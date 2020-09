Hollandse Aandelenavond: Ralph Wessels

Binnenkort is het weer zover: dan organiseert IEX samen met BNP Paribas de jaarlijkse Hollandse Aandelenavond. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

Gezien de Covid-19-situatie is dit evenement dit jaar alleen online te volgen via een livestream.



Als opwarmertje voor deze avond blikken de experts terug op dit wel heel bijzondere beursjaar en hun tips van vorig jaar. In deze aflevering: Ralph Wessels van ABN Amro.

Hollandse Aandelenavond 2020

Mijn tweede bijdrage aan de Hollandse aandelenavond smaakt duidelijk naar meer. Afgelopen jaar was ongekend goed in zowel absolute als relatieve performance. Waar ik het eerste jaar wel een positief rendement behaalde, bleef ik toen iets achter bij de AEX. Dit jaar laat een mooie inhaalslag zien.

De grafiek laat zien dat het voor corona al goed ging. Maar mijn drie namen zijn relatieve winnaars van de crisis. Na het dieptepunt in maart hebben ze hun voorsprong fors uitgebouwd. De drie aandelen haalden uiteindelijk een gemiddeld rendement inclusief dividend van 29,5% en bleven de AEX-index bijna 29% voor.

Totaalrendement van 16 mei 2019 – 24 september 2020 AEX +0,6% Just Eat Takeaway +21,1% Vopak +32,4% DSM +34,9%

Gemiddelde van +29,5% en een outperformance van 289 procentpunt ten opzichte van de AEX

Langetermijntrends

Mijn keuzes waren gebaseerd op economisch herstel en langetermijntrends zoals digitalisering en een gezondere levensstijl. Hoewel het scenario van een economisch herstel de prullenbak is ingegaan, heeft de crisis de twee trends versterkt.

Just Eat Takeaway

Just Eat Takeaway heeft een bewogen jaar achter de rug. Het bedrijf is hard gegroeid mede door enkele goede overnames. Vorige zomer werd Just Eat overgenomen en deze zomer volgde Grubhub in de VS. De overnames passen perfect in de strategie en management heeft vooralsnog aangetoond dat het nieuwe onderdelen goed weet te integreren.

Daarnaast heeft het coronavirus als een katalysator gewerkt voor het ‘netwerkeffect’. Dit houdt in dat vanwege de omstandigheden meer restaurants zich bij het platform aansloten. Dat trok vanzelfsprekend meer klanten, wat er weer toe leidde dat meer restaurants zich aansloten etc. etc. Deze positieve ontwikkeling werd ook goed duidelijk in de laatste cijfers.

Vopak

Vopak is momenteel het beste van twee werelden. Het olieconflict dat gelijktijdig met de coronacrisis ontbtrandde, zorgde voor een enorme run op opslagcapaciteit voor olie. Hier profiteerde Vopak van. Daarnaast doet het overnames die in de strategie passen om zich op meerdere opslagsegmenten te richten (olie, gas, chemie, industrieel).

Sowieso kan Vopak de aankomende jaren de vruchten gaan plukken van de grote investeringen die het heeft gedaan in nieuwe groeimarkten. Tegelijkertijd scoort het opslagbedrijf heel hoog op het gebied van duurzaamheid en omarmt het vier van de zeventien ontwikkelingsdoelen van de VN. Zo verbetert het bedrijf continu processen om grote ongelukken te voorkomen en investeert het fors in hernieuwbare energie en om uitstoot tegen te gaan.

DSM

Klimaatverandering en wijzigingen in demografie zorgen er onder andere voor dat we duurzamer met de planeet willen omgaan en gezonder willen leven. DSM speelt hier met zijn producten goed op in. Om dit te versterken heeft het recent een forse overname gedaan voor zijn nutrition-divisie. Het past in de strategie, maar management opereert momenteel wel wat voorzichtig. Zo werd het restant van het aandeleninkooppgrogramma geschrapt, en werden geen vooruitzichten afgegeven.

