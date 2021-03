Slotcall: Amerikaanse meevaller

De AEX (-0,6%) opende nog ruim 1% in het rood, maar uiteindelijk valt de schade mee. De hoofdindex houdt zich staande met dank aan Royal Dutch Shell (+1,4%).

De prijs voor een vat Brentolie stijgt vandaag bijna 3% naar $69 en komt daarmee uit boven het niveau van voor de coronapandemie. Onze nationale trots profiteert daar uiteraard van. Verder kwam er een positief cijfer langs over de Amerikaanse arbeidsmarkt.

Afgelopen maand kwamen er 379.000 banen bij en dat is veel beter dan de 182.000 waarop de markt rekende. Ook het werkloosheidspercentage van 6,2% viel mee. De uurlonen stegen zoals verwacht met 5,3% op jaarbasis.

De chippers ASML (-1,6%), ASMI (-1,3%) en Besi (-0,8%) blijven slecht liggen. We zien vandaag wederom dat er een rotatie plaatsvindt van groei- naar defensieve waarde-aandelen. Onder andere Ahold (+1,4%) en Unilever (+0,9%) worden opgepikt.

Overname ICT-Group

De grote winnaar op het Damrak is ICT-Group (+28,2%). Vanochtend werd bekend dat een consortium geleid door NPM Capital een bod doet van €14,50 per aandeel op de ICT-dienstverlener. Dit betekent een premie van 32% ten opzichte van de slotkoers van afgelopen donderdag.

Het bod is cum-dividend, wat betekent dat het toekomstige dividend in de prijs is meegenomen. De Raad van Bestuur is unaniem akkoord met het voorstel. Ook de grootaandeelhouders Teslin (19,3%) en Mavawe B.V. (6,4%) hebben hun zegen gegeven.

Wat u nu met de stukken moet doen, leest u in het onderstaande artikel.

ICT Group: Hoger bod ligt niet voor de hand #ICTGroup https://t.co/fhnLwJ0Lbd — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 5, 2021

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het weer tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week. Ook blikken we alvast vooruit.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

De teleurstellende boodschap van Fed-voorzitter Jerome Powell

Herweging AEX, AMX en ASCX. Welke namen komen er in de AEX?

ASML mooi Buffett-aandeel

De overname van ICT Group

Het goede nieuws van Galapagos

Waarom de markt lauwtjes reageerde op de cijfers van Pharming

Boskalis

Accell

Basic-Fit

JDE Peet's

Beter Bed

De podcast is te vinden onder andere in Spotify, Google Play en Apple Podcasts. Ook kunt u gewoon op onderstaande link klikken.

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,4%

AEX deze maand: +0,4%

AEX dit jaar: +4,7%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +5,2%

Underperformance

De AEX blijft deze week duidelijk achter ten opzichte van de overige Europese indices. Technologie-aandelen zijn in Amsterdam goed vertegenwoordigd dus dan weet u het wel. Verder is de dollar bezig aan een aardige opmars.

AEX

ING (+10,2%) profiteert van de oplopende rente en de miljardair Xavier Niel breidt zijn belang in Unibail Rodamco (+7,1%) uit naar 11,4%. Daarentegen staan ASML (-8,2%) en ASMI (-9,6%) in de uitverkoop.

AMX

Fugro (+9,1%) en SBM Offshore (+3,3%) profiteren van de hogere olieprijs. PostNL (+2,2%) en Boskalis (+2,3%) worden beloond voor hun meevallende jaarcijfers. Corbion (-7,6%) rapporteerde vandaag een tegenvallende EBITDA en dat kan de markt niet waarderen.

ASCX

Gehypte bedrijven moest u deze week niet hebben. Kijk maar naar Alfen (-12,1%). BAM (+10,2%) is daarentegen niet te houden.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend heb ik de eer om de vooruitblik te schrijven. Fijn weekend toegewenst!