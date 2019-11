Liveblog: Arcelor, BAM, Ordina en Kiadis

Gewoon nog even praktisch. WD 40 dus :-)

Use these tips and tricks to get gum off the bottom of your shoe pic.twitter.com/QoGl5JKjOu — Business Insider (@businessinsider) November 7, 2019

Wist u dat WD40 beursgenoteerd is? En hoe. Hier begrijp ik niks van. Want hoe geweldig het spul ook is, wie heeft niet, probeer zo'n bus maar es op te krijgen. Bij het aandeel kan het niet op. Tegen 38 keer de verwachte winst en tegen 1,3% dividend is het van u. Het fonds is $2,5 miljard waard.

Wedden dat u voortaan altijd aan dit plaatje denkt als er in huis iets piept of kraakt? Het moet nog logaritmisch ook, zo hard is gegaan.

Update 15:45 uur: BAM

Oh nee, we gaan toch niet meemaken dat BAM alsnog in het rood eindigt? Het lijkt er gelukkig nu niet op. Of is dat gelukkig een beetje ongelukkig gekozen? Want er zitten de nodige bassiers op en rond dit aandeel getuige het beruchte short-register.

De cijfers zijn ook best goed vandaag. Net als Heijmans kruipt het bedrijf ook langzaam uit diepe malaise omhoog. Grootste pluspunt vandaag is dat er geen nieuwe out of the blue tegenvallers zijn. Nog wel een miljoentje afschrijving op die rotsluis in IJmuiden, maar die zien we door de vingers.

En toch staat de R van risico weer te shinen en te zwaailichten op de gevel van BAM HQ. Dit keer niet door haar eigen schuld of door een stommiteit, maar het is Den Haag dat weer eens een van haar eigen papieren problemen bij de maatschappij over de slagboom gooit: de totale paniek en chaos rondom stikstof.

BAM heeft geloof ik goed naar het persbericht van concullega Heijmans van een week geleden gekeken, want dat is vrij vergelijkbaar. Nu nog geen last, wel zijn er de eerst signalen en als Den Haag niet snel spijkers met koppen slaat, komt de affaire volgend jaar onherroepelijk en merkbaar in de resultaten terug.

Jammer voor BAM, juist omdat ze zelf haar boeltje steeds beter op orde heeft. Het is wel des bouwers: lage marges en grote, vaak ook zo onvoorspelbare risico's. Hopelijk is deze snel van tafel, dat is dan weer uw kans. Het weerhoudt de Wesseltjes er in ieder geval ook niet van om op eigen toko te bieden.

Vooruit, omdat er geen nieuwe tegenvallers zijn besluit ik maar positief. Met de stijging van vandaag staat BAM weer in de plus dit jaar! Ik hoef u niet meer te vertellen dat het aandeel op papier goedkoop is.

Update 15:30 uur: Ordina

Ik rotzooi maar wat aan, zei kunstenaar Karel Appel ooit eens Geen familie van een bekende iPhone fabriek in Californië overigens. Aan die quote moet ik denken als ik de wat langere waardegrafiek van Ordina zie. Spaghetti- of mikadografiek is een betere term.

Als ik korter kijk, zie ik echter - het kan altijd strakker - vrij keurig oplopende omzet-, winst- en dividendlijntjes. De koers beweegt nog het wildst en daarmee ook de waardering. Daarom maak ik deze grafieken ook altijd: u ziet altijd héél véél in één oogopslag.

In het geval van een Ordina ziet u een aandeel dat lang aan modderde en geplaagd werd door een grote affaire. Het bedrijf heeft haar zaakjes echter steeds beter op orde, zoals uit de lijntjes, maar vooral uit de Q3-update bleek. Zelfs Nederlandse overheidsopdrachten zitten eindelijk weer mee.

Vraag me niet waarom juist vandaag het aandeel zo hard gaat op alweer mooi volume, maar het kan zijn dat ook de techneuten onder ons weer interesse in Ordina krijgen. Uit mijn fondsenrondje van rond het middaguur:

U ziet Ordina weer gas geven, ik geef u de grafiek maar. Hoogste stand in een paar jaar op lekkere omzet en u mag zelf lijntjes trekken.

Update 15:00 uur: Kijk de rentes gaan

Intussen op de vastrentende markt.

Belgische (10 jr) rente weer boven nul pic.twitter.com/jCuBDVJT1Z — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 7, 2019

De Amerikaanse Duitse rentes - de dollar en euro benchmarks - tikken er ook vijf bij.

Die van ons op -0,15% and counting. Als dit zo door gaat hebben we het in 2020 niet meer over pensioenen, maar weer over een gat in de begroting pic.twitter.com/4bkaCFmfKX — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 7, 2019

Wat is de conclusie? Dat de rentemarkt betere, minder risicovolle tijden voorziet en er geld richting de aandelenmarkt gaat? Ik weet het niet, ik gooi maar een balletje op. Ah, dat komt goed uit. Jeroen heeft er meer verstand van dan ik.

