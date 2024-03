Degroof zet NX Filtration weer op kooplijst met lager koersdoel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft het aandeel NX Filtration weer op zijn kooplijst gezet, nadat het advies onder herziening was genomen, hoewel het koersdoel fors neerwaarts werd bijgesteld van 11,97 naar 5,50 euro. Dat bleek maandag uit een analistenrapport. Het bedrijf meldde in januari dat de uitrol van het bedrijfsplan anderhalf jaar vertraging heeft opgelopen, omdat het besluitvormingsproces bij klanten traag verloopt. Dit betekent minder omzet en meer verliezen en dus een verlaging van de taxaties door Degroof. Hierop daalde de koers tot een dieptepunt van 2,55 euro. Toch heeft NX Filtration vertrouwen dat de kaspositie voldoende is om de grote nieuwe fabriek te bouwen en om dit jaar voldoende middelen te hebben. Wel verwacht analist Fernand de Boer dat er in 2025 een tekort zal ontstaan. Dit wil het bedrijf aanpakken met leningen met onderpand. Volgens Degroof is dat een betere optie dan een kapitaalverhoging, omdat NX Filtration hierdoor meer tijd krijgt om te laten zien dat er sterke vraag naar de technologie is. De lage koers zou grootaandeelhouder Infestos mogelijk in de verleiding kunnen brengen om NX Filtration weer van de beurs te halen, merkte De Boer nog op. Het aandeel NX Filtration daalde maandag met een half procent naar 3,00 euro. Bron: ABM Financial News

