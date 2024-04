Chippers bezorgen AEX weekverlies en aftellen tot de bitcoin halving

De AEX, AMX en AScX zijn alle drie 0,6% lager de dag uit gegaan. Het was een klassiek risk-off dagje.

We zagen de hele dag rode borden op het Damrak. Maar wie hier zijn weekend niet door wil laten vergallen, kan er natuurlijk ook de draai aan geven die technisch analist Royce Tostrams er vanmorgen aan gaf: nieuwe koopkansen aanstaande.

Beleggers waren in de risk-off modus, mede door de spanningen in het Midden Oosten. Defensieve waarden als Heineken, Ahold Delhaize en Unilever wisten plussen neer te zetten. En ook banken en verzekeraars lagen er goed bij. Maar techaandelen gingen over een breed front onderuit: de chippers ASMI (-4%), Besi (-3,6%), ASML (-2,3%), maar ook Adyen (-3%) en in mindere mate Prosus, RELX en Wolters Kluwer. Vanwege hun zware weging trokken zij de AEX flink omlaag.

Ook op weekbasis hebben de drie indexen een stap terug gedaan: de AEX-index verloor 2,6%, de Midkap 1,5% en de Smallcapindex zelfs 5,3%. Verderop vindt u de sterkste stijgers en dalers.

WDP beloond voor sterke cijferset

Er kwam vandaag één Nederlands bedrijf met cijfers: WDP. De logistieke-vastgoedbelegger heeft een 'gedegen eerste kwartaal achter de rug', vindt analist Peter Schutte. De zogeheten EPRA-winst steeg met 15,3% en dat is voor een groot deel te danken aan een flinke autonome huurgroei van 3,5%. De vraag naar distributiecentra en magazijnen blijft hoog, waardoor de bezettingsgraad met 98,4% goed op peil bleef. Het bedrijf herhaalde de outlook en rekent voor 2024 dus nog steeds op een stijging van de EPRA-winst per aandeel met 5% op jaarbasis.

Beleggers waren in hun nopjes met de resultaten. Zij zetten het aandeel ruim 3% hoger, waarmee het de stijger van de dag is. Is het aandeel (nog) fair geprijsd? De visie van Schutte leest u hier.

Happy halving day!

De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier... de halving, hét moment waar bitcoinbeleggers al jaren naar uitkijken. Volgens de bitcoin halving countdown is het binnen 9 uur zo ver.

Dit fenomeen houdt in dat de beloning voor bitcoinmijners voor het delven van een nieuw block op de blockchain halveert. Bij de komende halving - waarschijnlijk vannacht - zal de beloning dalen van 6,25 naar 3,125 bitcoins per block. Dat gaat als volgt:

Een halving vindt steeds plaats als er 210.000 blokken aan de blockchain zijn toegevoegd. Dat is ongeveer om de vier jaar. De komende halving is een feit als 840.000 blokken worden aangetikt. Op het moment van schrijven zitten we op 839.937 blokken.

Als gevolg van de halving worden er minder nieuwe bitcoins per block aangemaakt. Dat leidt tot schaarste: een reden waarom de bitcoin ook wel het 'digitale goud' wordt genoemd. En aangezien schaarste de prijs opdrijft, zijn de verwachtingen van cryptobeleggers hoog gespannen.

In de afgelopen drie cycli steeg de bitcoinprijs zowel in het jaar voorafgaand als in het jaar na afloop van de halving, zoals de onderstaande grafiek laat zien. Rond 2011 had de bitcoin nog een waarde vergelijkbaar met een pizza. Na de halving steeg de koers door naar een getal met vier cijfers. Ook de twee cycli daarna was per saldo sprake van een spectaculaire koersstijging:

Reken u echter niet rijk. De stijgingen uit het verleden gingen niet in een rechte lijn: de cycli gingen gepaard met behoorlijk wat volatiliteit. Ook de afgelopen weken zien we heftige koersbewegingen bij de bitcoin.

Bedenk ook dat er tussen voorgaande halvings lange periodes waren waarbij de bitcoin niet vooruit te branden was, de zogeheten 'crypto winters'. Denk bijvoorbeeld aan 2018 en 2022, zoals u kunt zien in deze koersgrafiek:





Ook moet u zich realiseren dat de koers van de bitcoin door veel meer factoren wordt beïnvloed dan alleen de halving. Hoewel er de laatste weken de klad in is gekomen, staat de koers YTD nog altijd 52% hoger. Dit wordt echter niet zozeer aan de halving toegeschreven, maar vooral aan de goedkeuring van de Amerikaanse beurswaakhond SEC voor de lancering van bitcoin-ETF's in de VS. Ook het vooruitzicht van renteverlagingen door de Fed zette de bitcoinkoers eerder omhoog. Nu dat moment verder weg ligt, staat de koers weer onder druk.

