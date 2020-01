Slot: Beurzen kerngezond

Het leek vanochtend een hele beroerde dag te worden, maar uiteindelijk blijft de schade voor de AEX (-0,4%) redelijk beperkt. Het is vooral het Coronavirus dat het sentiment drukt.

De Aziatische beurzen krijgen de grootste klappen te verwerken. In China viel een vierde dode door het virus, waardoor er de vrees is dat het zich verder zal verspreiden. Corne van Zeijl laat u met behulp van een tweet zien dat virussen de markt wel vaker in zijn greep heeft.

Een vierde dode door Wuhan virus. In 2003 beinvloedde de SARS epedimie de koersen flink. Hier de relatieve performance van MSCI Asia Pacific vs MSCI World. pic.twitter.com/RsrtjUj8pb — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 21, 2020

In 2003 ging de markt er eventjes 10% door omlaag. Alleen herstellen aandelen uiteindelijk altijd van dit soort klappen. Aangezien iedereen dit weet, zullen ook minder beleggers hun stukken van de hand doen. Daardoor zien we dat de bewegingen op de financiële markten geringer worden, en het herstel sneller volgt.

ASML morgen in de schijnwerpers

Daarom verbaast het mij niet dat we een deel van het verlies aan het einde van handelsdag goedmaken. ASML (+0,2%) speelt hierin ook een rol, aangezien de chipgigant het volledige openingsverlies goed maakt.

ASML heeft een indexgewicht van 17,8% dus dan wordt de AEX automatisch mee omhoog gesleurd. Laten we hopen dat deze beweging een voorbode voor de cijfers van morgen is. In het liveblog vind u al een kleine vooruitblik.

De cijfers zullen wel weer goed zijn, evenals de outlook. Dat zijn we immers van het management gewend. Toch zal het mij niet verbazen als er morgen winstnemers in de markt komen. ASML koerst rondom een all time high en is met een K/W van 31 historisch hoog gewaardeerd.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Heffingen blijven in stand

De Amerikaanse President meldde vandaag op het World Economic Forum in Davos dat we niet hoeven te rekenen op een op verlaging van de importheffingen op Chinese goederen. Ten minste, op korte termijn. Mocht de tweede fase van een handelsdeal worden getekend, dan wordt hier pas over gesproken.

Trump heeft al eerder laten weten dat zo'n deal pas na de Amerikaanse Presidentsverkiezingen zal plaatsvinden. Hier valt iets voor te zeggen, aangezien Trump tijdens de campagne geen trammelant wil met China. Anderzijds gokken de Chinezen weer op een Democratische President.

Dat maakt het voor hun waarschijnlijk gemakkelijker om tot een deal te komen. Kortom, de komende negen maanden zal de status quo nog even aanhouden.

Rentes

Risk-off in de rentemarkt. De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn hard omlaag. Met name de rentes van de sterke eurolanden dalen fors. De Nederlandse yield zakt vier basispunten naar -0,16%.



Klik op de afbeelding voor een grote versie

Brede markt

De AEX gaat 0,4% omlaag en daarmee blijven we de Fransen (-0,5%) voor. Net als gisteren is de DAX de 'positieve uitschieter' met een plus van 0,1%.

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 7,7% en noteert 11,8 punten.

Wall Street blijft goed liggen. De Nasdaq gaat zelfs een fractie omhoog. Tesla (+6,6%) helpt een handje.

De euro zakt 0,01% en noteert 1,110 ten opzichte van de dollar.

Van goud (-0,4%) had ik vandaag meer verwacht.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,8%) hebben er ook niet bepaald zin in.

Bitcoin (-0,4%) weet geen duidelijke richting te kiezen.



Het Damrak

Galapagos (+2,6%) heeft geen medicijn voor het Coronavirus, maar zet wel eventjes een nieuwe all time high op het bord.

(+2,6%) heeft geen medicijn voor het Coronavirus, maar zet wel eventjes een nieuwe all time high op het bord. Heineken (-2,9%) gaat omlaag door het bericht dat de bierverkopen in Vietnam met een kwart zijn gedaald. Dit is het gevolg van strengere regels voor drankrijders. Blijkbaar was het in Vietnam heel normaal om met een biertje achter het stuur te zitten.

(-2,9%) gaat omlaag door het bericht dat de bierverkopen in Vietnam met een kwart zijn gedaald. Dit is het gevolg van strengere regels voor drankrijders. Blijkbaar was het in Vietnam heel normaal om met een biertje achter het stuur te zitten. Prosus (-2,2%) volgt de lijn van Tencent (-3,6%). Laatstgenoemde daalt als gevolg van het Coronavirus.

(-2,2%) volgt de lijn van Tencent (-3,6%). Laatstgenoemde daalt als gevolg van het Coronavirus. ABN Amro (-2,6%) heeft last van de tegenvallende outlook van UBS. De Zwitserse bank sneed vanochtend in de winstprognose voor de komende jaren. ING (-0,8%) houdt de schade aanmerkelijk beter beperkt.

(-2,6%) heeft last van de tegenvallende outlook van UBS. De Zwitserse bank sneed vanochtend in de winstprognose voor de komende jaren. (-0,8%) houdt de schade aanmerkelijk beter beperkt. ArcelorMittal (-2,6%) gaat op dit soort dagen altijd omlaag.

(-2,6%) gaat op dit soort dagen altijd omlaag. Altice (+1,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €9,50 van €8 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+1,8%) profiteert van een koersdoelverhoging van Deutsche Bank. Het aandeel gaat naar €9,50 van €8 en het koopadvies blijft gehandhaafd. ASMI (+1,9%) wordt op de kooplijst van Bank Degroof gezet.

(+1,9%) wordt op de kooplijst van Bank Degroof gezet. Corbion (+2,8%) springt er op een redelijk volume positief uit. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden.

(+2,8%) springt er op een redelijk volume positief uit. Groot nieuws kunnen we echter niet vinden. Pharming (+1,6%) maakte vanochtend bekend dat een nieuwe productiefaciliteit is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap.

(+1,6%) maakte vanochtend bekend dat een nieuwe productiefaciliteit is goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. Alfen (+2,3%) sluit ook op een nieuwe hoogste koers ooit. Het aandeel ging met moeite voor een tientje naar de beurs, maar inmiddels is de koers ruimschoots verdubbeld.

Adviezen

Adyen: naar €1042 van €650 en kopen - Kempen

Altice: naar €9,50 van €8 en kopen - Deutsche Bank

ArcelorMittal: naar €19 van €18,50 - JP Morgan Cazenove

ASMI: naar kopen van houden en naar €160 - Bank Degroof

Fagron: naar €19,50 van €18,50 en houden - ING

Marel: naar €5,10 van €5,50 - Citigroup

Relx: naar kopen van houden - Citigroup

Royal Dutch Shell: naar €33,50 en kopen - JPMorgan Cazenove

Sligro: naar €31 van €24 en kopen - ING

De dag van morgen