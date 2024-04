Slotcall: Inflatie- en rentepaniek, maar AEX zet stoïcijns zijn recordreeks voort

Even was er wat paniekerig gefladder in het kippenhok dat beurs heet, maar nadat stof en veren waren neergedaald hervatten beleggers op het Damrak weer gewoon waar ze mee bezig waren: de koersen hoger zetten.

De AEX liet vandaag 'gewoon' weer een nieuw slotrecord noteren en steeg met +0,6% tot 886,67.

Wat zorgde er dan voor dat gefladder? Dat was het macrocijfer waar iedereen al dagen op zat te wachten, de Amerikaanse inflatie over maart. Die viel met 3,5% jaar-op-jaar eentiende hoger uit dan waar de markt op had ingezet.

Dat klinkt niet erg schokkend, maar de markt heeft op dit moment een totale fixatie op renteverlagingen en hoe langer de inflatie hoog blijft, hoe lager de waarschijnlijkheid dat die snel - of überhaupt - gaan komen.

En zo kan een verschil van 0,1% voor plotselinge paniek zorgen, zie de grafiek van de AEX vandaag:

Op het Damrak bleef dat niet lang hangen, maar op andere plekken was het effect blijvender. Op Wall Street is de stemming duidelijk negatief en bij eurodollar (EUR/USD) kwam het helemaal niet meer goed:

In de rentemarkt smolten de kansen op een renteverlaging voor de zomer als sneeuw voor de zon. Waar eerst nog op drie verlagingen van 0,25% was gerekend, is de kans op minder dan twee verlagingen tot het eind van dit jaar inmiddels opgelopen tot een kleine 40%.

Current market expectations for the 6 remaining FOMC meetings this year...

-May 1, 2024: Pause

-June 12, 2024: Pause

-July 31, 2024: Pause

-Sep 18, 2024: 25 bps cut to 5.00-5.25%

-Nov 7, 2024: Pause

-Dec 18, 2024: 25 bps cut to 4.75-5.00%https://t.co/l5IYmkeySJ — Charlie Bilello (@charliebilello) April 10, 2024

Morgen gaat het centrale bank-watchen gezellig verder, met het rentebesluit en persconferentie van de ECB. De ECB en de eurozone-economie zitten niet te wachten op Amerikaanse toestanden, en hopen eerder het rempedaal los te kunnen laten. Toch lijken de Amerikaanse cijfers ook hier de verwachtingen te beïnvloeden.

The US CPI figure is pulling the ECB pricing higher today.



Rate cuts in 2024 is now at 79bp. pic.twitter.com/BlxkUnLc9U — Piet Haines Christiansen (@pietphc) April 10, 2024

Just Eat Takeaway kan hoger, vindt Jitse Groen

Een van de grote stijgers van de dag was Just Eat Takeaway, toevallig (?) op de dag dat CEO Jitse Groen op IEX zegt dat de koers "niet staat waar die hoort te staan". Het volledige interview waarin hij die uitspraak doet verschijnt komende vrijdag in weekblad IEX Expert, vandaag publiceerden we al een paar highlights uit het openhartige interview.

In een exclusief interview met IEX, dat komende vrijdag verschijnt in IEX Expert, zegt de CEO van Just Eat Takeaway, Jitse Groen, dat de koers van het aandeel naar zijn mening duidelijk hoger zou moeten staan.https://t.co/AthEtBwS6h pic.twitter.com/uy8RtkqoVE — IEX.nl (@IEXnl) April 10, 2024

Dividendtoppers

Jitse Groen was populair bij de lezers, maar het kijkcijferkanon van de dag was het artikel over de favoriete dividendaandelen onder Nederlandse beleggers. In ons maandelijkse onderzoek naar het beleggersentiment vroegen we eind maart ook naar hoe u omgaat met dividend. Belegt u voor dividend, hoe laat u het uitkeren en welke dividendaandelen zijn populair?

Dat wilde iedereen wel weten. Voor wie het nog niet las: de uitslag vindt u hier:

Dit zijn de 5 favoriete dividendaandelen van uw medebeleggershttps://t.co/Hi3kwoR2rp pic.twitter.com/8IrW6dU74b — IEX.nl (@IEXnl) April 10, 2024

De brede markt

Dankzij Prosus, Shell en ASML is de AEX koploper in Europa, dat voornamelijk vlak eindigt

Wall Street laat een veer, de belangrijkste indices verliezen een klein procent

De Amerikaanse 10-jaarsrente schoot 15 basispunten omhoog na het inflatiecijfer, ook de Duitse liep hard op (10bp)

De dollar ging mee door het dak, zie ook hierboven, nu op $1,0735

Niet al te veel actie in de olieprijs (hoewel die wel in dollars noteert, uiteraard)

Goud en bitcoin doen een - begrijpelijk - stapje terug

Stijgers & dalers

De top-3 en flop-3 van het Damrak

Prosus (+2,1%) leidt de AEX dankzij stevige meewind uit Hongkong

Shell (+1,5%) heeft al een poosje vleugels, zeker nu er openlijk wordt gespeculeerd op een vertrek naar de VS

UMG gaat met ups & downs. Vandaag is het up (+1,4%), de muziekuitgever gaat Chinese acts groot maken

ASMI (+1,6%) en ASML (+1.3%) gaan goed, en zien Besi (+0,7%) weer eens op afstand volgen

Philips, wat nu? Na eindelijk eens goed nieuws uit Amerika opent het aandeel ruim hoger, maar levert alle winst gedurende de dag weer in: 0,0%

Jitse Groen krijgt bijval op de beurs: Just Eat Takeaway (+3,4%)

Ook Air France-KLM (+3,4%) gaat opvallend goed

Alles wat naar vastgoed riekt noteert in de min

B&S Group (+3,0%) heeft het op de heupen en stijgt al een aantal dagen op flinke volumes. Volgende week cijfers; iemand heeft er vertrouwen in

Avantium (+3,4%) krabbelt op uit een diep dal. Hier ook flinke volumes

De agenda

ECB-dag dus morgen, met een (non-)rentebesluit en een belangrijke persco. De Amerikaanse producentenprijzen zullen na het inflatiecijfer van vandaag ook met argusogen gevolgd gaan worden.

03:30 China: Consumenten- en producentenprijzen maart

07:00 Fagron Q1-cijfers

09:00 CTAC ex €0,11 dividend

10:00 ForFarmers AvA

11:00 Nedap AvA

13:00 Constellation Brands jaarcijfers

14:15 ECB rentebesluit

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS producentenprijzen maart (consensus 0,3% MoM)

14:45 ECB persconferentie

15:00 IMF World Economic Outlook

En dan nog even dit

Tesla steeg na de aankondiging van Elon Musk dat het bedrijf op 8 augustis zijn robotaxi gaat onthullen. Terecht?

Investors responded positively immediately after Elon Musk's promise to unveil a new robotaxi on Aug. 8.



On this episode of the Elon, Inc. podcast, we discuss what Tesla's shift to robotaxis could mean for the future of the car company and the EV industry https://t.co/6L40Mq19dV pic.twitter.com/VV3vClym5v — Bloomberg (@business) April 10, 2024

De race wie de meeste obesitas-pillen kan draaien bereikt Duitsland

Eli Lilly is building a new German plant to boost production of its wildly popular weight-loss drugs.



The $2.5 billion investment comes as the company races against Ozempic maker Novo Nordisk https://t.co/noupxtBK7b pic.twitter.com/dd1w1tQ9HQ — Bloomberg (@business) April 10, 2024

$25 miljoen voor spieken bij het examen