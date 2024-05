Kleine omzetdaling voor Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste maanden van dit jaar de omzet onder druk zien staan. Dit bleek woensdag uit een update van de onderneming, "De eerste vier maanden waren in lijn met onze verwachtingen", zei CEO Stéphane Simonetta in een toelichting. De marktomstandigheden bleven uitdagend, hetgeen werd opgevangen met kostenbesparingen en "robuuste" prijzen. Aalberts zag de omzet in januari tot en met april autonoom met 2,6 procent op jaarbasis dalen. Terwijl het segment industriële technologie een groei boekte van 1,7 procent, daalde deze bij building technologie met 6,1 procent. ING had gerekend op een omzetdaling van 2 procent. "De toegevoegde waarde marge bleef op een goed niveau", meldde Aalberts verder. Het bedrijf wees daarbij op verbeteringen van de productiviteit, kostenbesparingen en het verlagen van de voorraden, om zo de inflatie en lagere volumes op te vangen. Simonetta meent dat Aalberts goed gepositioneerd is voor een herstel. "Onze klanten verwachten dat de vraagt aansterkt richting het einde van het jaar." Bron: ABM Financial News

