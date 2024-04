Arcadis aan de slag voor Brits waterbedrijf Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis is geselecteerd als een van de vier strategische partners voor de Britse waterbedrijf South West Water. Dit maakte het Nederlandse ingenieursbedrijf dinsdagochtend bekend, zonder een opdrachtwaarde te melden. Arcadis zal South West Water assisteren bij werkzaamheden die voortvloeien uit AMP8, een investeringsprogramma van de overheid voor de periode 2025 tot en met 2030, ter waarde van 2,8 miljard Britse pond. De investeringen worden hiermee verdubbeld ten opzichte van de lopende cyclus van vijf jaar. Bron: ABM Financial News

