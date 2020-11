BeursVandaag: Vrijdag de 13de

De start vandaag ziet er wederom niet goed uit, futures wijzen omlaag nadat in de Verenigde Staten de verspreiding van het virus toeneemt. In New York wordt een avondklok ingesteld, Chicago gaat een maand op slot en zo zijn er overal in de VS nieuwe maatregelen van kracht.

Hoewel het in Europa inmiddels weer afneemt is in de VS het virus duidelijk aan een opmars bezig. Het aantal doden gisteren was opeens erg hoog (zie grafiek hieronder) en het aantal nieuwe coronagevallen stond met 133.935 op recordhoogte.

Afb: Aantal nieuwe coronagevallen (boven) en aantal covid-19 doden (onder) Bron: WHO)

Het vaccin laat uiteraard nog op zich wachten tot in het voorjaar en tot die tijd zullen we het nog even moeten uithouden met elkaar. De beurs loopt zoals altijd vooruit op de zaken maar af en toe moet er weer even wat stoom worden afgeblazen.

Beurzen in Azië lager

In Azië gaan de beurzen allemaal wat lager na de dalingen gisteravond op Wall Street. De Amerikaanse futures staan wel licht in de plus.

Asian stocks followed their US counterparts lower as surging coronavirus cases fanned concern that tougher curbs may hamper econ recovery w/o further stimulus. Bonds extend gains w/US 10y drops to 0.87%, 10y Bunds at -0.54%. #Gold at $1880, #Bitcoin marches ahead, jumps >$16k. pic.twitter.com/WhFjl3qKXe — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 13, 2020

Bedrijfsnieuws: KPN

We wachten uiteraard op KPN, dat al contact zou hebben gehad met mensen van EQT, het Zweedse infrastructuurfonds, aldus Bloomberg. Gisteren had ik een zegsman van KPN aan de lijn en die beperkte zich tot de twee woorden 'geen commentaar'. Telecombedrijven hebben een infrastructuur die als belegging voor investeerders een mooie en voorspelbare cashflow kan opleveren.

Uiteraard willen overheden niet dat vitale infrastructuur in buitenlandse handen komt, maar als de controle erop bij de provider blijft, is dat misschien een ander verhaal. Bij de kwartaalcijfers zei ceo Joost Farwerck op vragen over de interesse van EQT dat KPN de focus heeft liggen op haar eigen strategie, maar dat wanneer er iemand langs komt met een goed plan, we altijd luisteren.

Wordt KPN van de beurs gehaald?https://t.co/sUWAnDY6yG — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 12, 2020

Overigens komt de telecommer op 24 november met haar strategie update. Wordt vervolgd ongetwijfeld en inmiddels is KPN van lelijk eendje dit jaar uitgegroeid tot een mooie zwaan. Brievenbus moet een gelukkig man/vrouw zijn met zowaar een plus op het bord dit jaar.

Nieuws sinds gisteravond

Adviezen

KPN: van Sell naar Hold en koersdoel van €1,66 naar €2,70

ASML: Blijft Outperform, koersdoel omhoog naar $455 (€385)

Shortsell.nl

Agenda vandaag

De agenda van vandaag: vooral Belgische cijfers, met Aedifica, Ageas, Agfa en vanavond Sioen. Om vier uur nog even het Amerikaanse consumentenvertrouwen afwachten.

08:00 Aedifica Q3-cijfers

08:00 Ageas Q3-cijfers

08:00 Agfa Gevaert Q3-cijfers

08:45 Frankrijk inflatie CPI okt

09:00 Spanje inflatie CPI okt-0,4% YoY

11:00 EU BBP Q3+12,7% QoQ

14:30 VS inflatie PPI okt+0,2% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan nov82,0

18:00 Sioen Industries Q3-cijfers

En dan nog even dit

Tencent cijfers, belangrijk voor Prosus en dus de AEX:

#Tencent 3Q20: 29% omzetstijging % tot 125,45 miljard CNY, licht boven verwachting (123,83mld CNY). Nettowinst +30% tot 32,3mld CNY (verwacht: 31,8mld CNY), met dank aan een zeer sterke prestatie in de gamingdivisie. #WatEenBeest pic.twitter.com/wSzYGRiWAi — Tom Simonts (@TSimonts) November 13, 2020

Een achtergrondverhaal over het afblazen van de IPO van Ant Group:

