Fondsenrondje: Zomerse dag

De AEX is de dag rustig begonnen met een winstje van 0,1%. Dit is in lijn met de Duitse en Franse beurs die respectievelijk 0,3% en 0,1% in de plus staan. Eigenlijk zijn er weinig bijzonderheden te benoemen op de Europese markten.

Gelukkig hebben we op het Damrak nog Heijmans en Kendrion die vanochtend cijfers publiceerden, anders was het wel heel lastig om wat te bedenken voor het fondsenrondje. Binnen de AEX zien we voornamelijk aandelen die bewegen met een nul voor de komma. Dat zegt wel genoeg.

Heijmans

De topper op het Damrak is met afstand Heijmans dat 4,7% stijgt na meevallende cijfers. In het eerste halfjaar steeg de omzet met ruim 20% ten opzichte van een jaar geleden. Daarnaast steeg de orderportefeuille met 4% naar €2,2 miljard.

Niet schrikken van de daling van de nettowinst. Deze ging met 57% omlaag naar €0,39 per aandeel in het eerste halfjaar. Dit komt doordat de bouwer vorig jaar een boekwinst van €38 miljoen liet noteren. Een mooie bijkomstigheid is dat de nettoschuld van €45 miljoen is gedaald naar €14 miljoen.

Niet alleen vandaag ligt de koers er goed bij, maar het aandeel presteert het hele jaar al goed. Year to date hebben beleggers een koerswinst van 16% kunnen incasseren. Niet verkeerd, zeker als we dit vergelijken met BAM. Maar goed, Heijmans heeft ook geen last van een te dure zeesluis.

Kendrion

In tegenstelling tot Heijmans, weten de tweedekwartaalcijfers van Kendrion (-7,0%) bitter weinig indruk te maken bij beleggers. De totale omzet ging in het tweede kwartaal met slechts een procentje omhoog. Dit werd vooral veroorzaakt doordat er minder vraag was naar dieselauto's. Daarnaast heeft Kendrion als toeleverancier last van de nieuwe milieu-eisen voor autobouwers.

Gecorrigeerd voor herstructureringskosten steeg de nettowinst in het eerste halfjaar met 14%. Als we deze correctie niet toepassen dan daalde het nettoresultaat van €0,91 naar €0,87.

Een andere tegenvaller is dat het bedrijf last heeft van moeilijke marktomstandigheden bij de automotive divisie. Dit is nou juist de belangrijkste activiteit van de onderneming. Kortom, de cijfers kennen weinig lichtpuntjes, waardoor de reactie van beleggers niet als een verrassing komt.

Marktoverzicht

De AEX stijgt 0,1%, en doet het in lijn met de overige Europese beurzen. Veel naam mag het allemaal niet hebben.

De Amerikaanse futures staan met 0,1% in de min.

Goud weet de stijgende lijn maar niet te pakken en daalt 0,6%.

Olie: WTI en Brent dalen 0,8%.

De euro daalt 0,2% en noteert 1,133 ten opzichte van de dollar.

Rentes: In renteland gebeurt er vrijwel niets. Uitschieter is de Italiaanse tienjaarsrente die 2 basispunten daalt. Kortom, geen schokkende bewegingen.

Damrak

ArcelorMittal heeft het niet met een verlies van 1,4% en is de flopper onder de AEX-fondsen.

Heineken (-0,6%) heeft last van een advies- en koersdoelverlaging van Deutsche Bank.

PostNL (-0,7%) moet geen Beter Bed verhaal worden. De laatste weken ligt het aandeel niet best.

Brunel (-2,3%) heeft de tegenvallende kwartaalcijfers van gisteren niet lekker verteerd.

B&S Group (+1,8%) behoort tot de betere beleggingen van het jaar, al gaat het aandeel vandaag op een zeer laag volume omhoog.

Niet alleen supporters, maar ook aandeelhouders hebben er alle vertrouwen in dat Ajax de Champions League gaat halen. De koers van de voetbalclub staat met dank aan het goede spel van gisteren bijna 3% hoger.

Adviezen

Altice: naar €2,90 van €3,50 -Credit Suisse

Heineken: naar hold van buy en naar €85 van €97 - Deutsche Bank

KPN: naar €3 van €3,30 - Kepler Cheuvreux

KPN: naar neutral van underperform en naar €2,40 van €2,20 - Macquarie

Heijmans: naar accumulate van hold en naar €12,25 van €10,40 - KBC

