Hollandse Aandelenavond: Nico Inberg

Het is al even geleden dat de vorige editie plaatsvond, maar na anderhalf jaar wachten is het gelukkig weer zover. Voor dinsdagavond 6 oktober staat de Hollandse Aandelenavond geagendeerd.

Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op dit wel heel bijzondere beursjaar en hun tips van vorig jaar. In deze aflevering: Nico Inberg, Hoofd Beleggersdesk bij IEX.

Hollandse Aandelenavond 2020

Het was een bijzonder jaar tot nog toe, dat kunnen we wel stellen. En het is nog lang niet voorbij. Verkiezingen in de VS, komt er een vaccin en is het oplopende aantal oplopende besmettingen een voorbode van een tweede lockdown?

Genoeg om ons druk over te maken en de beurs van opwaartse of neerwaartse impulsen te voorzien. Voorlopig hebben we een beurs die loopt op twee snelheden: de grote techfondsen zorgden voor een sterk herstel van de grote indices, maar onder de motorkap zien we dat de meeste aandelen fors achterblijven.

Beleggers vertrouwen de rest van de markt nog niet en laten de kleinere, conjunctuurgevoelige stukken links liggen. Dat uit zich met name in de aandelenkoersen van banken (zij vangen de klappen van faillissementen op), maar ook in die van andere min of meer cyclische bedrijven.

De hoop is nu gevestigd op een vaccin, maar ik denk eerder dat we voorlopig moeten leren leven met de aanwezigheid van dat vermaledijde virus en dat zal zich ook op de beurs vertalen in de waarderingen voor bepaalde groepen aandelen.

Voor het zover is, is het echter ook belangrijk om terug te blikken op de keuzes van afgelopen editie. In mei 2019 noemde ik de drie onderstaande Nederlandse aandelen en voor alle drie geldt dat het afgelopen jaar 'huilen met de pet op' was. Die glazen bol zat kennelijk potdicht.

BAM

Het vermoeden bestond dat BAM het ergste wel achter de rug zou hebben. De woningbouw trok flink aan en het debacle met de sluis in IJmuiden was zo goed als klaar. Vandaar BAM, want gekeken naar de omzet van €7 miljard is een kleine opleving van de marges al voldoende voor een behoorlijke winstgroei.

Het liep anders. Het bedrijf trok nog een paar lijken uit de kast en nam afscheid van ceo Rob van Wingerden. Van AkzoNobel werd Ruud Joosten aangetrokken en aan hem de zware taak het gehavende BAM weer in veilig water te loodsen.

Dat het wel kan, zien we aan Heijmans, dat al voor het tweede jaar op rij een stabiele winstontwikkeling laat zien. Geen moeilijke opdrachten aannemen, terug naar de eigen markt en verlieslatende projecten zoveel mogelijk afkappen.

OCI

OCI is een bijzonder verhaal. Topman Sawiris koopt fors aandelen bij, terwijl de omzet en prijsontwikkeling van kunstmest de goede kant opgaan. Ook OCI had fors te lijden van corona, om twee redenen.

Ten eerste qua business: de kunstmestprijzen duikelden omlaag. Ten tweede op de beurs: bedrijven met een hoge schuld worden als eerste aan de dijk gezet bij paniek.

Het vermoeden bestaat dat Sawiris zijn bedrijf te zijner tijd weer wil verkopen, net als hij dat met de cementtak en de bouwtak deed. Dat zal echter niet voor een appel en een ei zijn: het businessmodel klopt nog steeds, maar is door corona even stevig in de wielen gereden.

Uiteindelijk zal de vraag naar voedsel stijgen terwijl de rente laag blijft. Maar eerlijk is eerlijk: de markt denkt daar voorlopig anders over. Het aandeel is niet van zijn plaats te krijgen, ondanks grote aankopen van de grootaandeelhouder Nassef Sawiris.

ForFarmers

Bij ForFarmers zagen we herstel in de bedijfsvoering, maar de koers wil nog niet mee. In 2019 blunderde het bedrijf bij de inkoop van grondstoffen en dat had een behoorlijke impact op de winst. Dat is nu uit de cijfers.

Begin deze maand werd de strategie richting 2025 bekendgemaakt. In ons land heeft ForFarmers het moeilijk: omzetgroei kan alleen door overnames, want de totale markt is redelijk verzadigd. Boeren worden geacht eerder te krimpen dan te groeien.

Daarom wordt de focus naar het buitenland verlegd. Polen is al een groeimarkt voor FF en er wordt de komende tijd gezocht naar een tweetal andere landen. Via een gerichte overname kan dan alsnog het groeipad worden ingezet.

Kennis en expertise is aanwezig om ook in nieuwe markten snel een goede positie op- en uit te bouwen. Voor de komende jaren mogen we een dividendrendement van 5 à 6% verwachten. Op middellange termijn is een wpa mogelijk van €0,80 à €0,90 (FY25).

Boeren liggen overal onder druk, maar er zal wel gegeten en gedronken moeten worden. Door zijn werkgebied te verleggen naar buiten West-Europa kan ForFarmers alsnog de omzet laten groeien. Hier leest u onze laatste analyse.

Wat wordt het dan dit jaar? Corona is nog steeds/lang niet weg en de samenleving went langzamerhand aan de nieuwe omstandigheden. Een deel van die nieuwe omstandigheden zal permanent zijn, omdat die gewoon een voortzetting waren van al ingezette ontwikkelingen.

Die digitaliseringsslag gaan we allemaal maken - jong en oud - en dat zal de manier waarop we wonen, werken en leven een andere richting induwen. Bedrijven die zich daar niet op instellen, gaan het loodje leggen of worden geslachtofferd.

En wat ook blijkt is dat een sterke trend zich niets aantrekt van een crisis of wat dan ook. Als de beweging sterk genoeg is, zet die door. De omwenteling naar alternatieve (gratis) energie van zon en wind gaat door met volle kracht. Ook iets om rekening mee te houden.