Verder kunt u zich afvragen of, zeker in zo'n speculatieve markt als de cryptomarkt, de effecten van de halving niet allang ingeprijsd zouden moeten zijn. Volgens analisten van JPMorgan is dat het geval. Sterker nog, de zakenbank waarschuwde er deze week voor dat de koers na de halving weleens fors zou kunnen dalen naar mogelijk $42.000. Zo zou, gelet op de interesse in bitcoin futures, de munt nog altijd 'overbought' zijn en is de bitcoin ook behoorlijk aan de prijs ten opzichte van goud. Analisten van Deutsche Bank en Goldman Sachs lieten vergelijkbare geluiden horen.

Beleggingskansen in groene datacenters

Of het nu gaat om het minen van bitcoins of om artificiële intelligentie (AI), cloud computing, Big Data en het Internet of Things... Er is veel vraag naar datacenters, die de benodigde rekenkracht, opslag en connectiviteit leveren. Datacenters hebben echter ook een keerzijde: ze vreten energie en water, en zijn daarmee milieuvervuilend. Er zijn echter bedrijven die hiervoor innovatieve oplossingen hebben bedacht. Collega Youri van Heumen dook erin en tipt drie beleggingskansen.

Wall Street begint verdeeld aan de beursdag: S&P onder de 5000

Wall Street is de beursdag verdeeld begonnen. De indexen die er toe doen (S&P 500 en Nasdaq) doen een stap terug. Alleen de Dow Jones-index staat in het groen. De S&P 500 is ook weer onder de 5.000-puntengrens gedoken.

Beleggers kijken met spanning naar de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, waar Israël een tegenaanval heeft uitgevoerd op Iran. Deze lijkt beperkt, maar beleggers lijken er niet helemaal gerust op.

Koersdreun Netflix en Super Micro Computer

Er komen vandaag veel bedrijven met cijfers en deze worden wisselend ontvangen. Netflix kwam gisteren nabeurs al door. De omzet en winst waren boven verwachting en het aantal nieuwe abonnees was ongeveer dubbel zo groot als waarop werd gerekend. De prognose voor het lopende tweede kwartaal is ook goed. Wat wil je nog meer, zou je denken.

Toch wordt het aandeel genadeloos afgestraft (-8,4%). Dit wordt toegeschreven aan de minder goede outlook voor de rest van het jaar en de aankondiging dat Netflix stopt met het publiceren van het aantal abonnees. Is deze schrobbering terecht? Of ligt hier volgens analist Hildo Laman een uitgelezen kans om het aandeel voor een zacht prijsje op te pikken?

Nog forser is de koersdreun voor Super Micro Computer (-19%). De chipproducent presenteerde altijd voorlopige cijfers voorafgaand aan de definitieve resultaten, maar besloot dit jaar geen amuse meer te serveren. Dat maakt beleggers angstig dat de cijfers weleens kunnen tegenvallen.

Diverse andere techaandelen zitten eveneens in de lift naar beneden, maar dan in meer bescheiden mate. Beurslieveling Nvidia staat ruim 3% in de min en ook Apple en Amazon staan onder druk.

American Express meldde dat de omzet in Q1 met 11% op jaarbasis is gestegen, maar dat de winst nog veel harder opliep: met 34%. Dat was niet aan dovemansoren gericht: de koers staat 4,8% hoger. Procter & Gamble verliest 0,5%, ondanks een verhoging van de outlook. Ook Schlumberger (-1,8%) krijgt beleggers niet op de banken, ondanks het voornemen om de komende twee jaar $7 miljard aan de aandeelhouders uit te keren.

India naar de stembus

Een stuk oostelijker - in India - gaan vandaag bijna 1 miljard mensen naar de stembus. Premier Modi hoopt dat hem een derde ambtstermijn wordt gegound. er een derde ambtstermijn uit te slepen. in het Indiase parlement. De NIFTY 50 (van de 50 grootste Indiase bedrijven) staat YTD op een mager plusje van 1,9%, maar is de afgelopen 12 maanden met ruim 25% opgelopen en de afgelopen vijf jaar met bijna 90%.

De brede markt

De AEX sloot 0,6% lager op 860,01 punten. Daarmee bungelen we opnieuw onderaan en de reden laat zich raden: de zware weging van techaandelen. De FTSE sloot zelfs 0,2% hoger. Ook de Bel20 hield de voeten nét droog. De CAC sloot fractioneel lager. Alleen de DAX (-0,8%) deed het slechter.

