Slot: Olie ploft

Het nieuws van de dag is dat de olieproductie sneller wordt verhoogd dan gedacht. Gevolg is dat de olieprijs 5% keldert. Royal Dutch Shell (+0,1%) blijft overigens goed liggen.

Sowieso is het een dag dat u vooral defensieve aandelen in portefeuille moet hebben. Relx (+2,8%) en Unilever (+1,4%) trekken de de AEX (+0,3%) omhoog. Zoals zo vaak bij sterke bedrijven kunnen we geen nieuws vinden.

De verschillen zijn groot want het cyclische spul gaat helemaal aan puin. ArcelorMittal (-3,4%) en AMG (-3,3%) worden ouderwets in de kliko gegooid. Risk-off op de aandelenmarkt dus. Het gekke is dat de rentes juist licht stijgen.

De laatste jaren zagen we dat wanneer risicovolle aandelen dalen, de vergoedingen op tienjaars staatspapier ook omlaag gaan. Misschien een signaal dat de rentemarkt aan het uitbodemen is. Het blijft lastig voorspellen.

Vorige week dacht ik nog dat cyclische aandelen op korte termijn een mooi ritje zouden maken. Vandaag gebeurt precies het tegenovergestelde. Dat hoort er bij beleggen nou eenmaal bij. Soms zitten we er gewoon goed naast.

SBM Offshore onder vuur

Naast door de kelderende olieprijs staat SBM Offshore (-1,9%) onder druk omdat er Kamervragen worden gesteld naar aanleiding van de beruchte televisie-uitzending van Zembla. De oliedienstverlener heeft een giftig oud schip laten slopen in India, waardoor de gezondheid van werknemers in het geding kwam.

Ondanks SBM Offshore volgens de letter van de wet juist heeft gehandeld, is het makkelijk schieten voor de politiek. Het bedrijf heeft in de media op zijn zachtst gezegd geen geweldig imago. Reden genoeg voor PVDA-Kamerlid Kirsten van den Hul om opheldering te vragen aan de minister.

De gestelde vragen aan de minister van buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking, Sigrid Kaag,leest u in de onderstaande tweet.

Rentes

De rentes lopen in een brede lijn op. Alleen de Amerikaanse vergoeding op tienjaars staatspapier zakt duidelijk weg. Voor de rest zijn de uitslagen redelijk beperkt.

Brede markt

De AEX stijgt 0,3% en daarmee behoren we tot de beste Europese indices van de dag. De Duitsers (-0,1%) zakken zelfs iets weg.

De AEX VIX-index (volatiliteit) gaat 1,0% omhoog en noteert 14,0 punten.

Wall Street blijft dicht bij huis. De Nasdaq stijgt 0,1%, maar dan hebben we het wel gehad.

De euro klimt maar liefst 0,5% en noteert 1,106 ten opzichte van de dollar.



Goud (+0,3%) stijgt tot boven de $1.500.

Olie: WTI (-4,9%) en Brent (-5,1%) gaan door het putje.

Bitcoin (-0,9%) is in mineur. De laatste weken is er geen beweging in te krijgen.

Het Damrak

Als u een mandje hebt met aandelen Heineken (+1,5%), Relx (+2,8%) en Unilever (+1,4%) daarin, dan bent u spekkoper.

(+1,5%), (+2,8%) en (+1,4%) daarin, dan bent u spekkoper. De Nederlandse grootbanken ABN Amro (-2,7%) en ING (-1,9%) krijgen flink op hun broek.

(-2,7%) en (-1,9%) krijgen flink op hun broek. Winkelvastgoed moet u ook even niet hebben. Met name Wereldhave (-1,6%) en Vastned (-1,8%) gaan hard omlaag.

(-1,6%) en (-1,8%) gaan hard omlaag. Adyen (+1,9%) ging in januari als een speer, maar beweegt sindsdien zijwaarts. Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met de tegenvallende tweedekwartaalcijfers. De waardering is hoog en als de groei dan tegenvalt, is de meeste fantasie er wel uit.

(+1,9%) ging in januari als een speer, maar beweegt sindsdien zijwaarts. Dat laatste heeft waarschijnlijk te maken met de tegenvallende tweedekwartaalcijfers. De waardering is hoog en als de groei dan tegenvalt, is de meeste fantasie er wel uit. Het ene vastgoedfonds is de andere niet. WDP straalt met een prachtige plus van 3,0%.

straalt met een prachtige plus van 3,0%. Wat is ASMI (+1,3%) toch een geweldig aandeel. De koers is dit jaar ruim verdubbeld. Mijn complimenten aan de mensen die continu zijn blijven zitten.

(+1,3%) toch een geweldig aandeel. De koers is dit jaar ruim verdubbeld. Mijn complimenten aan de mensen die continu zijn blijven zitten. Besi (+1,3%) gaat ook lekker trouwens. Chipper KLA liet zich positief uit tijdens de investeerdersdag.

(+1,3%) gaat ook lekker trouwens. Chipper KLA liet zich positief uit tijdens de investeerdersdag. Dat geldt niet voor TomTom (-3,5%). Anderzijds is er sinds begin mei ruim 50% bij gekomen. Klaag dus vooral niet over een slechte dag. Hoewel, daarvoor hebben we natuurlijk het forum bij IEX:)

(-3,5%). Anderzijds is er sinds begin mei ruim 50% bij gekomen. Klaag dus vooral niet over een slechte dag. Hoewel, daarvoor hebben we natuurlijk het forum bij IEX:) Het volume droogt op bij Basic-Fit (-1,9%). Als er dan iemand is die graag van zijn stukken af wil, kan het hard gaan.

(-1,9%). Als er dan iemand is die graag van zijn stukken af wil, kan het hard gaan. PostNL (-0,5%) harkt €300 miljoen binnen tegen een bizar lage rente van 0,63%. Vanmiddag kwam de IEX Beleggersdesk langs met een update. PostNL nog steeds dirty cheap #PostNL https://t.co/wSnQdLEsNB — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 17, 2019

(-0,5%) harkt €300 miljoen binnen tegen een bizar lage rente van 0,63%. Vanmiddag kwam de IEX Beleggersdesk langs met een update. Bij Ajax (+0,8%) worden de messen geslepen. Vanavond om 21.00 uur spelen de Amsterdammers hun eerste poulewedstrijd in de Champions League. Kan het succes van vorig jaar herhaald worden?

Adviezen

DPA: naar €1,80 van €1,70 en kopen - NIBC

DSM: naar €125 van €115 en houden - KBC

ABN Amro: naar €23,90 van €23 - KBW

ING: naar outperform van market perform en naar €13,10 van €11,90 - KBW

De dag van morgen