Op de Hollandse Aandelenavond 2019 mocht natuurlijk ook de selectie van Jim Tehupuring (Probeleggen.nl) niet ontbreken. Drie aandelen die het overwegen waard zijn en een short-kandidaat.

In zijn inleiding komt Jim nog even terug op zijn keuzes uit 2018. “De resultaten waren ronduit dramatisch. En dat heeft mij financieel ook geraakt, want wij beleggen zelf in de aandelen die we adviseren. Daarom heb ik dit jaar ook een wat veiliger keuze gemaakt. Om een link te leggen met de dartwereld: je kunt mikken op de triple 20, maar daarnaast zit de 1 en de 5. En is dus een risico dat je maar 3 punten haalt in plaats van 180. Dit jaar ga ik – om in die analogie te blijven - meer voor de 14, de 9 en de 11: dan zit er altijd wel een goede score bij.

Tip 1: Ahold Delhaize

"Ahold Delhaize presteert year to date slecht ten opzichte van de AEX. Het aandeel staat nu rond de 20 euro. Belangrijkste reden hiervoor was een grote staking bij de Amerikaanse keten Stop & Shop. De geschatte schade daarvan is ongeveer 100 miljoen euro. Tegen een ebitda van 4 miljard valt dat allemaal wel mee."

"Ahold Delhaize is aantrekkelijk gewaardeerd nu, heeft een goed management en presteert fantastisch. Het is een stabiel aandeel en het kan weer oplopen naar 23/24 euro."

Tip 2: TomTom

"Tomtom biedt nu heel veel value for money. Het heeft een flinke kaspositie en intrinsiek is het aandeel al 5 euro waard. Na de verkoop van Telematics zijn de onderdelen Consumer en Automotive overgebleven. Dat laatste onderdeel groeit hard, dus de kans op een goed rendement is groot."

Tip 3: Neways Electronics

"Dit is een aandeel met wat meer risico. Het is mijn pijltje op de triple 20. Neways Electronics levert industriële electronica. Het is onder andere een toeleverancier van ASML. Neways is niet erg bekend, maar ze hebben een flinke omzetgroei laten zien:16 procent. De winst per aandeel is 1,40 euro en de waardering is ruim tien keer de verwachte winst over 2019. Daarmee is het vriendelijk geprijsd. Het koersdoel ligt rond de 20 euro."

Short: Signify

"Ik geloof niet in het businessmodel. De oude gloeilampenbusiness wordt vervangen door Led. En die Led-lampen gaan 15 jaar mee. Krimpende omzet dus, die je niet kan opvangen met meer dienstverlening."

De Hollandse Aandelenavond 2019 werd georganiseerd door BNP Paribas en IEX. U kunt het complete webinar nog terugkijken op de site van BNP Paribas (klik op de bordeauxrode button rechts op de pagina).