Bond #yield are steepening! This is a positive sign for future #GDP growth. pic.twitter.com/rEOysk0Oq6 — jeroen blokland (@jsblokland) November 7, 2019

De uitsmijter nog:

Duration works both ways! #Austria '100-year' bond is down a whopping 7% this month. pic.twitter.com/XRgnIYxuv3 — jeroen blokland (@jsblokland) November 7, 2019

Update 14:00 uur: De eeuwige, lange beursdagen

Net zoals de bedrijven met hun kwartaalcijfers allemaal op dezelfde dag gaan zitten, is dit ook zo'n onderwerp dat altijd weer boven drijven: de lange dagen op de beurs. Iedereen is wel een paar uur weg overdag, maar toch tikken dagelijks tussen 08:00 uur tot 22:00 uur de futures altijd ergens in ons (achter)hoofd.

De Aziaten gooien iedere dag uren de beurs dicht om lang te gaan lunchen. Daar laten Belgen en Fransen zich ook niet van afhouden, maar met tikkende koersen is dat toch een risicootje. De Amerikanen doen het tussen 10:00 en 16:00 uur, maar met al die pre-market en after hours herrie zijn ook daar de dagen lang.

Enfin, hier hoort u nooit meer wat van, denk ik. Vaker geprobeerd, nooit gelukt.

"In vergelijking met hun collega's op andere continenten zijn de Europese beurstraders werkmieren." https://t.co/PkgdZvyxI7 via @tijd

Quote die ik alvast ga meenemen bij volgend sollicitatiegesprek ?? — Bjorn Distelmans (@BjornDistelmans) November 7, 2019

Update 13:45 uur: Gratis geld deel zoveel

Hoe gratisser, hoe meer risico men neemt, zou ook een beurswijsheid kunnen zijn? Wat een verhaal! Dit zijn nog de meest zakelijke alinea's. De rest leest u met open mond. En niemand die het mooier kan opzeggen dan Josh Brown.

Markets Insider's Ben Winck earlier this week reported how the glitch worked, saying the app mistakenly adds borrowed money to a user's cash pile, and that "there seems to be no limit to how much a user can exploit the trick."

The "free money" cheat shared by a user found that users were able to turn a $4,000 stake into a $1,000,000 position. Brown said that not every Robinhood customer is a risk and estimated that there was "no way" Robinhood intended this glitch to happen.

The Redditors who made millions on a Robinhood glitch are 'psychopaths,' says Ritholtz CEO Josh Brown https://t.co/XtMcoX4Qga — Business Insider (@businessinsider) November 7, 2019

Update 12:30 uur: Eurocommercial Victories

Sorry, dit is niet mijn gewoonte, maar die hoon toen op IEX HQ... Niet te hachelen :-) Deze is voor intern gebruik, maar moet ik gewoon even maken. Hier op IEX begrijpt u mij, u hebt er ook wel eens last van. Ik geef eerlijk dat ik in BNR BeursWatch ook wel es tipjes heb gegeven die... moet ik doorgaan? #auw

Inderdaad, onze vrienden - want dat zijn het nu voor mij, ook dat begrijpt u - Eurocommercial Properties zijn vandaag ex-dividend, vandaar die enorme zeperd op het bord. Maar da's om de goede treden, want uit de koers en in uw portemonnee. Gecorrigeerd hiervoor stijgt het aandeel nu +0,3%.

Wat sáái, riepen mn collega's in koor. Ha, op 13 sep tipte ik (omdat t moet, niet omdat ik wil) #EurocommercialProperties bij @RobJansenBeurs op @BNR_Beurs "om die 8% dividend mee te pikken" (dank @mennovanhoven). Vandaag is Eurocom ex-div ?? pic.twitter.com/I8FfK2DoBC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) November 7, 2019

Update 11:15 uur: Bonjour Aedifica

Welkom in Amsterdam, Aedifica! Dat het maar een mooi aandeel en een mooie rit moge worden. Het was in ieder geval al wel een mooi aandeel en nog mooiere rit. Het zorgvastgoedbedrijf heeft in ieder geval de beursgang mooi getimed: op een ziedende all time high. Dat is niet altijd het beste moment óm... maar we zullen zien.

Helaas, ik heb de Bel 20 niet herbelegd, maar wat een outperformance. WDP is ook al zo'n succes- en fuifnummer, de Belgische vastgoedfondsen hebben met hun inzet op respectievelijk distributiecentra en zorg beter gegokt dan de onze met hun retail, maar dit terzijde. De Belgen zijn wel véél duurder dan de Nederlanders.

Aedifica: Heerlijk saai met keurig dividend, meent onze beleggersdesk. Maak daar kennis met dit fonds. Hier nog even het doorkijkje in de hele historie. Winst is af en toe een beetje een keuze zeg maar, maar van omzet en dividend kunt u op aan. Dividendrendement is nu 2,4%, ofwel nog een keer: Aedifica is duur.

