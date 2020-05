Slotcall: Optimisme houdt aan

Bericht delen via:

De AEX (+0,1%) sleept er op het nippertje een klein plusje van 0,1% uit. Een positief cijfer over het vertrouwen van institutionele beleggers kan net het verschil hebben gemaakt.

De zogenaamde ZEW-index die het vertrouwen meet van 'de grote jongens' in de Duitse economie steeg naar 51,0, daar waar de markt rekende op een stand van 32,0. Let op! het cijfer gaat over de economische verwachting voor de komende drie tot zes maanden. Over de maand mei zijn institutionele beleggers nog zeer pessimistisch.

Uit het verleden blijkt dat deze indicator een goede voorspelling is over hoe de Duitse economie zich gaat ontwikkelen. Daarom wil de beurs nog weleens bewegen op dit cijfer.

Dat is nog eens een V ! #ZEW pic.twitter.com/zxhOqBY0iI — durk veenstra (@durkveenstra) May 19, 2020

Royal Dutch Shell (-1,5%) kent een matige dag. Zowel de olie- als gasprijzen houden vandaag goed stand, maar het is onvoldoende om Koninklijke Olie hoger te zetten. Anderzijds kwam er gisteren ook dik 8% bij en is een correctie best gezond.

Air France-KLM

Een ander fonds dat flink op zijn broek krijgt is Air France-KLM (-9,0%). Vanaf vandaag mag dit aandeel weer geshort worden en dan ziet u dat de aasgieren er bovenop duiken.

Inclusief het steunpakket van de Nederlandse- en Franse overheid komt de schuldenlast van de vliegtuigmaatschappij uit op ongeveer €12 miljard. Ter vergelijking: in het absolute topjaar 2016 werd er onderaan de streep slechts €792 miljoen verdiend.

Tja, hoe gaat Air France-KLM in hemelsnaam die €12 miljard terugbetalen. Daar komt bij dat het bedrijf sinds 2008 geen dividend betaalt. Alles bij elkaar maakt het een zeer gemakkelijke prooi voor de shorters.

Zal de koers AF-KLM vandaag de 3,50 euro aantikken...??https://t.co/T3cCVMbCdA — Thomas B.J. Houtkooper - Know your enemy! (@THoutkooper) May 19, 2020

NN Group

Het sentiment rondom het aandeel NN Group (+3,0%) is aanmerkelijk beter. De verzekeraar maakte vandaag bekend de langleven risico's over te dragen aan drie herverzekeraars.

De risico's omtrent de pensioenverplichtingen nemen door deze transactie af, waardoor de solvabiliteit omhoog gaat. Echter, de verzekeraar ontvangt ook minder premie, wat leidt tot een daling van de operationele winst.

Desalniettemin reageren beleggers enthousiast, omdat de hogere solvabiliteit het voor NN Group mogelijk maakt om weer dividend uit te keren en extra aandelen in te kopen. Omdat dit maatschappelijk gevoelig ligt, zal de verzekeraar het geld waarschijnlijk nog even in kas houden.

Rentes

Het is risk-on in de wereld van het tienjaars staatspapier. De Nederlandse rente stijgt drie basispunten naar -0,23% en de Italiaanse yield zakt vijf puntjes naar 1,65%.

Nederland: +3 basispunten (-0,23%)

Duitsland: +2 basispunten (-0,46%)

Italië: -5 basispunten (+1,65%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+0,26%)

Verenigde Staten: -2 basispunten (+0,72%)