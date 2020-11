Slotcall: Bizarre beurs

De AEX (+1,0%) is zojuist gesloten boven de 607 punten en dat betekent dat we dit jaar weer in het groen staan. Het brede beeld is dat de coronagevoelige aandelen de weg omhoog vinden.

Een aardig voorbeeld is Royal Dutch Shell (+5,8%). Het olieconcern is binnen een maand met meer dan 50% opgelopen. Dat zijn uitslagen die bij een voormalige dividend aristocrat niet zijn voor te stellen. Vandaag is het de hogere olieprijs die Koninklijke Olie een handje helpt.

De toppers van dit jaar zijn de verliezers van de dag. Te denken valt aan DSM (-2,3%), Just Eat Takeaway (-1,7%), Wolters Kluwer (-1,4%) en Corbion (-4,6%). Bedrijfsnieuws is er niet, maar deze aandelen staan wel in de uitverkoop.

BAM +22%

De knaller van de dag is bouwer BAM (+22,3%). Er is vanmiddag geweldig nieuws binnengekomen over de zeesluis uit IJmuiden. Jawel, de nieuwe naam van deze prachtige sluis is bekend. Naar aanleiding van 5000 inzendingen van betrokken mensen, heeft de commissie ervoor gekozen om de sluis een hele bijzondere naam te geven. Namelijk: zeesluis IJmuiden.

Tja, dat had een kleuter ook wel kunnen verzinnen. Alle gekheid op een stokje: de echte reden voor de koersstijging van BAM is dat er een enorme beweging gaande is van populaire aandelen naar de achterblijvers.

Verder is het niet uit te sluiten dat de deal van gisteren ook meespeelt. Het emissiespook lijkt verdwenen en dat is goed voor de koers.

ING

De koers van ING (+8,3%) maakt vandaag een aardige vlucht omhoog. Door de komst van goedwerkende coronavaccins kunnen we sneller terug naar het oude normaal. Hierdoor neemt het risico van het aandeel ING af.

Toch zijn er volgens de IEX-Beleggersdesk de nodige risico's. Fikse dotaties aan stroppenpot zijn nog altijd een mogelijkheid. Het is immers niet ondenkbaar dat er volgend jaar de nodige bedrijven kopje onder gaan.

We ramen de winst per aandeel voor 2021 op €0,80. Daarmee handelt het aandeel tegen een K/W van 10. Of het voldoende is voor een koopadvies leest u in het onderstaande artikel.

Alfen

Het aandeel Alfen (-2,6%) heeft de smaak de laatste weken aardig te pakken. Bedrijven die zich richten op duurzame energie winnen in rap tempo aan populariteit. De waardering van deze aandelen is hierdoor stevig opgelopen.

Vanmiddag kwam ik voor Premium met een update langs. Op het forum is niet iedereen er blij mee, maar dat hoort er nou eenmaal bij.

Rentes

De rentes lopen in een brede lijn licht op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier stijgt een basispuntje naar -0,48%.