Woensdag 15 mei organiseert BNP Paribas, in samenwerking met IEX, voor de 9e keer de Hollandse Aandelenavond. Nico Inberg blikt terug op zijn tips van vorig jaar.

De Hollandse Aandelenavond is inmiddels een vaste traditie geworden. Zes beursexperts noemen elk drie Hollandse aandelen waarvan zij denken dat die kansrijk zijn de komende tijd.

Het zal lastig worden dit jaar, nu de beurzen al flink zijn opgelopen. Het gevaar bestaat dat de beurs als geheel later dit jaar een pas op de plaats maakt dan wel het veroverde terrein weer (deels) prijsgeeft, als de hoop dat de economie in de tweede jaarhelft aantrekt ijdel blijkt te zijn.

Aan de andere kant: de AEX staat niet veel hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De krater in december is zo goed als weggewerkt en als we die dieptepunten even vergeten is er eigenlijk niet zoveel aan de hand.

Voorspellen blijft echter lastig, zeker wat de toekomst aangaat, maar bij bedrijven is het vooral zaak een zo goed mogelijke inschatting te maken van het toekomstige winstpotentieel.

Fundamentals belangrijk

Ik kijk daarom altijd zoveel mogelijk met een langetermijnblik naar aandelen en in die zin trek ik me ook niet al teveel aan van koersfluctuaties op korte termijn. Al te vaak worden beleggers door die bewegingen op het verkeerde been gezet.

Was het niet Warren Buffett die zei dat de beurs beter niet zo vaak open kon zijn? Zodat beleggers niet iedere keer geprikkeld werden om iets te doen met hun aandelen? Als de onderliggende fundamenten goed zijn, komt het er vanzelf een keer uit. Maar: geduld blijft een schone zaak.

Terugblik vorig jaar

Voordat we van start gaan op 15 mei, eerst een korte terugblik op de tips van vorig jaar.

Destijds noemde ik de volgende drie aandelen, met tussen haakjes de slotkoers van die dag (woensdag 4 juli) en daarachter het rendement sinds die tijd, inclusief dividend:

PostNL (€3,20) -20% (dividend €0,24)

Besi (€20,02) +32% (dividend €1,67)

Accsys (€0,92) +45%

Voor de volledigheid: de AEX sloot die dag op 549,22, en steeg over deze periode met 2,3%. Als we daarin het dividend meenemen, dan komen we uit op 6,3% rendement.

Daar zat wel een afschuwelijke decemberdip in verwerkt, maar die is momenteel volledig uit de boeken gepoetst. Ik loop de drie tips van vorig jaar nog even na.

PostNL - €3,20 -20%

PostNL was geen goede tip. Zelfs inclusief het dividend van €0,24 kostte het geld, om precies te zijn 21%. Het verhaal wordt eentonig en langdurig, maar PostNL heeft tijd nodig omdat er een groot politiek aspect aan zit. Zowel PostNL als Sandd willen heel graag samengaan, maar het laatste woord is uiteindelijk aan de politiek.

Er is overcapaciteit in de postmarkt. Sandd, bedoeld als disruptor, is uiteindelijk ook geen succesverhaal geworden, want de krimp in de postmarkt gaat gewoon te hard. Jaarlijks verdwijnt er 10 tot 12% omzet. PostNL probeert dat bij te benen door bezuinigingen en een verhoging van de postzegelprijs, maar hoe hoger die postzegelprijs, hoe harder de krimp wordt aangejaagd.

De beide concurrenten zijn er inmiddels uit, maar de ACM (mededingingswaakhond) is voor de vorm nu tegen, waardoor straks staatssecretaris Mona Keijzer het laatste woord zal hebben. En die is vóór een fusie. PostNL zal dan een jaartje (of misschien twee) het dividend schrappen om geen al te hoge schuldratio aan te hoeven gaan.

Sinds het afgewezen bod van Bpost (€5,75 - december 2016) is PostNL in een vrije val terecht gekomen. Een samengaan met Sandd gaat de winst echter substantieel aanjagen. De andere kant van het bedrijf, de Pakketten, groeit natuurlijk wel hard. Geduld dus nog.

Accsys €0,92 +45%

Het kleine Accsys kreeg kort nadien een mooie opsteker te verwerken: er kwam een nieuwe grootaandeelhouder aan boord. Accsys is een groeiverhaal met een duurzaam randje: het acelyteert hout waardoor het dezelfde eigenschappen krijgt als tropisch hardhout.

De groei staat op het punt van beginnen en wordt gelimiteerd door de productiecapaciteit. Momenteel liggen er grote uitbreidingsplannen die later dit jaar en begin volgend jaar volledig benut kunnen worden. In Arnhem, waar de Nederlandse fabriek staat, gaat het aantal productielijnen van 2 naar 4 en in Engeland (Hull) is een nieuwe fabriek in aanbouw.

De vraag naar het hout van Accsys is enorm, en groter dan het aanbod. Veel grote bouwmarkten willen het graag aanbieden, maar zoeken dan wel grote hoeveelheden. En die kan Accsys nog niet leveren. De koers doet het momenteel erg goed en loopt wellicht wat op de muziek vooruit, maar so far, so good.

Besi €20,02 +32%

Besi viel enorm hard terug toen de chipindustrie te maken kreeg met voorraadafbouw. Het was een van de eerste dalers in de industrie en fungeerde in die zin als kanarie in de kolenmijn. Wanneer het wat minder gaat in de chipsector zijn de machines van Besi de eerste die gecanceld worden. Maar: het bedrijf is fameus voor het sturen op marges en het management weet als geen ander dat de tak waarin men opereert bijzonder cyclisch is.

Inmiddels lijkt de ergste kou uit de lucht. Het bedrijf kan zich snel aanpassen aan nieuwe situaties en er is vertrouwen dat het tweede halfjaar beter zal worden. Dat is aan de orderintake nog niet te zien, maar het sentiment rond het aandeel is in ieder geval volledig gedraaid.

