ArcelorMittal: Morgen cijfers Beurs vandaag

Morgenvroeg, 31 januari, komt ArcelorMittal met de Q4- en jaarcijfers. Verwacht wordt een ebitda van $8.315 miljoen over het gehele jaar. Over de eerste negen maanden werd al een ebitda van $6.267 miljoen behaald. Dat zou voor het vierde kwartaal een ebitda van $2.048 miljoen betekenen. In een presentatie van begin december zegt Mittal over het vierde kwartaal: 'positive operating environment that supported improved 9M'17 results continues'. Heeft Mittal echt de wind in de zeilen zoals de aandelenkoers lijkt te zeggen? De staalboeren doen het goed het laatste halfjaar. Sinds het dipje in juni, naar aanleiding van terugvallende prijzen voor iron ore (ijzererts) en daardoor staal, zijn de aandelen van de grote staaljongens flink gestegen. De redenen: Economische groei trekt hard aan.

Grondstofprijzen lopen verder op.

Trump heeft zijn 232 rapport binnen.

Terug in de tijd ArcelorMittal, grootste staalleverancier ter wereld, is bij toeval genoteerd aan onze beurs. Het heeft sinds de koersdip helemaal de sokken erin: de laagste koers vorig jaar lag rond de €18 terwijl het nieuwe jaar flitsend van start is gegaan boven de €30.

Klik op het plaatje voor een grote versie

De meesten van u zullen nog de oude koers in het geheugen hebben van voor de 3-op-1 reverse split. Begin 2016, nog maar twee jaar geleden, besloot Mittal dat de schuldpositie niet langer houdbaar was en emitteerde voor €3 miljard aan nieuwe aandelen. Precies op dat moment trok ook de staalmarkt flink aan en beleggers die meededen met de emissie waren spekkoper. Om van het tientjesimago af te komen werd later een reverse split voorgesteld, elke drie aandelen werden samengevoegd tot één. Inmiddels is de koers ook zelfstandig van dat niveau af. Sinds dit jaar is de koers al met 13% gestegen, van €27,11 tot boven de €30 nu. De staalsector is cyclisch en zeer gevoelig voor economische groei op de korte termijn. Andere factoren die meespelen, zeker in het geval van ArcelorMittal, zijn de economische groei in China, eventuele infrastructuurinvesteringen in de VS en vooral de tariefheffingen voor Chinees staal. LEES HIER DE VOLLEDIGE ANALYSE OP IEX PREMIUM

Sinds 1 juni 2016 is Nico Inberg verbonden aan IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Inberg kan posities innemen op de financiële markten. Inberg is te volgen op Twitter: @inbergfc. Reacties, of vragen?Mail naar nico.inberg@iexgroup.nl.