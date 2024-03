NX Filtration regelt lening en geeft aandelen uit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: NX Filtration

(ABM FN-Dow Jones) NX Filtration heeft tenminste 20 miljoen euro aan extra financiering veiliggesteld met een lening en wil daarnaast ook 25 miljoen euro ophalen met de uitgifte van nieuwe aandelen. Dit maakte het bedrijf met een notering aan het Damrak dinsdag nabeurs bekend. Op 9 februari meldde NX Filtration dat er voldoende contanten in kas waren om de bouw van de nieuwe fabriek en de activiteiten in 2024 geheel te kunnen betalen. Daarbij kondigde het bedrijf aan te kijken naar diverse opties om de financiële flexibiliteit te vergroten voor de groeistrategie voor de langere termijn. In dat kader werd een schuldfinanciering zekergesteld van tenminste 20 miljoen die naar verwachting in april zal worden gesloten. Het precieze bedrag hangt af van de definitieve waardering van de nieuwe fabriek, die als onderpand dient. Daarnaast wil het bedrijf voor 25 miljoen euro aan nieuwe aandelen uitgeven. Het bedrijf krijgt daarbij de steun van bestaande grote aandeelhouders. De aandelen zullen worden geplaatst bij professionele beleggers die daarvoor in aanmerking komen. Ook de bestuurders van NX Filtration zullen meedoen met de aandelenemissie. De versnelde veilingprocedure begint direct. NX Filtration zei zo snel als mogelijk de uitgifteprijs bekend te zullen maken, NX Filtration verwacht dat deze extra financiering voor geruime tijd voldoende zal zijn voor de toekomstige groei-ambities van het bedrijf. ABN AMRO begeleidt de uitgifte. Bron: ABM Financial News

