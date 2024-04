Groen licht Amerikaanse rechter voor deal Philips met FDA Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse rechter is akkoord gegaan met de deal die Philips sloot met de Amerikaanse Food and Drug Administration over diens slaapapneu-apparaten. Dit maakte Philips woensdagochtend bekend. Het Department of Justice keurde de afspraken tussen de FDA en Philips goed. Die werden door Philips en de FDA begin dit jaar ingediend bij de Amerikaanse rechtbank voor goedkeuring. Philips herhaalde woensdag de outlook. "Nu deze overeenkomst is goedgekeurd […] hebben we een duidelijke routekaart om geleidelijk de activiteiten weer te herstellen en patiënten over de hele wereld te bedienen", zei CEO Roy Jakobs. Op dit moment mag Philips geen nieuwe slaapapneu-apparaten verkopen in de VS. Wel mag Philips bestaande patiënten service verlenen en mag Philips vanuit de VS de apparaten exporteren. Om in de VS weer slaapapneu-apparaten te mogen verkopen, moet Philips aan een aantal eisen voldoen, en de afspraken hierover met de FDA zijn dus gisterenavond door de Amerikaanse rechter goedgekeurd. Voor de financiële component is er niets veranderd sinds januari, bevestigde een woordvoerder van Philips aan ABM Financial News. Bron: ABM Financial News

