IEX Podcast: Fantasie in Ahold, KPN en ASML

We zijn dit keer een dag eerder met onze podcast, maar er valt genoeg te bespreken over de beurs. Want wat een week hebben we achter de rug! Toestanden in de VS, koersen die gewoon op het hoogste niveau ooit staan en een aantal aardige bewegingen.

De volgende onderwerpen komen aan bod.

Twitter

SBM Offshore

Ahold

Signify

ASML

KPN

Bitcoin

Fastned

