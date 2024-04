Gasactiviteiten Shell presteerden beduidend minder na uitzonderlijk sterk jaareinde Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Shell is positief gestemd over de prestaties van Integrated Gas in het eerste kwartaal, al zullen de resultaten wel lager uitvallen dan in de laatste maanden van 2023. Dit maakte Shell vrijdagochtend bekend in een eerste update over het afgelopen kwartaal. Het energieconcern verwacht sterke resultaten bij de gastak, "maar significant lager dan in het uitzonderlijke vierde kwartaal van 2023". De resultaten bij Marketing zullen vergelijkbaar zijn met die in het vierde kwartaal, voorziet Shell. En bij Chemicals & Products denkt Shell dat de prestaties een stuk hoger uitvallen dan in het vierde kwartaal. Bron: ABM Financial News

