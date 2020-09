Hollandse Aandelenavond: Jos Versteeg

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

U kunt hierbij zijn! Gezien de Covid-19-situatie is dit evenement dit jaar alleen online te volgen via een livestream. Er zijn geen kosten aan verbonden. U ontvangt ruim vooraf instructies over hoe u de uitzending kunt volgen.



Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op dit wel heel bijzondere beursjaar en hun tips van vorig jaar. Jim Tehupuring van ProBeleggen verzorgde vorige week de aftrap. Vandaag is het de beurt aan Jos Versteeg, aandelenanalist bij InsingerGilissen.

Wat een drama…

Het is maar goed dat ik vorig jaar bij mijn verhaal op de Hollandse Aandelenavond begon met een waarschuwing: “Ga niet alleen op tips gokken”. Het rendement op mijn drie tips was gemiddeld -5%. Fugro leverde 55% in en ArcelorMittal 22%. Gelukkig werkte de tip over Besi goed; die compenseerde het verlies aanzienlijk met een winst van 67%.

Fugro

De olieprijs maakte begin vorig jaar een mooie herstel door. De enorme voorraden waren geleidelijk weggewerkt en de prijs steeg van circa $50 per vat aan het begin van het jaar naar een prima niveau van $60 à $70 per vat in het voorjaar.

De olieconcerns hebben een break-even niveau van circa $50 per vat en verdienden dus goed geld. Tijd dus om wat meer aan noodzakelijk onderhoud te besteden.

Bij Fugro waren de eerste tekenen van het herstel al te zien bij de divisie ‘site characterisation’. De pandemie zorgde evenwel voor een historische vraaguitval van olie, waardoor de prijs ineenzakte. Fugro zat al met het probleem van de herfinanciering van de schuld, maar toen de markt instortte werd dit echt nijpend.

Inmiddels hebben we gezien dat de halfjaarcijfers flink meevielen en dat het concern aanzienlijke kostenbesparingen doorvoert. De koers heeft nog veel herstelpotentieel, maar daarbij hoort ook een fors risico! De ontwikkeling van de olieprijs is op korte termijn nog erg onzeker.

ArcelorMittal

Het zo cyclische ArcelorMittal heeft natuurlijk ook last van de economische achteruitgang. Maar in tegenstelling tot Fugro, dat vanaf de bodem in maart dit jaar nog geen koersherstel heeft laten zien, gaat het met ArcelorMittal wat beter. De staalprijzen herstellen weer.

Voor een duurzaam herstel is nog wel een verbetering van de bezettingsgraad nodig. De waardering van ArcelorMittal is historisch gezien nog aan de lage kant, dus ook daar zie ik nog wel wat verder koersherstel.

BE Semiconductor Industries

De performance van Besi, een toeleverancier aan de chipindustrie, was bizar. In maart halveerde de koers om vervolgens in de maanden daarna weer te verdubbelen tot net onder het all-time high. Zulke schommelingen zijn voor Besi evenwel geen uitzondering. Het aandeel is zeer volatiel.

De semiconductormarkt is ondanks de economische onzekerheid sterk blijven presteren. De wereldwijde chipverkopen stijgen vanaf februari – het begin van de pandemie – maandelijks met zo’n 5% op jaarbasis.

De chipmarkt wordt gedreven door investeringen in cloud computing, artificiële intelligentie en de vijfde generatie netwerken. De markt voor mobiele telefoons – belangrijk voor Besi - zal door de opkomst van 5G een mooi impuls krijgen.

Onlangs zagen we de koers weer wat terugvallen. Dat biedt weer een mooi instapmoment. Ik blijf erg positief over Besi op lange termijn, vanwege de sterke positie in de back-end markt.

