FT: oud-Shell-topman Van Beurden ziet in onderwaardering Europese oliebedrijven reden voor vertrek naar Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De onderwaardering van Europese oliegiganten ten opzichte van Amerikaanse sectorgenoten, maakt de keuze voor een notering in New York waarschijnlijker. Dit zei Ben van Beurden, oud-CEO van Shell, dinsdag in gesprek met de Britse zakenkrant Financial Times.

De waarderingskloof tussen de Amerikaanse en Europese oliebedrijven is volgens de oud-topman "een groot probleem". En dus reden voor Europese oliereuzen om serieus na te denken over een beursnotering in New York.

Eerder al besloot Shell om zijn dubbele notering in Amsterdam in te leveren en voortaan alleen nog genoteerd te zijn in Londen en het hoofdkantoor ook hierheen te verplaatsen. Een Amerikaanse notering werd volgens Van Beurden toen nog gezien als "een brug te ver", zei hij tegen de FT.

Maar nu is Shell volgens Van Beurden "enorm ondergewaardeerd".

Een betere beschikbaarheid van kapitaal en een wenselijker houding ten opzichte van energiebedrijven in de VS maken een notering in Europa volgens Van Beurden "minder aantrekkelijk".

Eerder deze week hintte huidig CEO Wael Sawan van Shell in de Britse krant The Telegraph ook op een mogelijk vertrek naar New York.

Het aandeel Shell steeg dinsdag 0,9 procent.