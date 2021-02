TA: Schade beperkt

Schade is beperkt, omdat VIX het wel geprobeerd heeft, zeker intraday, maar het niet kon vasthouden. Niettemin is de VIX nog niet tot leven gekomen. En ze blijven loeren. Ze zitten nu aan de onderkant 21, maar een uitbraak boven de 24 is het signaal. En dat hebben ze gisteren en eergisteren intraday wel gehaald. Dus de VIX blijft loeren.



Een hogere US 10 jaars yield blijft ook loeren. 1.411 nu. Een move boven de 1.4 is strong. Lange Termijn weerstanden worden veroverd. de middel lange en lange termijn parameter voorziet nog veel hogere standen, maar de korte termijn parameter roept wel we staan aan de hoge kant. Een uitbraak boven de 1.5 zou een aandelen ramp betekenen. Niet volgens mij, maar volgens - leuk uitzoek werk aan uw kant.



Amerikaanse financials wilden gisteren nog niet corrigeren, maar de parameters zijn behoorlijk vol geraakt. Daar kan niet veel meer bij. Europese futures doen de standaard openingen. Groen. Wordt het een replay van gisteren, maar dan andersom?



Stieren zijn weer aan het rennen in de Japan Mania en Amerika Mania en Coin Mania en Yield Mania en Negatieve Rente Mania en Hoge Multiples Mania. VIXie wordt wakker!