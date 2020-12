Slotcall: Coronadip weggepoetst

Bericht delen via:

Hoewel het uiteraard nog te vroeg is om de boeken al te sluiten, lijkt de actiebereidheid op de financiële markten de laatste dagen wat af te zwakken. De rollercoaster die 2020 is gebleken, vraagt ook wel om een kleine adempauze.

Dit jaar is zeker ook het jaar van de particuliere belegger geweest. Vaak wordt gesteld dat die achter de markt aanloopt, maar niets is minder waar dit jaar. De enorme daling van de AEX in maart, waarbij de index ruim 30% verloor in amper een maand, bracht een flinke aanwas van beleggers.

Zij bleken niet vies te zijn van wat risico op het moment dat de mate van onzekerheid rond Covid-19 op zijn grootst was. Veel professionele partijen hielden zich echter koest. De ‘coronadip’ is inmiddels volledig weggepoetst nu de AEX rond de 615 punten noteert.

Het boegbeeld van de AEX, Royal Dutch Shell (+3,5%), is overigens nog lang niet zo ver. Hoewel het aandeel ook vandaag tot de grootste stijgers behoort, is de huidige koers van €15,78 nog ver verwijderd van het niveau waarop Koninklijke Olie het jaar begon (€27).

Winkelvastgoed in de lift

Ik had vanochtend niet verwacht dat Unibail Rodamco (+2,4%), Eurocommercial Properties (+3,2%) en Wereldhave (+2,9%) tot de grote winnaars van de dag zouden behoren. Gisteravond werd bekend dat farmaceut Pfizer dit jaar slechts de helft van de eerder beloofde 100 miljoen doses vaccin kan leveren.

Hierdoor loopt het vaccinatieproces vertraging op. De markt trekt zich hier helemaal niets van aan. Pfizer (+0,3%) noteert vandaag zelfs licht in het groen. Ook het tegenvallende banenrapport kan de beurs niet beroeren.

Vorige week zei ik dat een eindejaarsrally niet voor de hand ligt, maar die woorden trek ik nu terug. Over rally's gesproken: Winkelvastgoed is de laatste weken niet meer te houden.

Sinds het goede nieuws op het vaccinfront, vliegen de koersen van de geplaagde winkelvastgoedfondsen omhoog. Unibail Rodamco is in deze periode met bijna 80% gestegen. Alleen Vastned (+1,9%) doet niet mee, maar dit fonds koerst alweer bijna op het niveau van voor de crisis.

Het jaarlijks rendement per percentiel. Bron: What Works on Wall Street (2012)

IEX Beleggerspodcast

Vandaag hebben we voor u een nieuwe IEX-beleggerspodcast klaarstaan. Arend Jan en ik nemen op een luchtige manier de beursontwikkelingen van deze week door. We hebben het onder andere over de bubbel op de obligatiemarkt, Fugro, ABN Amro, de zwakke dollar, Rabocertificaten, ECB-rentebesluit en twee tips.

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,7%

AEX deze maand: +1,6%

AEX dit jaar: +1,9%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +4,2%

Bitcoin in de lift

De Bitcoin (+11,1%) doet een nieuwe poging om door de $20.000-grens te breken. Nog 6% erbij en het is zo ver. Verder zien we dat goud (+2,6%) profiteert van de zwakke dollar. Als we corrigeren voor het valuta-effect blijven de Amerikaanse beurzen deze week wat achter.

AEX

ABN Amro (-8,7%) wordt afgestraft vanwege een tegenvallende strategie-update. De boodschap is dat ABN niet meer de bank van vroeger is. Unilever (-4,5%) en Ahold (-3,8%) hebben last van de zwakke dollar.

AMX

Basic-Fit (+6,0%) profiteert van een koersdoelverhoging van The Royal Bank of Canada. Besi (+5,8%) sluit op een all time high en van de koersdaling van Fugro (-22,1%) klopt helemaal niets. Gecorrigeerd voor de claimemissie loopt het aandeel bijna 10% op.

ASCX

Vivoryon (+21,7%) heeft deze week vleugels, maar groot nieuws kom ik niet tegen. Verder leverde Accsys (+16,6%) puike halfjaarcijfers af en breekt Lucas Bols (+19,0%) door een tientje. Grote dalers zijn er onder het kleine spul niet.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Arend Jan de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!