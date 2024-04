Nieuwe koopkansen aanstaande als de correctie doorzet

De technische plaatjes laten steeds grotere barsten zien, een goede reden om de vinger aan de pols te houden. Bovendien hebben we te maken met het omgekeerde Halloween-effect. Volgens de Halloween-indicator komen de beste beleggingsmaanden van het jaar nu achter ons te liggen.

Omdat de langetermijn technische plaatjes bijzonder positief zijn, gaan we een buy-the-dips-fase in.

Statistisch gezien ligt de mooiste beleggingsperiode tussen oktober en april. Dat blijkt uit onderzoeken, gebaseerd op 300 jaar koershistorie van Wall Street. Ook afgelopen tijd was de markt goed gestemd. De AEX won in de periode tussen eind oktober tot medio april een dikke 25%.

Uit diezelfde onderzoeksdata blijkt dat de gemiddelde winst van de S&P500 in de periode mei-oktober 2% bedraagt, tegen gemiddeld 7% in de periode november-april. In combinatie met de opgelopen paniekbarometer - de VIX staat op het hoogste punt in zes maanden - is de kans zeer groot dat we aan de vooravond staan van een tussentijdse periode van correcties. Zoals gezegd komen er nieuwe koopkansen en dan is buy-the-dips het adagium.

Pullback en buy-the-dips

Deze correcties zullen de uitermate sterke technische plaatjes waarschijnlijk niet schaden. Want op vrijwel alle grote en belangrijke beurzen zijn in de afgelopen maanden oude weerstandsbarrières afgebroken, waardoor langetermijn koopsignalen zijn opgetreden. Dit impliceert dus twee zaken:

de huidige terugval treedt in vrijwel alle gevallen op in een pullback scenario

hierdoor geldt nagenoeg overal een Buy-the-Dip scenario

Ik beoordeel vandaag de technische plaatjes van enkele aandelenindices. Om te zien tot waar de pullbacks kunnen terugvallen richt ik me op de langetermijn-grafieken.

Nederlandse beurs in een pullback scenario

De AEX doet een stapje terug, na een zeer krachtige opleving. De recente correctie van de Nederlandse beurs vindt plaats binnen de stijgende trend. Zolang de koers boven de top van 829,66 punten, van november 2021, weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk positief. Deze terugval begint op een serieuze pullback te lijken.

Weerstand ligt rond 950,00 punten (berekend koersdoel). De AEX beweegt boven de opwaarts tenderende 200-dagenlijn. Dit geeft een verbeterende technische conditie weer.



Eurostoxx 50-index zet stapje terug



Ook de Euro Stoxx 50-index laat eindelijk een correctie toe. In het slechtste geval keert de index terug naar de oude toppen rond 4.415,23 punten (van november 2021). Een dergelijke terugval zou een perfecte pullback opleveren.

De Euro Stoxx 50 index vormt afgezien daarvan nog steeds hogere toppen en hogere bodems. De trend biedt een koersdoel rond 5.522,42 punten (gevormd op 10 maart 2000). De opwaarts gerichte 200-dagenlijn geeft een positieve technische conditie weer.



S&P 500 ondergaat tussentijdse winstnemingen

Ook de S&P 500-index ging de afgelopen zes maanden in één rechte streep omhoog. Daarbij werd het oude all-time high rond 4.818,40 punten (van januari 2022) gebroken. De recente daling brengt de index terug naar het niveau van de voorgaande top van begin 2022. Ook deze dip zou een perfecte pullback opleveren.

Voor de S&P 500-index geldt eveneens een buy the dips-scenario. De 200-dagenlijn tendeert mooi opwaarts, wat een sterke technische conditie aangeeft.

SOX index doorloopt correctie

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste Amerikaanse halfgeleiderbedrijven volgt, doorloopt een correctie scenario. Net als bij alle andere aandelenindices treden dus ook hier tussentijdse winstnemingen op. Deze kunnen de stoom van de ketel afblazen, na de forse koersexplosie sinds de intraday-bodem op 3.151 punten van eind oktober.

In deze terugval zal de SOX-index waarschijnlijk opgevangen worden door de voormalige top op 4.068,15 punten (het all-time high van 7 januari 2022). Dit zou eveneens een fraaie pullbackbodem opleveren, die het eerdere koopsignaal valideert. De stijgende 200-dagenlijn van de SOX-index bevestigt een positieve technische conditie.



Uitbraak Nikkei wordt weer ingeleverd

De Nikkei 225-index valt weer terug onder het niveau van de horde op 38.957 punten. Deze is gevormd door de top van het oude all-time high van de Japanse beurs op 29 december 1989. De Japanse beurs had begin dit jaar de tussenliggende barrière rond 33.772,89 punten van eind 2023 gebroken.

Bij de huidige terugval zal de voormalige horde rond 33.772,89 punten als vangnet functioneren. Op dit niveau komt dan mogelijk een hogere pullbackbodem te liggen. De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde valideert het positieve technisch plaatje van de Japanse beurs.





Beste periode oktober-april loopt af

Nu de technische plaatjes beginnen te haperen, komen volgens de Halloween-indicator de beste beleggingsmaanden van het jaar inmiddels achter ons te liggen.

Onderzoeken, gebaseerd op 300 jaar koershistorie van Wall Street, laten zien dat de beleggingsresultaten in de periode oktober-april gemiddeld 4,5% beter zijn dan in de rest van het jaar.

Uit recentere statistieken blijkt dat de gemiddelde outperformance de laatste jaren verder is toegenomen. Bovendien blijkt het Halloween-effect op vrijwel alle beurzen in de wereld op te treden, hoewel het resultaat per beurs kan afwijken.

Duiding Halloween-effect

Er zijn meerdere mogelijke verklaringen voor het Halloween-effect. Ten eerste is er het fenomeen windowdressing, waarin beleggers in de maanden rond de jaarwisseling hun portefeuilles opschonen, de verliezers dumpen en winnaars terugkopen.

Daarnaast blijkt het Halloween-effect een heel praktische reden te hebben. In de tijd dat de Britten nog oppermachtig waren in de wereld van geld en industrie, verhuisde de happy few in de zomermaanden naar hun countryhuizen. Daardoor was het in die periode wat stiller op de beurs, maar nam de handel juist toe als men weer terug in London was.

Tenslotte is er de zogenaamde self-fulfilling prophecy: als iedereen in het Halloween-effect gelooft en ernaar handelt, dan treedt die outperformance ook op.

Outperformance

Het Halloween-effect, de Sell in May-strategie, de eindejaarrally, nieuwjaarrally, hoe je het ook noemt, is een fenomeen van outperformance in de laatste maanden van het jaar, dat echt zou bestaan.

Historisch bezien zouden we nu aan de vooravond van de beste beleggingsperiode van het jaar staan. Althans dat zeggen de statistieken over de Halloween-indicator, die aangeeft dat tussen november en mei het meeste geld in aandelen verdiend kan worden.

De Halloween-indicator is uitgebreid onderzocht, onder andere door de Ben Jacobsen van de University of Edinburgh.