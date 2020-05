Schrikken bij Galapagos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Categorie: Overig

Galapagos kreeg gisteravond, na bekendmaken van resultaten van het onderzoek naar de werking van filgotinib bij patiënten met colitis ulcerosa, een tik van 10% om zijn oren. De koers van de biotechbedrijven met dubbele listings wordt doorgaans gemaakt op Wall Street. De ziekte van Crohn en colitis ulcerosa zin chronische ontstekingsziektes van de darm. Beide worden ook wel inflammatory bowel disease (IBD) genoemd. Bij de meeste patiënten met de ziekte van Crohn zijn de dunne darm, de dikke darm, en/of de endeldarm ontstoken, bij CU gaat het dan om de dikke darm en de endeldarm. Het marktpotentieel voor filgotinib is enorm, zoals uit onderstaand door Galapagos verstrekt overzicht blijkt:

De resultaten waren volgens experts op zich niet slecht, alleen bij de lagere van de twee onderzochte doseringen stelden ze teleur. Zowel Gilead als Galapagos blijven hoopvol voor de werking van filgotinib bij colitis ulcerosa. In het Premiumartikel leest u meer over de achtergronden van dit onderzoek.

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.