De 'paniekbarometer', de CBOE VIX-index (een graadmeter van volatiliteit), loopt verder op naar 19,12 en daarmee komt de kritieke grens van 20 wel aardig dichtbij.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones +0,2%, S&P500 -0,9% en Nasdaq -1,8% (!). De twee laatstgenoemde indexen stevenen daarmee ook af op een weekverlies.

De euro staat ietsje hoger en noteert 1,0645 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente zakt met 1 basispunt naar 2,75%. De Amerikaanse staat nu 2 basispunten lager op 4,62%, maar dat is wel 12 basispunten hoger dan een week geleden.

De onrust op de financiële markten is goed voor de goudprijs. Deze noteert 0,6% hoger op $2.394,43 per troy ounce.

De bitcoin staat 0,3% hoger aan de vooravond van de halving en noteert $63.769,93.

De olieprijzen staan 0,2% in de plus. Een vat Brent-olie kost nu $87,18 en voor een vat WTI moet u $82,22 neertellen.

IEX BeleggerPodcast: JET, beursgang CVC, HAL en Tesla

In de IEX BeleggersPodcast van deze week ontvangt gastheer Peter Paul de Vries koudwaterzwemmer, skileraar en beursveteraan Corné van Zeijl. Aan gespreksstof geen gebrek. Uiteraard komen de chippers aan bod. Maar ook Just Eat Takeaway: hoeveel winst of verlies maakt het bedrijf nu écht? Staat Tesla weer met beide beinen op de grond? De HALculator (en waarom Corné van Zeijl zo enthousiast is). En de naderende beursgang van CVC: instappen maar?

Verder op het Damrak

De cijfers van WDP zijn goed ontvangen. JET, TomTom en Fugro worden geschoren.

Ebusco (+2,7%) heeft van het Métropole Rouen Normandie de opdracht gekregen voor de levering van 15 bussen en dat bevalt beleggers wel.



Hoewel de cijfers van ASML bij beleggers niet in goede aarde vielen, besloten vier zakenbanken om het koersdoel op te trekken. Beleggers hebben er echter geen boodschap aan: vandaag is de koers met nog eens 2,3% onderuit gegaan.



Just Eat Takeaway kreeg juist drie koersdoelverlagingen en kreeg ook slaag op de beurs: de koers kelderde met 5,1%.



Umicore haalde €499 miljoen op met obligaties en gaat het geld gebruiken voor herfinancieringen en andere zaken. In Brussel daalde de koers met 0,2%.



Vopak (+2,6%) lijkt te profiteren van een koersdoelverhoging door ING.



In Duitsland ging Rheinmetall (-4%) door het putje nadat het aandeel door Deutsche Bank van de kooplijst is afgevoerd.



Stijgers en dalers afgelopen week

De afkeer van techaandelen en voorkeur voor meer defensieve aandelen zien we ook terug in de weeklijstjes. ASML, dat afgelopen week met cijfers naar buiten kwam, zag 9,5% beurswaarde verdampen. ASMI (-10,5%) en Besi (-7,2%), die komende week aan de beurt zijn, behaalden ook grote verliezen. Prosus (-3%) en Adyen (-1,6%) vinden we eveneens in de onderste regionen. Dat geldt ook voor enkele grondstoffengerelateerde aandelen, zoals ArcelorMittal (-7,3%), Aperam (-7%) en Shell (-3,2%).

Ahold Delhaize (+2,8%), Heineken (+1,9%) en speciaalchemiebedrijf DSM Firmenich (+2,7%) werden wél hoger gezet. Ook Flow Traders (+3,7%) had de wind in de zeilen. Toenemende volatiliteit speelt dit bedrijf in de kaart. De CEO van dit bedrijf komt trouwens spreken op de IEX Beleggersdag op 28 juni. Wilt u hier meer over weten? Bekijk dan de website.

Veel bedrijven die afgelopen week met cijfers kwamen, hadden het op de beurs zwaar te verduren. Zo kelderde de koers van Just Eat Takeaway afgelopen week met 10,1% en en die van TomTom zelfs met 22,8%. Alleen na de cijfers van B&S Group (+10,7%) zetten beleggers de polonaise in.

Bij Alfen (-17%) was de gifbeker nog altijd niet leeg. De voorgaande twee weken nam het aandeel ook al plaats in de bezemwagen, na berichten over problemen met de levering van middenspanningsruimtes (vanwege vochtproblemen) en een benoeming van een nieuwe CFO die niet doorging.

