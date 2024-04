Goud wordt opgepoetst

Met op tweede paasdag een vers all-time high rond $2.265,78 begint de goudprijs aan het nieuwe kwartaal.

Langzaam aan laait de goudkoorts op. YTD is de goudprijs ruim 10% opgelopen. Sinds het intraday low rond $1.810 per troy ounce op 6 oktober is het edelmetaal dik een kwart in waarde gestegen. De goudprijs ligt er technisch dan ook prima bij.

Een belangrijk technisch signaal is vorige maand opgetreden nadat het oude all-time high van augustus 2020 rond $2.075,35 werd gebroken. Op dit niveau lag de neklijn van een hoofd-en-schouderformatie (zie uitleg van dit patroon onderaan). Ik heb deze uitbraak begin maart hier ook besproken.

Technisch heeft de goudprijs een langdurige kwakkelperiode achter zich gelaten. Sinds 2020 had goud vrij richtingloos gefluctueerd, grofweg tussen $1.615 en $2.075.

Vandaag bekijk ik verschillende grafieken van goud: korte termijn, lange termijn en meerjarig.

Goud korte termijn

Goud ligt er op kortetermijn uitstekend bij. Begin maart brak de de horde van $2.145,86, waar de top van begin december ligt.

Vervolgens is er een mooie pullbackbodem boven die voormalige weerstand rond $2.145,86 gevormd. Vaak vormt een pullbackbodem de springplank voor een nieuwe felle stijging. De goudprijs heeft een sterke tweede steun rond $1.973,09 (de bodem van 13 december 2023).

Goud lange termijn

Goud heeft de voormalige weerstand van $2.075,35 (gevormd op 7 augustus 2020) overtuigend weten te breken. Hierdoor is een langetermijn koopsignaal opgetreden. Ik heb in deze rubriek al eerder gewezen op de potentiële hoofd-en-schouderformatie die in de afgelopen vier jaar is gevormd.

Opvallend is dat rond $1.804 twee hogere bodems zijn gevormd. Eén in maart vorig jaar en één eind 2023. Deze hogere bodems functioneren als de rechterschouders in de hoofd-en-schouderformatie. De uitleg van het hoofd-en-schouder-patroon kunt u onderdaan deze column vinden.

Met de uitbraak boven $2.075,35 is een vierjarig barrière gebroken en wordt $2.500 het eerstvolgende opwaartse koersdoel.

De stijgende 200-dagenlijn van de goudprijs valideert de positieve technische conditie.



Meerjaren: zéér bullish

Zoals hiervoor gemeld, heeft goud met de uitbraak boven $2.075,35 een hoofd-en-schouderformatie opwaarts voltooid. Dit heeft een koopsignaal opgeleverd.

De hogere bodems rond $1.804 (R1 en R2) vormen de rechterschouders, de linkerschouders liggen rond $1.687 (L1 en L2). Het hoofd van de hoofd-en-schouderformatie ligt rond H, de bodem van oktober 2022 op $1.614. Het conservatieve koersdoel na deze uitbraak hebben we berekend op $2.500. Het koersdoel is als volgt berekend:

De afstand in punten tussen het hoofd ($1.614) en de neklijn ($2.075,35) bedraagt $461.

Opgeteld boven het uitbraakpunt $2.075,35 levert dit een eerste koersdoel op van $2.536.

Wij hebben dit koersdoel afgerond tot $2.500.

Het progressieve koersdoel na hebben we berekend op $2.700.

De koersdoel is als volgt berekend:

De procentuele afstand tussen het hoofd ($1.614) en de neklijn ($2.075,35) bedraagt 28,6%

Boven het uitbraakpunt $2.075,35 levert een stijging van 28,6% een eerste koersdoel op van $2.668,90

Wij hebben dit koersdoel afgerond tot $2.700.

Een uitleg van deze twee verschillende koersdoelberekeningen kunt u onderaan deze column vinden. De goudprijs had ook al in 2019 een hoofd-en-schouderformatie succesvol afgerond. Dat was in 2019, toen de neklijn N werd gebroken. De linkerschouders van dit patroon zijn gemarkeerd als LS1 en LS2, de rechterschouders als RS1 en RS2 en het hoofd als H.

Deze uitbraak is daarna bevestigd door de hogere pullbackbodems bij PB. Ik heb deze succesvolle hoofd-en-schouderformatie besproken in juli 2019.





Uitleg hoofd-en-schouderformatie

De hoofd-en-schouderformatie is een van de bekendste koerspatronen in de technische analyse. De hoofd-en-schouderformatie kan aan het einde van een lange daling voorkomen. Soms, zoals bij de goudprijs, vormt de hoofd-en-schouderformatie een tussenstap, dus een tijdelijke onderbreking in een langdurige stijging.



Kenmerk van de hoofd-en-schouderformatie is dat deze altijd uit minimaal drie bodems bestaat, waarvan de middelste (het hoofd) de diepste is.

De hoofd-en-schouderformatie voltrekt zich doorgaans in meerdere vaststaande stappen.



Op onderstaande voorbeeldgrafiek zien we die stappen als volgt:

Het eerste signaal treedt op als er een top op gelijke hoogte (B) wordt gevormd. In feite is de sterke stijging boven bodem a ook al een potentieel positief signaal.

Er vormt zich nu een weerstand rond A-B, dit wordt de neklijn genoemd. De bodems a en c vormen de schouders van de hoofd-en-schouderformatie, bodem b is het hoofd.

De hoofd-en-schouder-bodemformatie wordt voltooid als weerstand A-B wordt gebroken.

Het is noodzakelijk dat er minimaal twee toppen gebroken worden om een hoofd-en-schouder-bodemformatie te completeren. Het kunnen er ook meer zijn. De gebroken toppen hoeven niet op gelijke hoogte liggen.



De hoofd-en-schouder-bodemformatie wordt vaak gebruikt om een koersdoelen te kunnen berekenen. Hiervoor berekenen we eerst de afstand tussen het hoofd b en de neklijn A-B. De uitkomst daarvan tellen we op bij de neklijn. Vervolgens kan het koersdoel - punt D - berekend worden.



Er is een conservatieve en een progressieve methode.



Het conservatieve koersdoel wordt als volgt berekend:

We berekenen de afstand in punten tussen het hoofd en de neklijn

Dit verschil in punten wordt opgeteld boven het uitbraakpunt (neklijn)

Het progressieve koersdoel kan ls volgt berekend worden:

We berekenen de procentuele afstand tussen het hoofd en de neklijn

Dit procentuele verschil in wordt opgeteld boven het uitbraakpunt (neklijn)

