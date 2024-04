AEX gaat lagere opening tegemoet en paniekbarometer loopt op

De futures duiden op een lagere opening voor de AEX, nadat eerder de koersenborden op Wall Street en in Azië rood kleurden.

We hebben twee cijferaars vandaag: B&S Group en Fastned. Ook meldde AMG gisteravond dat het $100 miljoen heeft opgehaald met de uitgifte van een nieuwe obligatie.

Vanmiddag komen enkele Amerikaanse blue chips met cijfers. Verder kijken de financiële markten met argusogen naar Israël. Komt er een harde tegenaanval?



Fastned groeit harder dan de markt

Fastned zag de omzet in het eerste kwartaal met 42% stijgen tot €18,9 miljoen. De brutowinst steeg met 56,4% op jaarbassis naar €14,7 miljoen. De uitbater van snellaadstations voor elektrische auto's verwacht dit jaar opnieuw een positief bedrijfsresultaat te behalen. Het aantal actieve klanten is harder gegroeid dan het aantal stekkerauto's.

Fastned opende afgelopen kwartaal 11 nieuwe stations: 5 in Nederland, 4 in België en 2 in het Verenigd Koninkrijk. Aan het eind van het kwartaal telde het bedrijf 307 stations in zeven landen. Het bedrijf verwacht de omvang van het netwerk in Duitsland te verdrievoudigen en wil ook de Poolse markt op. Eind 2024 wil Fastned 335 tot 350 stations exploiteren. Eind 2025 moet het zijn doorgegroeid tot 420 tot 450 stations en voor 2030 mikt het concern op 1.000 stations.

Of dat gaat lukken, hangt wel voor een deel af van in hoeverre overheden elektrisch rijden nog blijven stimuleren en van de netcongestie. Verder krijgt het bedrijf binnenkort concurrentie van het Franse Electra.

B&S groeit verder

Terwijl andere bedrijven hun cijfers over het eerste kwartaal publiceren, rent B&S hijgend achter het peloton aan met de jaarcijfers.

Het bedrijf zag de omzet in 2023 met 3,3% op jaarbasis stijgen en met 4,3% tegen contante wisselkoersen. De Ebitda steeg met 22% en de marge nam toe van 4,2% naar 5%. De nettowinst klom op met 33% en de nettoschuld nam af. B&S stelt een dividend voor van € 0,16 per aandeel en dat is vier cent meer dan in 2022.

Azië kleurt donkerrood

Zal Israël zich inhouden of hard toeslaan na de drone- en raketaanval van Iran afgelopen weekend? Die vraag houdt de financiële markten in zijn greep. Van de reactie van Israël hangt immers af of het conflict verder gaat escaleren.

Gevreesd wordt dat Israël het gemunt heeft op nucleaire installaties van Iran:

IAEA chief worried Israel could strike Iran nuclear facilities https://t.co/xV3PLGEiuB — Reuters Iran (@ReutersIran) April 15, 2024

Uiteraard zal een eventuele aanval van Israël met een tegenaanval van Iran worden beantwoord. We zien dreigende oorlogstaal over en weer.

IRAN VOWS TO RESPOND 'WITHIN SECONDS' IF ISRAEL ATTACKS — *Walter Bloomberg (@DeItaone) April 15, 2024

Die geopolitieke spanningen zetten de Aziatische beurzen vannacht onder druk. Ook de verwachting van een langer hoog blijvende Amerikaanse rente was niet bevorderlijk voor de stemming.

In China bleef de schade beperkt, na een beter dan verwacht economisch groeicijfer. Het BBP steeg in het eerste kwartaal met 5,3% op jaarbasis. Dat was sterker dan verwacht en ook een versnelling ten opzichte van het vierde kwartaal, toen het BBP met 4,8% op jaarbasis steeg.

Dit fraaie cijfer werd echter wat ontsierd door twee andere macrocijfers die juist de tegenovergestelde richting op wezen. De industriële productie was in maart met 4,5% op jaarbasis gestegen, terwijl economen hadden gerekend op een groei van 6%. En de detailhandelsverkopen stegen ook minder hard dan verwacht: met 3,1% YoY, tegen een verwachte 4,8%. Dat de Chinese economie op stoom begint te komen, is dus nog allerminst zeker.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 7.45 uur:

Nikkei 225: -1,8%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,2%

Hang Seng (Hongkong): -1,6%

Kospi (Zuid-Korea): -2,4%

Duidelijk een risk-off dagje in Azië

Samsung -2,8%

Alibaba: -2,3%

Baidu: -2%

Prosus-deelneming Tencent: -0,1%

TSMC: -2,2%

Wall Street: somberheid overheerst fraaie cijfers Goldman Sachs

Wall Street begon de beursweek aanvankelijk met enig optimisme, maar de openingswinsten verdampten al snel. Angst dat het conflict in het Midden-Oosten zou escaleren bij een harde vergeldingsactie van Israël leek de boventoon te voeren. Mochten de olieprijzen door de spanningen verder oplopen, dan kan dat voor een opleving van de inflatie zorgen en zal de Fed waarschijnlijk nóg langer wachten met het verlagen van de rente, zo luidt de redenering.