En Pharming (-12,8%) leed een gevoelig koersverlies na de aankondiging van de plaatsing van een nieuwe convertible ter grootte van circa €100 miljoen. Meer duiding vindt u hier.

Adviezen

ASML wordt getrakteerd op vier koersdoelverhogingen, terwijl JET drie koersdoelverlagingen om de oren krijgt:

ASML: naar €1.100 van €923 en kopen - Raymond James

ASML: naar €1.050 van €853 en kopen - Cowen & Co

ASML: naar €1.000 van €665 en kopen - Deutsche Bank

ASML: naar €1.075 van €1.070 en kopen - Goldman Sachs

Just Eat Takeaway: naar €17 van €16,93 en kopen - HSBC

Just Eat Takeaway: naar €17,17 van €17,30 en houden - Barclays

Just Eat Takeaway: naar €24,65 van €25,38, maar advies blijft kopen - UBS

Vopak: naar €42 van €35 en kopen - ING

DSM Firmenich: naar €127 van €124 en kopen - Jefferies

Fastned: naar €32 van €37, maar advies blijft kopen - Berenberg

Akzo Nobel: naar €94 van €96, maar advies blijft kopen - Barclays

Wolters Kluwer: naar €150 van €149,50 en kopen - Morgan Stanley

Agenda maandag: huizenprijzen, SAP en Chicago Fed

Maandag zijn er geen kwartaalcijfers van Nederlandse bedrijven, maar wel van de Duitse softwarereus SAP. Ook verschijnen er diverse macro-economsche cijfers, waaronder de prijzen van bestaande koopwoningen in ons land, het Europese consumentenvertrouwen en de Chicago Fed-index.

De Chicago Fed-index geldt als een belangrijke conjuncturele graadmeter. De index kwam bij de vorige meting weer boven de 0 uit (op +0,05) en dat duidt op een voorzichtige groeiversnelling. Bedenk bij Amerikaanse macro-cijfers wel dat goed nieuws slecht nieuws kan zijn: een sterke economie geeft de Fed ruimte om nog even te wachten met een eerste renteverlaging.

Ook de huizenprijzen zullen ongetwijfeld op belangstelling kunnen rekenen, aangezien de eigen woning toch het grootste vermogensbestanddeel is van Nederlanders. In februari waren de huizenprijzen na een stagnatie weer opgelopen. Op jaarbasis waren ze met 4,3% gestegen en ten opzichte van januari zaten ze met 1% in de lift. Een gemiddelde koopwoning verwisselde voor €427.279 van eigenaar.

Hierbij de agenda voor maandag:

06:30 uur: NL, investeringen februari

07:00 uur: NL, consumentenvertrouwen april

07:00 uur: NL, prijzen bestaande koopwoningen maart

07:00 uur: SAP cijfers eerste kwartaal

09:00 uur: ING jaarvergadering

14:30 uur: VS, Chicago Fed-index maart

16:00 uur: EU, consumentenvertrouwen april (voorlopig)

Highlights rest van de week

De dagen erna komt er een lawine van cijfers. Na ASML zijn branchegenoten ASMI (dinsdag) en Besi (woensdag donderdag) aan de beurt. Ook AkzoNobel, Randstad, Allfunds (dinsdag), Heineken, Vopak, Wereldhave, KPN (woensdag), Adyen, Flow Traders, Fugro, Relx, Unilever (donderdag), IMCD, Corbion, Signify en Basic Fit (vrijdag) openen de boeken.

Ook veel big techbedrijven, zoals Intel, Microsoft en Meta, zijn aan de beurt. Maar er komen nog meer interessante blue chips, zoals Novartis, Renault, 3M, General Motors, PepsiCo, Spotify, UPS, Tesla, Texas Instruments, Visa (dinsdag), AT&T, Melexis, Boeing, IBM (woensdag), BASF, Nestlé, Merck, Alphabet, Snap (donderdag), TotalEnergies, Abbvie, Chevron en ExxonMobil (vrijdag).

Op macro-economisch gebied ligt het zwaartepunt op vrijdag. Dan neemt Bank of Japan een rentebesluit (er wordt gevreesd voor een nieuwe renteverhoging) en wordt in de VS de PCE-inflatie bekend gemaakt (het belangrijkste inflatiecijfer waar de Fed naar kijkt voor het rentebesluit).

Ook de samengestelde inkoopmanagersindexen (dinsdag), de Duitse Ifo-index (een graadmeter van het ondernemersvertrouwen, op woensdag) en het Amerikaanse BBP over het eerste kwartaal (donderdag) kunnen misschien voor wat beweging op de financiële markten zorgen.

