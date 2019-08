"Een duidelijke trigger voor het verlies van de AEX (-0,6%) kunnen we echter niet vinden."



"De Amsterdamse beurs is donderdag lager gesloten, na een wisselvallige dag waarop havikachtige uitspraken van Fed-bestuurders in Jackson Hole zowel Wall Street als het Damrak definitief in de rode cijfers drukten.

De Fed-bestuurders van Kansas City en Philadelphia menen beide dat er dit jaar geen verdere renteverlagingen nodig zijn, terwijl de markt een verlaging in september al volledig heeft ingecalculeerd en eigenlijk ook op meer verlagingen rekent later in het jaar."