Beter dan verwachte detailhandelsverkopen pookten het inflatievuurtje verder op. Inmiddels is de kans dat de rente op 12 juni omlaag kan geslonken tot een schamele 23%. Ook 31 juli lijkt steeds minder waarschijnlijk. Volgens de zogeheten FedWatch-tool van CME Group is de kans dat de Federal Reserve dan voor het eerst in lange tijd weer aan de renteknop draait gedaald naar 48%. De focus lijkt nu te zijn verlegd naar het einde van de zomer: 18 september.

Het leidde ook tot verder oplopende rentes op de obligatiemarkt:

As illustrated by the Bloomberg charts below, today’s rebound in yields goes beyond relief about how the escalation in Iran-Israel tensions played out this weekend.

Strong retail sales data is turbocharging the reorientation of the market focus—away from geopolitics and back to… pic.twitter.com/3ink3JYDta — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) April 15, 2024

De drie belangrijkste indices doken in het rood. Vooral technologie-aandelen, die bovengemiddeld rentegevoelig zijn, hadden het zwaar en dat zien we terug in de Nasdaq:

S&P 500: -1,2%

Nasdaq: -1,8%

Dow Jones-index: -0,7%

Intussen ging het cijferseizoen gewoon door. Goldman Sachs presenteerde als de vijfde financial de kwartaalcijfers. Deze waren beter dan verwacht, onder meer dankzij herstel bij de investment banking-activiteiten. Het aandeel werd beloond met een koersstijging van 2,9%.

Ook de kwartaalcijfers van Charles Schwab overtroffen de marktverwachtingen, met dank aan een stijging van de inkomsten uit vermogensbeheer. Het aandeel sloot 1,7% hoger.



De koers van Apple daalde met 2,2% nu onderzoekers van IDC hebben becijferd dat Samsung Apple weer heeft ingehaald als grootste smartphonefabrikant. De verkopen van Apple bleven in het eerste kwartaal achter bij het marktgemiddelde.

Tesla moest 5,6% prijsgeven na berichten in The Wall Street Journal dat de autofabrikant wereldwijd 10% van de banen wil schrappen vanwege tegenvallende verkopen.

De indicatoren:

De Europese beurzen gaan een gemengde opening tegemoet.

Azië deed een flinke stap terug.

De paniekbarometer, de CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) loopt verder op en staat nu op 19,23. Nog net onder de officieuze kritieke grens van 20.

De euro noteert 1,0619 ten opzichte van de dollar. Dat is een cent lager dan gisteren.

De Nederlandse tienjaarsrente is iets opgelopen naar 2,697%. De Amerikaanse rente maakt wel een flinke klim en staat nu op 2,61%.

De goudprijs loopt nog wat verder op. Voor een troy ounce moet u $2.386,72 neertellen. Dit komt deels omdat beleggers goud beschouwen als een veilige haven in onzekere tijden. Ook het opkopen van goud door de centrale banken van onder andere India en China ondersteunt de goudprijs.

De olieprijzen lopen wat op. Voor een vat WTI betaalt u nu $85,20, 0,2% meer dan gisteren. Een vat Brent-olie uit de Noordzee kost nu $90,40 (+0,16%).

De bitcoin zet de glijvlucht voort en noteert nu $62.828,98.

De AEX opent naar verwachting lager.

De AFM meldt deze shorts.

Agenda: Bank of America, Morgan Stanley en J&J

Fastned en B&S zijn al doorgekomen met hun cijfers. Morgen komt de grote klapper, als ASML de boeken opent. Traditiegetrouw bekijkt technisch analist Royce Tostrams aan de vooravond hiervan het technische plaatje.

We kunnen vandaag onze aandacht verleggen naar de VS, waar na de middagboterham Bank of America, Morgan Stanley, Johnson & Johnson en United Health de boeken openen.

Ook verschijnen er diverse macro-economische cijfers, waaronder de Europese handelsbalans, de Duitse ZEW-index (graadmeter van het economisch sentiment) en de Amerikaanse industriële productie.

Hierbij de agenda voor de rest van de dag:

09:00 SBM Offshore $0,83 ex-dividend

09:00 IMF Economic Outlook

11:00 Handelsbalans - Februari (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - April (Dld)

13:00 Bank of America - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Maart (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

U bent weer bijgepraat. Veel succes en vooral plezier vandaag!