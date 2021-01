BeursVandaag: Buy the rumour, sell the facts

Het lijkt erop dat de AEX vandaag een pas op de plaats maakt na de fikse stijging van gisteren. Na een negatieve draai van Wall Street gisteravond staan de futures in het rood.

Het nieuws over een nieuw stimuleringsplan van $2.000 miljard voor de Amerikaanse economie wordt lauwtjes onthaald. Om het pakket te financieren moet er uiteraard geld worden geleend en kijkend naar de stijgende rente, lopen de financieringslasten verder op.

Ook omdat de Amerikaanse staatsschuld uit zijn voegen is gebarsten. Ten opzichte van het BBP bedraagt de staatsschuld 130% en dat is omgerekend $183.000 per Amerikaan. Momenteel nog geen punt van zorg, maar als de rente in de VS hard doorstijgt, wordt het een probleem.

De markt vreest dat Biden na afloop van de coronapandemie bezuinigingen gaat aankondigen, waaronder een belastingverhoging voor het Amerikaanse bedrijfsleven. Zelfs Fed-voorzitter Jerome Powell kon het tij met een dovish verhaal niet keren. Hij zei dat de rente voorlopig niet wordt verhoogd en het huidige opkoopprogramma intact blijft.

Corona stoomt op in China

In China zijn er 144 coronagevallen gemeld en dat vormt voor het Aziatische land aanleiding om extra beperkingen op te leggen. 28 miljoen mensen zijn nu in lockdown en mensen worden ontmoedigd om te reizen. De beurzen in Japan en China sluiten circa 1% in het rood.

Advies, shorts en agenda

Heineken: naar houden van kopen en naar €95 van €91,50 - Berenberg

Randstad: naar €58 van €52 en houden - Kepler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts: de bewegingen zijn beperkt. Alleen is er een partij die zijn shorts op Pharming lijkt af te bouwen.

Wereldhave: 13,91% (-0,12%)

Just Eat Takeaway: 12,05%

Air France-KLM: 8,89%

Fugro: 6,53%

Besi: 6,10%

Arcadis: 6,09%

Pharming: 5,85% (-0,51%)

Unibail Rodamco: 5,81%

AMG: 4,84% (+0,10%)

Signify: 3,87%

Agenda

De Amerikaanse banken geven vandaag een kijkje in de boeken. Over het algemeen reageert de brede markt niet op deze cijfers. Verder is het interessant om te kijken naar de Amerikaanse detailhandelsverkopen en industriële productie over december.

Event Consensus VK industriële productie nov +0,7% MoM Frankrijk inflatie CPI dec +0,2% MoM Spanje inflatie CPI dec +0,2% MoM Citigroup Q4-cijfers JPMorgan Chase Q4-cijfers Wells Fargo Q4-cijfers VS detailhandelsverkopen dec -0,2% MoM VS inflatie PPI dec +0,3% MoM VS industriële productie dec +0,4% MoM

Nu nog even dit

In de podcast van gisteren legde ik toevallig uit waarom met name groeiaandelen zoveel baat hebben bij de lage rente.

Kat en muis

Beide zakenbanken zien vooral kansen bij waarde-aandelen

Als alles meezit wel

Niet onbelangrijk

Dit zie ik ECB-voorzitter Christine Lagarde niet snel doen.