Update 10:45 uur: Kiadis weer 'ns

Gewoon achter de koers aan hollen en lang leve de prijsactie: typisch biotech, typisch Kiadis? Berichtje van gisteravond, er is weer wat hoop voor het enige middel dat het bedrijf heeft:

Hier de koers van de afgelopen dagen. Alsof iedereen vanochtend gespannen zat te kijken hoe de koers hierop zou reageren. Oh, hoger op mooie omzet. Gauw er in, nu! Vinger aan de knop, het kan er ook zo weer uitlopen. Maar u weet als biotecher intussen door schade, schande en euforie wat er allemaal mogelijk is.

Update 10:30 uur: ArcelorMittal, nu, straks of nooit?

Als ik vergelijk of corrigeer voor de koersstijgingen van de peers, stijgt ArcelorMital zo'n 4 à 5% op haar Q3's? Want uitgerekend vandaag, op de dag van de Q3's van de staalgigant, zeggen VS en China een deel van hun handelstarieven in te trekken. Goed nieuws voor hét handelsoorlogaandeel van het Damrak.

Eerlijk gezegd ben ik verbaasd over de koersreactie van ArcelorMittal. Hoewel? Gisteren tipte ik voor de gein - u weet hoe dat gaat - een collega op een turbootje long ArcelorMittal voor beursspel De Slimste Belegger. Als redenatie gaf ik: er is zoveel narigheid ingeprijsd, dan kan de koers alleen maar meevallen.

Uiteraard keek ik ook met een schuin oog naar de Q3's van Aperam, die zo goed vielen. En vandaag nog steeds vallen met weer een mooie koersstijging voor het aandeel. Terug naar ArcelorMittal: de Q3's zijn natuurlijk om te huilen, maar minder erg dan verwacht. Maar dan: helaas, er is een outlookverlaging.

De staalvraag pakt dit jaar nog lager uit dan het concern eerder raamde. En dan +7% op het bord, dat gebeurt niet vaak bij een outlookverlaging. Eerder een min. Misschien was mijn redenatie niet eens zo gek? Nico zit er ook op te kauwen:

ArcelorMittal gaat door een behoorlijk dal en vooral een aantrekkende Chinese markt moet het bedrijf er bovenop helpen. Pluspunt is dat het de staalvraag in China hoger inschat maar in andere delen van de wereld zwakker, vooral in de VS en Europa. Rusland is ook aan de beterende hand.

#ArcelorMittal, geen heel goed rapport maar tariefsverlagingen zijn heel goed nieuws voor Chinese staalvraag, die Mittal toch al naar boven bijstelde. https://t.co/s37sMHC0yL — Nico A. Inberg (@NicoInberg) November 7, 2019

Eigenlijk geldt hetzelfde verhaal als bij Aperam: staal is momenteel geen business waar u als bedrijf in wil zitten, maar dit zijn kundige ondernemingen die wel weten hoe ze de cyclus door moeten komen. Daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. U wilt alleen die - ééns - duizelingwekkende rit omhoog maken.

Vinger opsteken wie van u wat dat betreft al in een tijd in het aandeel gevangen zit... Er zijn er in ieder geval recent wat bijgekomen, als ik die door puur de koersstijging opgelopen waardering zie. Eigenlijk is het gewoon het spel der lijnen in dit grafiekje. Eens moeten dat groene en blauwe lijntje weer gaan stijgen...

Dat moment moet u in principe voor zijn, want anders is de meeste koerswinst weg. Door nu al in te stappen kan u mooi timen, maar het risico bestaat dat u (nog een tijdje of zelfs lang) tegen dood of verdampend geld aankijkt en dan is een domme tracker AEX beter. Die afweging moet u zelf maken.

Update 10:00 uur: DNB en de coins

Kijk, DNB nu ook over coins. Oh, de kop luidt:

DNBulletin: Opkomst global stablecoins vraagt om proactief handelen

Proactief: dat is bestuurdersjargon voor glas, plas, was. Ik haak meteen af, maar misschien kan u hier iets mee.

?? Kunnen stable coins zoals Libra op een verantwoorde manier bijdragen aan efficiënter betalingsverkeer? We hebben de voors en tegens op een rij gezet: https://t.co/T42cAYegNV pic.twitter.com/qXKO7pqYA1 — DeNederlandscheBank (@DNB_NL) November 7, 2019

Update 09:45 uur: Advies

KBC spreekt van goede resultaten van BAM, maar wijst op de teruglopende orderportefeuille en die stikstof loopt de Belgen dun door le pantalon.

Ahold Delhaize: naar €26 van €24 - HSBC

Ahold Delhaize: naar €25 van €22 (hold) - Independent Research

DSM: naar €126 van €124 - UBS

Aperam: naar €26 van €25 (hold) - ING

Aperam: naar €32 van €31 - Deutsche Bank

BAM: naar €3 van €3,75 (hold) - KBC

Update 09:30 uur: Handelstarieven

U hebt het al gezien, het aardige beurssentiment momenteel wordt u aangeboden door VS en China. Dit klinkt goed.

U.S. and European stock futures jumped as America and China agreed to proportionally roll back tariffs on each other’s goods https://t.co/yUmVYumqK7 — Bloomberg (@business) November 7, 2019

