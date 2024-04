Knot houdt rekening met renteverlaging ECB in juni Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De verwachting in de markt dat de ECB de rente in juni voor het eerst verlaagt en dat later dit jaar nog eens tweemaal met 25 basispunten doet, is geen gekke gedachte. Dit bleek uit een interview met voorzitter van De Nederlandsche Bank Klaas Knot donderdag op Bloomberg TV. "Ik voel me hier niet onprettig bij", aldus Knot. De inflatie zal blijven dalen, denkt de bankier, en in 2025 de gewenste 2 procent bereiken. Wel waarschuwde hij dat het "een hobbelige weg" is. Belangrijkste risico noemde Knot dat de lonen sneller stijgen dan de arbeidsproductiviteit. Ook waarschuwde hij er op Bloomberg TV voor dat de ECB haar doel niet voorbij moet schieten. Geopolitiek zijn er ook risico's, maar zolang het beperkt blijft tot alleen de olieprijs, verwacht hij geen serieuze tweede ronde effecten. Tenslotte hield Knot wel een slag om de arm en benadrukte hij dat het rentebeleid afhankelijk is van de macro-economische data die binnenkomen. Bron: ABM Financial News

