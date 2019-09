Olie daalt nu iets, maar aandelen herstellen nog niet. Om het kort te houden:

Vingers wijzen richting Iran voor die aanslag in SA, maar er is (nog) geen bewijs

Onduidelijk is nog hoe lang de productie verstoord zal zijn. Chevron zegt dat het weggevallen aanbod is op te vangen

VS en China gaan deze week weer praten over hun handelsruzie

Nog maar 66% van de consensus verwacht een Fed-renteverlaging morgen

Prinsjesdag is er bij ons

Israël gaat naar de stembus

Hongkong en brexit sudderen voort

WeWork stelt beursgang uit tot eind dit jaar en er klinkt gemor bij aandeelhouder SoftBank, dat begin dit jaar nog de hoofdprijs lapte

Oil trims gains but Middle East risks keep stocks on back foot https://t.co/dhmw51XiBh pic.twitter.com/5RaqgBhUVD — Reuters Top News (@Reuters) September 17, 2019

Vooruitblik op Prinsjesdag dan maar even, dit is wat ik zo snel kan vinden. Er is nooit koersimpact:

Kabinet komt met aanpak huurstijging en scheefwonen https://t.co/cozQabZplo — RTL Nieuws (@RTLnieuws) September 17, 2019

Er is nog geen bedrijfsnieuws bij ons en marktbreed oogt het allemaal nog wat groezelig. Onze AEX future is dan wel weer het zonnetje in huis, zoals u ziet. Olie daalt, de dollar flirt met 1,10 en China ligt slecht. Huizenprijzen? De rentes dalen één basispunt, maar die van Fort Zwitserland vijf.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:56 'ECB doet al het nodige om inflatiedoel te halen'

07:41 AB Inbev wil 4,4 miljard ophalen met beursgang

07:38 'Investeerders azen op liftentak Thyssenkrupp'

07:01 Olieprijzen licht in het rood

16 sep Dow na acht winstdagen omlaag

16 sep 'Blackstone wil Bellagio en MGM Grand kopen'

16 sep Wall Street in het rood in middaghandel

16 sep Moody's verlaagt outlook Wereldhave

16 sep PostNL haalt 300 miljoen op met groene obligatie

16 sep Handelsoverleg VS en China begint donderdag

16 sep Grootste zonnedak België bij ArcelorMittal

16 sep Oliebedrijven scoren op rode beursdag

16 sep 'DSM overweegt miljardenbod op DuPont-tak'

Vis ik dit berichtje nog uit Reuters:

A French court began the process of liquidating bankrupt airline Aigle Azur on Monday but left bidders including Air France-KLM AIRF.PA and Air Caraibes two more days to come back with an acceptable rescue plan, the CFDT union said.

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts. Per saldo geen wijzigingen bij AMG:

De agenda met zowel een Duitse voorlopende indicator als een belangrijk Amerikaans cijfer, opletten even. Er zijn vandaag ook Chinese huizenprijzen à 8,8% en dat valt weer tegen.

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment sep -37,8

15:15 VS industriële productie aug 0,2% MoM

22:00 Adobe Q3-cijfers (gebroken boekjaar)

22:00 Fedex Q1-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Bewijs?

Looks like Iran was behind Saudi oil attacks: Trump. More here: https://t.co/chX3KkBcg0 pic.twitter.com/ZEIsllr4Ax — Reuters Top News (@Reuters) September 17, 2019

Alles nog onduidelijk eigenlijk:

Oil’s record-breaking advance pauses as the market awaits clarity on how long it’ll take Saudi Arabia to restore output cut by attack https://t.co/RjluzMUJGH pic.twitter.com/XGR5ucpEf4 — Bloomberg (@business) September 17, 2019

Of?

Chevron CEO: Saudi oil strikes won't have much short-term impact on U.S. oil production https://t.co/8ALLQ2CCwf pic.twitter.com/MBteM6wFJN — Reuters Top News (@Reuters) September 17, 2019

Intussen is het Fed rentebesluit morgen geen hamerstuk meer?

Oops! Expectations suddenly are rising that the Fed might not cut interest rates this week. Chances are rising of no move, w/markets assigning a 6% probability of the Fed staying put. https://t.co/xiCJGbFObc pic.twitter.com/Nk29Zx5t72 — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 16, 2019

Heeft dit er wellicht iets mee te maken?

Significant spike in the 1-year US #inflation swap today as a result of the spike in #oil prices. pic.twitter.com/qoMWfimsEa — jeroen blokland (@jsblokland) September 16, 2019

Nou wel of niet? Wel geloof ik. Eind dit jaar.

WeWork parent pulls IPO following pushback: sources https://t.co/K7QdRHJKuu pic.twitter.com/fZticZkVGI — Reuters Top News (@Reuters) September 17, 2019

Ja, op papier -75% à -80% ofzo. Sins begin dit jaar.

The biggest backers of SoftBank’s gargantuan Vision Fund are reconsidering their commitment to its next investment vehicle as the WeWork bet sours https://t.co/maEYP5e1s8 — Bloomberg (@business) September 17, 2019

Op Microsoft na kennen alle techs gedoe:

Apple battles EU over $14.4 billion tax bill. More here: https://t.co/mHB7QwP2sy pic.twitter.com/fPTZXgBgcL — Reuters Top News (@Reuters) September 17, 2019

Huh?

Oracle has unveiled an operating system that runs without the need for human oversight https://t.co/bGo5A3Q6or — Bloomberg (@business) September 17, 2019

Zet 'm op:

U.S., Chinese trade deputy talks to start on Thursday: USTR https://t.co/jTGysTzaT1 pic.twitter.com/TrleDUGDvi — Reuters Top News (@Reuters) September 17, 2019

Intussen blijven er maar beroerde data uit het land komen:

China’s home-price growth slows for third month as curbs bite https://t.co/uGgV0zMyIV — Bloomberg (@business) September 17, 2019

Hoeft niet, kan wel. Alles kan.

Zou het?

Toyota is trying to figure out how to make a car run forever, so it covered a Prius with 1,100 solar cells the size of business cards https://t.co/0C5K37iVJN via @tictoc pic.twitter.com/iPX7sEwKo3 — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) September 16, 2019

Nou is de valutamarkt ook wel heel erg groot:

The @BIS_org Triennial Central Bank Survey 2019 shows the daily volume of #currency trading has risen to USD 6.6 trillion. For comparison, #bitcoin’s daily volume varies somewhere between USD 10 - 30 billion. That’s at least 220-660 times less. #BIS pic.twitter.com/J6sE4IS0eV — jeroen blokland (@jsblokland) September 16, 2019

