Fondsenrondje: CEO gezocht

Na een magere opening weet de AEX (+0,1%) het toch voor elkaar te krijgen een klein plusje op het bord te zetten. Meevallende inkoopmanagersindices uit China helpen een handje.

De NBS manufacturing PMI, die vooral kijkt naar Chinese staatsbedrijven, kwam uit op 49,8 (49,5 verwacht). Toevallig kwam 45 minuten later de Caixin manufacturing PMI uit die juist een beeld schetst van het midden- en kleinbedrijf in China.

Met name dit cijfer was beduidend beter dan waar economen op rekenden (51,4 vs 50,2). Om een reëel beeld te schetsen van de Chinese industrie moeten we het gemiddelde nemen van deze twee inkoopmanagersindices. Dan komen we nipt boven de 50 uit, wat lichte expansie betekent.

CEO gezocht

Het nieuws van de dag is dat KPN (-1,0%) afziet van de benoeming van Dominique Leroy als ceo. De analisten van KBC vinden het een hoogst opmerkelijk besluit. De Belgische grootbank roemt Leroy om haar ervaring in de telecomsector en goede reputatie bij beleggers.

Daarentegen vindt de Vereniging Effectenbezitters (VEB) het wel een goed besluit. De VEB zegt er echter bij dat de toezichthouder zich achter de oren moet krabben, omdat de uitkomsten van het onderzoek maanden op zich laten wachten.

Niet alleen KPN moet op zoek naar een andere ceo, want de huidige bestuursvoorzitter van ASMI, Chuck Del Prado, maakte vanochtend bekent volgend jaar te willen stoppen. Del Prado is zoon van oprichter Arthur del Prado en zit vanaf 2008 op het pluche.

Ondanks zijn ongelukkige instapmoment, heeft de koers van ASMI het sinds zijn komst uitermate goed gedaan. De afgelopen elf jaar heeft een belegging in ASMI gemiddeld ruim 20% per jaar gerendeerd. Dat zijn winsten waar de meeste ceo's alleen maar van kunnen dromen.

Brede markt

De AEX gaat 0,1% omhoog en daarmee presteren we in lijn met de Duitsers (+0,0%). De Fransen (+0,1%).

De AEX VIX-index (volatiliteit) stijgt 4,2% en noteert 15,0 punten.

De Amerikaanse futures koersen zo'n 0,4% in het groen.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,093 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse (-0,41%) en Duitse (-0,56%) rente lopen twee basispunten op.

Goud (-0,6%) begint zijn glans een beetje te verliezen.

Olie: WTI (-0,7%) en Brent (-0,9%) hebben het niet.

Bitcoin (-4,3%) lijkt niemand meer te willen hebben.

Het Damrak

De uitslagen onder de hoofdfondsen zijn redelijk beperkt. Alleen Adyen (-2,0%) laat een veer.

De Royal Bank of Canada handhaaft het koopadvies op ABN Amro (+1,2%). Wellicht is dat de reden dat de Nederlandse grootbank er vandaag zin in heeft.

Philips (+1,0%) profiteert van koersdoelverhogingen van Goldman Sachs en Independent Research.

Fugro (-1,7%) was zowel vorige week als de week daarvoor de bleeder binnen de AMX. Deze trend zet vandaag gewoon door.

Gaat BAM (+1,8%) nu eindelijk uitbodemen?

De absolute knaller op het Damrak is natuurlijk PostNL (+11,4%). Beleggers zijn blij met het besluit dat PostNL concurrent Sandd mag overnemen. De inhoud van het besluit van staatssecretaris Mona Keizer is niet verrassend, maar de snelheid wel. Meestal moeten we eindeloos op dit soort beslissingen wachten, maar dat vond Keizer dus onnodig. Weten politici toch een keertje positief te verrassen. PostNL kan verder herstellen #PostNL https://t.co/4q1TGu4b3j — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 30, 2019

Wereldhave (+2,2%) kruipt boven de €20.

De jaarcijfers van Ajax (-2,6%) kwamen vrijdag nabeurs uit. De winst bedraagt weliswaar €52 miljoen, maar dat lijkt voor de markt niet genoeg. In de loop van de week komt IEX Premium met een update langs.

Accsys (+1,2%) wist de opbrengsten in het eerste halfjaar met 40% te laten groeien. Nu nog geld verdienen.

Sligro stijgt 4,7%. Jan Wirken, aandelenanalist van ABN Amro, tipte het aandeel in het BNR programma Beurswatch.

Adviezen