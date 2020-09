Hollandse Aandelenavond: Jim Tehupuring

Het is al even geleden dat de vorige editie plaatsvond, maar gelukkig is het na anderhalf jaar wachten weer zover. Op dinsdagavond 6 oktober vindt de Hollandse Aandelenavond plaats. En gezien het moment wellicht ook met echt Hollands weer.

Storm en regen? Dat was in elk geval wel de situatie op de beurzen tussen de twee edities in. Covid-19 creëerde ook onder beleggers grote angst, maar de markt herstelde zich wonderwel. Nu rest de vraag: welke Hollandse aandelen kunnen het in de nieuwe economische situatie goed doen?

Zoals gebruikelijk ‘pitchen’ mijn collega-beleggers en ik elk drie kanshebbers voor het komend jaar. Normaliter voor een zaal met publiek en online, maar zoals u begrijpt is de komende Hollandse Aandelenavond enkel online toegankelijk. Het grote voordeel: voor een onbeperkt aantal deelnemers, en hopelijk bent u er daar een van.

Meld u hier aan voor de Hollandse Aandelenavond 2020

Voor het zover is, is het echter ook belangrijk om terug te blikken op de keuzes van afgelopen editie. In mei 2019 besprak ik 3 kansrijke beleggingen met uiteenlopend risicoperspectief. Een defensieve investering, een kansrijk aandeel en een speculatieve belegging.

De impact van corona bleek op alle drie groot te zijn.

Ahold Delhaize

De Amerikaans/Europese grootgrutter was net getroffen door een personeelsstaking en de aandelenkoers bleef ver achter bij de stijgende AEX-index. De sterke vrije kasstroom, een terugkoopprogramma, de gunstige euro/dollar en de aantrekkelijke waardering waren voor mij de reden om onder het motto veel voor weinig €20,25 neer te tellen voor aandelen Ahold Delhaize. Een defensieve belegging.

2019 eindigde sterk, maar corona bracht de echte omzetversnelling, waarbij de resultaten in de breedte sterk verbeterden. Inmiddels is de koers €25,50 en aandeelhouders hebben in de tussenliggende periode €1,26 aan dividenden ontvangen. Dat brengt het totaalresultaat op 32% rendement. Niet slecht voor een defensieve belegging.

Wel belangrijk om op te merken: in onze beheerportefeuilles hebben we recentelijk afscheid genomen van Ahold Delhaize. Het aandeel staat echter op de kooplijst om bij een correctie weer aangekocht te worden.

TomTom

De leverancier van navigatiesoftware werd hard getroffen door corona en zag de omzet in het segment ‘Automotive’ halveren. Juist dat segment was in een groeiversnelling geraakt en samen met de grote kaspositie voor mij de reden om te investeren in TomTom. De koers was €7,20 en nu €6,80.

Verlies, zou je denken. Ik ben er echter van overtuigd dat je niet enkel moet bepalen wat je koopt, maar vooral ook hoe. Tijdens de Hollandse Aandelenavond 2019 pleitte ik daarom voor een TomTom Rendement Certificaat. Met een rendementcertificaat ontvang je een vaste hoge uitbetaling onder voorwaarde dat het aandeel boven een bepaalde ondergrens blijft.

In dit geval kocht ik een rendementcertificaat (NL0013358401 uitgegeven door BNP) met als ondergrens €6,00. De aankoopprijs lag met €7,15 beneden de aandelenkoers. Onder voorwaarde dat TomTom heel 2019 niet onder €6 kwam, kreeg je als belegger na einddatum €8,00 uitgekeerd. Dat is gebeurd, waardoor deze ‘tip’ een keurig rendement opleverde van 12% in iets meer dan een half jaar. Het illustreert meteen goed hoe je dus ook winst kunt maken als de aandelenkoers tegen je verwachting in niet stijgt.

Inmiddels lijken de resultaten van TomTom iets te verbeteren. Samen met de hoge netto kaspositie een valide reden om opnieuw in TomTom te investeren. Ook nu zou ik echter niet voor de aandelen zelf kiezen.

Neways

Last but not least. Of toch wel. Wat ik beschouwde als een speculatieve investering in dit kleine techbedrijf uit Brabant is inderdaad speculatie gebleken. Want al is de balans nog zo sterk, het dividend aantrekkelijk en de winstgevendheid groeiend, Neways bleek zwaar te lijden onder corona. De omzet daalde met 8%, orders bleven uit en de marge stortte in. Met name door vraaguitval in het automotivesegment.

Neways perste er over de eerste 6 maanden net een winstje uit, maar heeft het dividend moeten schrappen. De koers is gelukkig redelijk hersteld, maar met een koers van €13 toen naar €8,15 nu. Een koersverlies van 37%.... Laten we het er maar op houden dat ik niet moet speculeren, maar investeren.

Over 3 weken presenteer ik u graag mijn 3 Hollandse investeringen voor de komende tijd. Ik kijk ernaar uit om er samen met de andere heren weer een mooie avond van te maken. Graag tot dan!



Jim Tehupuring

1Vermogensbeheer