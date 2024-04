Telegraaf: Electra betreedt Nederlandse markt voor laadpalen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Franse laadpalenleverancier Electra wil in Nederland honderd snellaadstations en zeshonderd laadpunten plaatsen voor elektrische auto's. Dit schreef de Telegraaf maandag. Het bedrijf haalde voor de financiering van deze plannen volgens de krant ruim 300 miljoen euro op bij pensioenbelegger PGGM. Electra zal in Nederland gaan concurreren met onder meer Shell en Fastned. Fastned bouwt zijn laadstations veelal langs snelwegen, maar Electra kijkt ook naar ruimte naast Nederlandse hotels, supermarkten en restaurants. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.