grote versie

Belangrijkste punten