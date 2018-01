Altice: Waarde zichtbaar

Altice laat het er niet bij zitten na de recente koersafstraffing. Het bedrijf gaat zijn belang van 67,2% in Altice USA verdelen onder haar aandeelhouders, een zogeheten spin-off. De bedoeling is dat de transactie einde Q2 is afgerond.

Aandeelhouders (ongeacht Altice A of B) ontvangen per aandeel in Altice 0,4163 aandeel in Altice USA. Een snelle rekensom leert dat dit neerkomt op $8,78. Rekenen we dat weer om naar euro's dan rolt er een bedrag van €7,34 uit. Let wel, dit is op basis van de laatste slotkoers van Altice USA en de huidige koers van euro/dollar.

Schulden aflossen

Verder gaat Altice een deel van haar schulden aflossen met een dividend dat Altice USA nog voor de spin-off uitkeert aan de huidige aandeelhouders, voor 67,2% aan Altice dus. Van de €900 miljoen die Altice ontvangt aan dividend wordt €625 miljoen gebruikt voor het aflossen van schuld en €275 miljoen komt als cash op de balans te staan.

Zoals te verwachten viel blijft Drahi gewoon een meerderheid van stemmen houden in #Altice en $ATUS doordat er niet-genoteerde B aandelen met 25 stemmen per stuk worden uitgegeven. pic.twitter.com/LyDs3s1qxj — Jauke de Jong (@JAdeJong12) 9 januari 2018

De nettoschuld van Altice komt na deze transacties op basis van de cijfers over Q3 2017 uit op €31 miljard tegen een gemiddelde rente van 5,5%. Omgerekend is dit 5,4x de Ebitda over de laatste twaalf maanden. Altice heeft echter nog even de tijd om deze ratio naar de target van 4x de Ebitda te brengen; de gemiddelde gewogen looptijd van de schuld is namelijk 6,6 jaar.

Altice USA gaat daarnaast ook nog eens voor $2 miljard aan eigen aandelen inkopen na de spin-off. Waarschijnlijk is dat bedoeld om mogelijke druk op de koers na de spin-off op te vangen. Het ligt namelijk in de lijn der verwachting dat veel aandeelhouders van Altice hun stukken in Altice USA zullen verkopen.

Herstructureren

Altice gaat na de spin-off door als Altice Europe. De structuur van de organisatie wordt ook op de schop genomen. Voortaan is Altice Europe onderverdeeld in drie divisies, te weten: Altice France, Altice International en Altice Pay TV. Oprichter van Altice Patrick Drahi zal de leiding nemen over zowel Altice Europe en Altice USA. Hij zegt zelf het volgende over de plannen:

“The separation will allow both Altice Europe and Altice USA to focus on their respective operations and execute against their strategies, deliver value for shareholders, and realize their full potential. Both operations will have the fundamental Altice Model at their heart through my close personal involvement as well as that of the historic founding team."

Oftewel meer focus per continent wat moet leiden tot meer waarde voor aandeelhouders. Met name de tegenvallende resultaten in thuismarkt Frankrijk en in minder mate Portugal moeten op deze manier beter aan te pakken zijn. Altice zegt over boekjaar 2017 een 2% lagere omzet te hebben behaald. Het gaat echter om de Ebitda, maar daarvoor zullen we geduld moeten hebben tot de jaarcijfers.

Bottomline

Altice is de laatste maanden keihard afgestraft voor de kwakkelde prestaties op thuismarkt Frankrijk in combinatie met de hoge schuldratio. Wanneer een bedrijf zo scherp aan de wind zeilt hoeft er maar even iets tegen te zitten om de koers hard te doen dalen.

Met bovenstaande plannen worden beide problemen desalniettemin wel erkend en de eerste stappen gezet tot verbetering. Daarnaast doet het de koers goed omdat op deze manier de waarde van het bedrijf beter inzichtelijk wordt.

De eerste stap is vaak de belangrijkste, maar Altice heeft met name in Frankrijk nog behoorlijk wat werk te verzetten. Moordende concurrentie op de kabel en telecommarkt maken dit geen eenvoudige opgave. In tegenstelling tot het negatieve sentiment rond dit aandeel is er voorlopig echter geen nood aan de man.

Disclaimer: Paul Weeteling heeft een longpositie in Altice.