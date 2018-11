Fondsenrondje: Stug door

Het positieve sentiment lijkt weer helemaal terug na de Midterm verkiezingen in de VS. De AEX (+0,2%) stijgt vrolijk door en de herbeleggingsindex staat zelfs miniem in de plus dit jaar.

Dit laatste geldt niet voor de DAX (-10,2%) en CAC (-3,1%), want die staan nog steeds flink in de min. Toegegeven, op de Franse beurs worden de dividenden niet herbelegd, waardoor die hiervoor gecorrigeerd rond het nulpunt dobberen.

De Duitsers mogen dit excuus echter niet gebruiken. Vandaag doen onze oosterburen het overigens wel aardig met een winst van 0,2%. Aan de andere kant gaan vrijwel alle Europese beurzen omhoog door het sterke slot van Wall Street gisterenavond.

BAM

Beweging gegarandeerd als BAM (-5,2%) met cijfers komt. De bouwer publiceerde (wederom) teleurstellende cijfers. Pijnlijk is de lage winstmarge van 1,9% die over het gehele jaar wordt geprognotiseerd.

Natuurlijk hadden beleggers hier al rekening mee gehouden, maar het blijven toch bijzonder lage marges. En dat nota bene in tijden van hoogconjunctuur. Een tweede tegenvaller was dat BAM €23 miljoen moest afschrijven op haar grondposities.

Positief is dat het orderboek met 10% is gestegen en de verwachtingen voor 2018 worden gehandhaafd. Daarnaast worden er geen nieuwe problemen rondom de zeesluis in IJmuiden gemeld. Voor beleggers is het glas helaas halfleeg, getuige koersdaling van het aandeel.

SIF

SIF (-5,3%) zit sinds het voorjaar in de hoek waar de klappen vallen. In maart noteerden we nog boven de €19, maar daar is inmiddels ruim 20% vanaf gegaan. De derdekwartaalcijfers bewijzen waarom.

De funderingsspecialist van onder andere windmolens belandde afgelopen kwartaal in de rode cijfers. De ebitda ging omlaag van €11,2 miljoen in Q3 2017 naar -€1,1 miljoen in Q3 2018. De productie klapt helemaal in elkaar.

Daar waar een jaar geleden nog voor 59 kiloton aan palen voor windmolens werd geproduceerd, is dit nu nog slechts 19 kiloton. Positiever is het orderboek, want SIF heeft voor 2019 al voor 200 kiloton aan opdrachten binnen gekregen. Kortom, de toekomst ziet er al een stuk zonniger uit.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,2% en presteert daarmee in lijn met overige indices. Negatieve uitschieters zijn er niet.

De Amerikaanse futures blijven dicht bij huis.

Goud daalt 0,1%.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (-0,2%) weten het even niet.

De euro daalt 0,1% en noteert 1,142 ten opzichte van de dollar.

Rentes: de Nederlandse (0,59%) en Duitse tienjaarsrente (0,46%) stijgen twee basispunten.

Damrak

De verzekeraars zijn de outperformers onder de Nederlandse hoofdfondsen. Aegon (+1,4%), ASR (+1,0%) en NN Group (+0,7%) doen het uitstekend.

Ahold (+1,0%) profiteert van allerlei koersdoelverhogingen.

ASML (+0,8%) verhoogt de outlook voor 2020. Eerst rekende de chipgigant nog op een omzet van €11 miljard en nu wordt het €13 miljard. Beleggers zijn in ieder geval gematigd positief.

Niet schrikken van die -7% op het bord bij Eurocommercial Properties. Het aandeel gaat vandaag €2,15 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd staat het vastgoedfonds 0,8% lager.

Het vastgoed ligt echter wel slecht. Unibail Rodamco (-0,8%), Vastned Retail (-0,9%) en met name Wereldhave (-2,7%) liggen slecht.

PostNL (-1,3%) gaat weer richting een nieuwe year low.

Kiadis (+4,2%) gaat aan kop binnen de ASCX. Het biotechbedrijf heeft drie nieuwe managers aangesteld, genaamd Dirk de Naeyer, Jonathan Sweeting en Marcel Zwaal.

Kendrion (-2,8%) krijgt een advies- en koersdoelverlaging van ING om de oren. Het aandeel gaat naar houden van kopen en naar €26,50 van €40.

Lokaal straalt Beter Bed (+9,6%) op een koopadvies van KBC.

Beleggers in Ajax (+1,5%) kunnen het gelijkspel tegen Benfica wel waarderen.

Adviezen

Ahold Delhaize: naar €25 van €23 (buy) - HSBC

Ahold Delhaize: naar €19,10 van €18,50 - Raymond James

Ahold Delhaize: naar €23 van €21 - CFRA

Beter Bed: naar kopen van houden en naar €6,50 van €7 - KBC

DSM: naar €96 van €95 - Barclays

Unilever: naar €54 van €53,50 - Barclays

Kendrion: naar hold van buy en naar €26,50 van €40 - ING

