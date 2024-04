TA: Technisch oogt ASML wispelturig

Bericht delen via:

Zoals altijd kijk ik, voorafgaand aan de kwartaalcijfers van ASML, naar de technische plaatjes. Nederlands bekendste chipper opent komende woensdag de boeken over het eerste kwartaal.

Technisch oogt ASML dit jaar wispelturig. YTD staat het aandeel op een winst van bijna 35%. Maar afgelopen twee maanden bleef de koers dicht bij huis, met uitslagen tussen €860 en €958. Misschien was ik met mijn vorige editie over ASML wat te optimistisch.

Wat mij echter het meest opvalt, ik kom daar straks nader op terug, is dat beleggers geld aan het aandeel onttrekken. Zou de markt zich zorgen maken over het feit dat China bezig is met het opzetten van een eigen chipindustrie om zo onafhankelijk te zijn van het buitenland?

Als de kortetermijnsteun €858,10 breekt, verzwakt het plaatje. Maar er ligt een zeer sterke steun rond €777,50 (top van 19 november 2021) Dit niveau zal als pullback-vangnet fungeren.

Vandaag bespreek ik ASML op korte en op lange termijn, alsmede op basis van de meerjarengrafiek.

Korte termijn: ASML tendeert zijwaarts



ASML ligt er technisch grillig bij. Op korte termijn pauzeert ASML binnen de stijgende trend. De lagere topjes van de afgelopen weken signaleren lichte verkoopdruk. Het all-time high ligt op €958,40 (gevormd op 8 maart).

De opwaartse trend krijgt een nieuwe impuls als de recente koerspieken naar boven worden gebroken. Dan mag verdere koersstijging verwacht worden.

Wees alert: bij een terugval onder steun €858,10 (bodem van 29 februari) verzwakt het beeld. Het volgende vangnet ligt pas op €777,50 (top van 19 november 2021). Dit niveau zal als pullbacksteun fungeren. In een correctieve fase zou een buy the dips-scenario dus interessant kunnen zijn.

De relatieve-sterktelijn (glooiende blauwe lijn) buigt wat af. Dit geeft aan dat ASML mindere prestaties laat zien dan de rest van de markt.

De dalende moneyflow geeft aan dat beleggers kapitaal aan ASML onttrekken. Opvallend is dat gedurende de forse koersstijging tussen oktober en februari er juist sprake was van een zeer positieve moneyflow. In die periode stroomde er vers kapitaal naar het aandeel toe.

De zwakke moneyflow van de afgelopen twee maanden geeft een eerste waarschuwingssignaal af. Het indiceert dat beleggers hun geld veiligstellen.

Lange termijn: ASML maakt pas op de plaats

ASML consolideert binnen de stijgende trend.

Hogere koersbodems geven nog wel aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Maar op kortere termijn lijkt de fut eruit. Pas bij een doorbraak en slotstand boven de laatste koerstop rond rond €958,40 (gevormd op 8 maart) wordt een tussenliggende weerstand uit de weg geruimd. De stijgende trend kan dan worden vervolgd.

Een zeer belangrijk vangnet ligt op €777,50. Hier bevindt zich de top van 19 november 2021, die als pullbacksteun kan fungeren. Bij een daling naar €777,50 zal het technische plaatje geen schade ondervinden.

De stijgende 200-dagenlijn geeft aan dat de langeretermijnconditie sterk is. Ook de B.O.B.-lijn beweegt mooi omhoog, wat aangeeft dat ASML, op de langere termijn, sterker presteert dan de rest van de markt.







Meerjaren: ASML biedt ruimte voor een pullback

Op de meerjarengrafiek van ASML is duidelijk een opwaartse tendens te zien.

Wij hebben een bodemlijn X ingetekend die de bodems A, B, C en D verbindt. De bodems E en F liggen ver boven de bodemlijn

Duidelijk is dat bij de doorbraak boven het oude all-time high rond €777,50 de opwaartse trend een verse impuls heeft gekregen. Dit impliceert dat een eventuele terugval wordt opgevangen door die oude top rond €777,50 (PB). Deze pullback is op de grafiek ingetekend met de groene lijn. De waarschijnlijkheid dat een terugval daadwerkelijk wordt opgevangen rond PB ligt rond 80%.

Het feit dat bodems E en F ver boven bodemlijn X liggen, duidt op een opwaartse versnelling van de trend. Een eventuele pullbackbodem bij PB zal dit proces bevestigen.