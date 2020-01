Het goede sentiment op de financiële markten houdt aan, want wederom sluit de AEX (+0,8%) de week hoger af. Enige minpuntje is dat we de Yankees niet bij kunnen houden.

De S&P500 en Nasdaq stijgen namelijk zo'n 2%. Dit komt mede door het handelsakkoord dat woensdag eindelijk werd getekend. Uiteraard is er nog geen deal over de belangrijkste issues, zoals de afschaffing van de handelstarieven en de handhaving van de intellectuele eigendomsrechten. Toch zou dit akkoord zomaar een periode van ontspanning kunnen inluiden.

Het blijft natuurlijk gissen, aangezien de Amerikaanse President Donald Trump redelijk onvoorspelbaar is. Anderzijds heeft hij er tijdens de campagne voor de presidentsverkiezingen geen belang bij om te gaan ruziën met de Chinezen. De beste man gaat immers zijn handen vol krijgen aan de democraten.

Wie de winnaar ook wordt, het ziet ernaar uit dat het heel spannend gaat worden. Dit baseer ik op basis van de meest betrouwbare peiling, namelijk die van het wedkantoor.



Als u inzet op Donald Trump als uiteindelijke winnaar dan krijgt u 1,75 keer uw inleg terug. Dit betekent dat de bookies verwachten dat het een nek-aan-nekrace gaat worden tussen de republikeinen en democraten.

Goede economische data

Een andere reden waarom de markten er zo goed bij liggen, is de stroom van positief macro-economisch nieuws. Vandaag viel bijvoorbeeld het groeicijfer van China mee. De op één na grootste economie ter wereld groeide met 6,1% per jaar.

Dit betekent weliswaar een groeivertraging, maar kijkende naar de handelsoorlog die er gaande is, is dit helemaal geen slecht cijfer. Daar komt bij dat we dit soort stijgingspercentages in Europa waarschijnlijk nooit meer zullen zien.

Ook in de VS vlogen de positieve macro's ons om de oren. De detailhandelsverkopen zaten afgelopen maand flink in de lift en de Philly-fed index was beduidend beter dan verwacht. Dit betekent dat de industrie rondom de staat Philadelphia weer aantrekt.

Kortom, alleen maar goed nieuws. Helaas is de waardering van Amerikaanse aandelen daar ook naar. Kijken we naar de 12 months forward P/E, dan zijn Amerikaanse aandelen historisch gezien behoorlijk aan de prijs.



Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier komen vandaag nauwelijks van hun plek. De Nederlandse yield loopt een basispuntje op naar -0,12%.

De lijstjes

AEX deze week: +0,8%

AEX deze maand: +1,8%

AEX dit jaar: +1,8%

AEX Herbeleggingsindex dit jaar: +1,8%

Wall Street op all time high

De Amerikaanse indices springen er wederom positief uit. Zowel de Nasdaq (+1,7%), S&P500 (+1,8%) als Dow Jones (+1,8%) zetten een nieuwe all time high op het bord. Eerlijk gezegd begin ik een beetje hoogtevrees te krijgen. Anderzijds eindigen bull markets vaak met euforie. Daar is nu nog geen sprake van. Daarvoor zijn er nog teveel doemdenkers.

Verder knallen de Bitcoin (+13,7%) en Ethereum (+24,0%) omhoog. De stijging van de AMX (+1,1%) wordt volledig veroorzaakt door ASMI (+9,9%). De chipper kent een weging van 11,2% en zet de midcap daarmee zelfstandig 1,1% hoger.

AEX

Galapagos (+7,6%) breekt voor het eerst sinds haar bestaan door de €200. Het biotechbedrijf maakte een samenwerkingsverband bekend met Fibrocor. Hiermee maakt Galapagos voor het eerst gebruik van zijn oorlogskas van €5,5 miljard. Heineken (+5,8%) doet het verrassend goed. We kunnen vooralsnog geen duidelijke aanleiding voor deze koersstijging vinden.

Verder zetten Adyen (+3,9%), Relx (+4,0%) en Wolters Kluwer (+3,1%) een nieuwe hoogste koers ooit op het bord. De financials vallen daarentegen buiten de boot. NN Group (-3,3%) heeft last van een adviesverlaging van Credit Suisse. De Zwitsers schrapten het aandeel van de kooplijst. Akzo Nobel (-1,8%) mag de schuld leggen bij PPG, dat met tegenvallende cijfers langs kwam.

AMX

ASMI (+9,9%) had de eer om een positieve winstwaarschuwing af te geven. Met name het aantal nieuwe orders kwam veel hoger uit dan verwacht. Besi (+7,2%) steeg in de achtergrond leuk mee. Daarentegen brokkelt de koers van PostNL (-7,0%) verder af.

De post- en pakketbezorger neemt afscheid van een groot aantal Sandd-medewerkers en krijgt daarover veel kritiek. De SP stelde zelfs Kamervragen aan staatssecretaris Mona Keijzer. Eurocommercial Properties (-2,0%) is op de verkooplijst van Goldman Sachs gezet. Dat is bijna een garantie op een dalende koers. Ook Wereldhave (-3,5%) gaat wederom onderuit.

ASCX

De knaller van de week is te vinden in de small cap. Vivoryon stijgt 29,0% door de bekendmaking van een samenwerkingsverband met zijn branchegenoot Nordic Bioscience. Alfen (+12,4%) kent vandaag een slechte dag, maar dat kan de pret niet drukken.

Pharming (-6,4%) geeft voor €125 miljoen aan converteerbare obligaties uit. Daar worden belegger meestal niet vrolijk van. Dit komt omdat deze obligaties in de toekomst kunnen worden omgezet in aandelen. Het logische gevolg is een verwatering van het aandelenkapitaal.

