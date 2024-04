Ajax diskwalificeert zichzelf weer eens

Laten we voorop stellen: als aandeel heeft Ajax op de Amsterdamse Effectenbeurs natuurlijk helemaal niks te zoeken. Het is een mooie voetbalclub met een prachtige historie, maar het is geen bedrijf.

Aandelen in beursgenoteerde ondernemingen zijn instrumenten waarmee kan worden meegeprofiteerd van de groei van de winst, die uiteindelijk in de vorm van een hogere intrinsieke waarde en eventueel dividend naar de kapitaalverstrekker toe komt. Het zijn prima instrumenten voor wie zijn geld lange tijd kan of moet missen, bijvoorbeeld omdat hij of zij spaart voor de oude dag.



Ajax ging in 1998 naar de beurs voor 25 gulden (€11,34). Na het seizoen 2003/2004 werd voor het eerst een dividendje uitbetaald van €0,14, daarna volgden op onregelmatige basis nog een paar bescheiden uitkeringen.

Schorsing CEO

Nu zijn we ruim een kwart eeuw verder en is de koers weer onder de uitgifteprijs gezakt. Laatste nieuws: Ajax heeft algemeen directeur Alex Kroes per direct geschorst vanwege handel met voorkennis. De Raad van Commissarissen (RvC) denkt dat hij handelde met voorkennis en dat is strafbaar.



Ontslag op staande voet zou wellicht beter zijn, de verdachte heeft inmiddels bekend. Maar bij een voetbalvereniging moet er eerst worden vergaderd, dus er zal op korte termijn een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) bijeengeroepen worden om de aandeelhouders te horen over het voorgenomen ontslag, zo meldt Ajax vandaag. Daarna zal de RvC een besluit nemen over de toekomst van Kroes bij de club.



Met deze manier van handelen diskwalificeert Ajax zichzelf weer eens als beursgenoteerd bedrijf. De professionele voetbaltak heeft vooral last van het amateuristische geklungel in de bestuurskamer.

Ajax streeft vooral naar sportief succes

Op de cijferpagina’s van ons prachtige beleggingsblad IEX Expert is het aandeel Ajax ook te vinden. Maar in de kolommen waar bij de meeste bedrijven consensustaxaties staan voor de winst per aandeel en de omzet in de komende jaren, staan bij Ajax streepjes. Waarom? Omdat er geen enkele analist is die zich eraan waagt daar een gooi naar te doen. Er is natuurlijk ook geen pijl op te trekken.



En dat is logisch: Ajax heeft geen winstoogmerk zoals normale bedrijven, maar streeft vooral naar sportief succes. En dat gaat niet samen met een beursnotering. Sterker nog: de club heeft er alleen maar last van.



Als beleggingsanalist kan ik op het aandeel Ajax maar één advies plakken: Sell. En dat doe ik zonder ook maar één blik op de cijfers te werpen inmiddels al meer dan 25 jaar. En dat ik liever voor Feyenoord juich heeft daar niks mee te maken, die aandelen zou ik ook niemand aanraden.

