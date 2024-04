AEX opent lager en houdt vooral de adem in voor wat er later gaat komen

Nadat Wall Street zich er gisteren met een jantje-van-leiden vanaf maakte, is de openingsindicatie voor de AEX ook wat flets. De index lijkt lichtjes lager (-0,2%) te openen.

Europa lijkt zich daarbij aan te sluiten. Op andere markten is iets meer reuring te bespeuren.

De Europese futures wijzen op een licht lagere opening

Gemengd beeld in Azië: Korea en het Chinese vasteland staan licht lager, Nikkei en Hang Seng ongeveer een procent in de plus

Wall Street deed het rustig aan en bewoog nauwelijks

EUR/USD houdt het midden van de range $1,075 - $1,095 aan, in afwachting van Amerikaanse inflatie en een ECB-rentebesluit

De olieprijs (Brent) passeerde vorige week de $90-grens en lijkt zich daar nu even te nestelen

Goud is niet te stuiten en koerst af op $2.350

Bitcoin consolideert wat, maar wel comfortabel boven $70.000

Vaak is de Europese opening nogal afhankelijk van wat er op Wall Street gebeurt, maar vandaag moeten we het zelf maar uitzoeken. In de VS had iedereen een eclipsbrilletje op en werd er meer naar de lucht gestaard dan gehandeld.

Today, both the S&P 500 $SPY and Nasdaq 100 $QQQ recorded the LOWEST VOLUME DAY since Thanksgiving 2023.



Additionally, Nvidia $NVDA also had its lowest volume day of the year. — Wall St Engine (@wallstengine) April 8, 2024

Is er vandaag meer actie te verwachten? De agenda geeft daar niet heel veel aanleiding toe, maar de échte nieuwsmomenten van deze week naderen snel en wellicht wordt de markt daar toch wat nerveuzig over.

Die nieuwsmomenten zijn uiteraard de Amerikaanse inflatie, die morgenmiddag wordt verwacht, en het ECB (non-)rentebesluit van donderdag, waarbij goed zal worden geluisterd naar de woorden van Christine Lagarde: zet zij de deur duidelijk open voor een renteverlaging in juni?

Waar ECB-renteverlagingen wel algemeen worden verwacht - en met name de timing een vraagteken is - begint de VS langzaam te wennen aan het idee dat het wel eens kan tegenvallen met die renteverlagingen. Inmiddels is de consensus voor eind 2024 gezakt naar twee kwartjes (0,5%) renteverlaging, in plaats van de eerder verwachte drie tot vijf.

Fed Rate Cut Expectations For 2024 Fall To Lowest Since October - Market Watchhttps://t.co/HyIGAQIk2Q — LiveSquawk (@LiveSquawk) April 8, 2024

Al met al blijft het opvallend hoe goed de markt blijft liggen bij een - vanuit de beurs bezien - steeds verder verslechterend rentescenario. Goud en bitcoin doen er wel hun voordeel mee.

Lokaal wordt het nieuws verzorgd door Arcadis, dat een order te melden heeft, en het kleine maar fijne Nedap dat een Q1-trading update uitbracht. Het Twentse technologiebedrijf meldde een 6% lagere omzet in het eerste kwartaal dan in Q1 van 2023, met de kanttekening dat dat een uitzonderlijk goed kwartaal was vanwege inhaalvraag. Nedap verwacht (niet gespecificeerde) omzetgroei in 2024, waarvan het zwaartepunt in de tweede jaarhelft zal liggen.

Er zijn vandaag ook aandeelhoudersvergaderingen, waarbij die van Alfen interessant wordt. Dat maakte gisteren bekend dat de voorgenomen benoeming van de nieuwe CFO Boudewijn Tans toch niet doorgaat. Zijn inwerkperiode sinds januari bracht aan het licht dat Alfen en Tans 'niet goed bij elkaar passen'. Alfen-beleggers worden al niet erg verwend met goed nieuws, en dit mag ook onder het kopje tegenvallers worden genoteerd.

