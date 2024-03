Slotcall: AEX kruipend naar nieuw record en bitcoin weer boven $70.000

Je zou het op zo'n matte beursdag bijna vergeten, maar de AEX scherpte vandaag gewoon het all-time high verder aan. Een groot deel van de dag stond de index op verlies, maar 's middags piepte de AEX dan toch boven het vriespunt uit.

De koersuitslagen waren over het algemeen bescheiden. In de AEX kreeg Akzo Nobel met een koerswinst van 1,4% de aanvoerderstrui omgehangen. Besi bungelde met een verlies van 3,7% onderaan, zonder concrete nieuwsaanleiding. De Midkap hield nét droge voeten. Alleen de AScX (+0,7%) is overtuigend hoger gesloten.

Voor het echte koersspektakel moeten we naar de cryptomarkt. Daat schoot de bitcoinprijs in één dag tijd met maar liefst 12% omhoog, waardoor de munt weer door de $70.000-puntengrens is gebroken. De laatste weken stond de munt nog flink onder druk na een rally die in januari was ingezet na de lancering van bitcoin-ETF's in de VS.

Dat de AEX na een aantal dagen van stijgingen wat gas terug neemt, is niet zo vreemd. Er was bovendien maar weinig richtinggevend nieuws. Later deze week komen nog enkele bedrijven met cijfers (Ebusco, HAL en InPost). Verder zijn de ogen vooral gericht op de Amerikaanse PCE-inflatie op vrijdag, al kunnen beleggers daar niet direct op reageren, omdat de beurzen in Europa en de VS dan zijn gesloten vanwege Goede Vrijdag. Een handig overzicht van alle vrije dagen op de beurs vindt u hier.

Wall Street licht hoger uit de startblokken

Ook op Wall Street is van een uitbundige stemming even geen sprake op de eerste handelsdag van deze verkorte beursweek. Maar diepe minnen blijven uit.

Intel en AMD zijn speelbal geworden van de strijd tussen de VS en China. Peking heeft besloten geen microchips van deze bedrijven meer te gebruiken in pc’s en servers van de Chinese overheid. Het lijkt een reactie te zijn op een eerder besluit van de Amerikaanse president Joe Biden om de invoer van chips van allerlei Chinese bedrijven aan banden te leggen, vanwege zorgen over de nationale veiligheid. Intel koerst 1,5% lager. AMD ligt nog te slapen.

Verder heeft de Europese Commissie Alphabet, Apple en Meta op de korrel. Ze zouden zich onvoldoende houden aan de internetregels van de Digital Markets Act (DMA). Er hangen hen miljardenboetes boven het hoofd. De koersen staan 0,7 tot 0,9% lager.

Chicago-Fed herstelt weer

Dan kwam er vandaag nog een macrocijfer waar je niet veel van hoort, maar dat belangrijker is dan u wellicht denkt: de Chicago Fed National Activity-index. Dit cijfer geeft aan de hand van 85 verschillende indicatoren aan of de Amerikaanse economie een groeiversnelling of juist -vertraging laat zien. Het vorige cijfer duidde op een groeivertraging, maar het cijfer van vandaag liet zien dat er weer sprake is van een voorzichtige groeiversnelling. De index steeg van -0,54 in januari naar +0,05 in februari.

En waarom is dit cijfer belangrijk? Uit onderzoek door een machine-learning programma in opdracht van FactSet blijkt dat dit een van de drie macrocijfers is waarvan de grootste voorspellende waarde voor de korte termijn uitgaat. De andere twee zijn de Kansas City Financial Stress-index (waar u waarschijnlijk al helemaal nauwelijks van heeft gehoord) en het maandelijkse arbeidsmarkt. Hoe dat precies zit, kunt u lezen in dit artikel.

Beurs met een flinke discount

Niet elke beurs rijgt de all-time highs aan elkaar. Aan de andere kant van de Noordzee zien we een de FTSE100-index behoorlijk aanmodderen. Een 'Wall Street-premie' is er altijd al geweest, maar het waarderingsverschil is inmiddels wel heel hard opgelopen, tot maar liefst 47%. Is de Britse beurs rijp voor een inhaalslag? De visie van Martin Crum vindt u hier.

Een wel erg aantrekkelijke discount van 47%: veel indices zetten vrijwel dagelijks nieuwe all-time highs op de koersenborden, maar deze niet. https://t.co/7vwC2qNbiZ — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 25, 2024

Whisky of de S&P 500?

Over discount gesproken. Uit het jaarlijkse Wealth Report van vastgoedadviseur Knight Frank blijkt dat 2023 bepaald geen topjaar was voor luxegoederen. Terwijl de AEX-index met ruim 14% opliep, eindigden bijna alle 'passion assets' in de min, met uitzondering van kunst, sieraden, horloges, munten en diamanten. Vooral voor zeldzame whisky was het een jaar om snel te vergeten, met een gemiddeld verlies van 9%.

Dat veel beleggingen in luxegoederen in het slop raakten, komt deels omdat de prijzen in de voorgaande jaren fors waren opgelopen: dan kun je wachten op een correctie. Maar het komt ook omdat het op de aandelenbeurzen zo goed ging.



Maar kijken we tien jaar terug, dan had u toch beter wat flessen whisky kunnen inslaan dan een ETF op de S&P 500, zoals het onderstaande overzicht op de Visual Capitalist laat zien. Met een rendement van 158% had u met een indextrackertje op de S&P bepaald geen reden tot klagen, maar het valt in het niet vergeleken met het rendement dat u op zeldzame whisky had kunnen maken. Drank doet het sowieso goed, want met wijn had u 146% kunnen cashen. Loopt u wel risico op kurk; iets waar u bij de S&P 500 niet bang voor hoeft te zijn.

Voor welke belegging u ook gaat - aandelen, handtassen of whisky - alles valt of staat met goed uw huiswerk doen. Op de 50 flessen whiskey die afgelopen jaar het beroerdste rendement op een veiling hebben laten zien, werd een verlies van in totaal 26% geleden. Maar de twintig best verkochte flessen leverden 20% winst op. De prijzen van dure auto's daalden met gemiddeld 6%, maar op sommige merken, zoals BMW (+9%) en Lamborghini (+18%), die meer jongere verzamelaars aanspreken, vielen nog altijd prima rendementen te behalen.

Lange rentes lopen weer voorzichtig op

Sommige lange rentes lopen wat op, nadat ze vorige week nog flink waren gedaald toen er zicht kwam op de eerste renteverlaging rond de zomer. Het eerstvolgende richtpunt is de Amerikaanse PCE-inflatie van vrijdag: een belangrijke graadmeter voor het rentebeleid van de Fed.

Dit zijn de tienjaarsrentes:

Nederland: 2,63%

Duitsland: 2,37%

Frankrijk: 2,85%

Italië: 3,69% (+ 5 basispunten)

VK: 4,03% (+ 1 basispunt)

VS: 4,25% (+ 3 basispunten)

De brede markt

De AEX sloot 0,1% hoger op 877,15 punten. Daarmee zitten we in de middenmoot. De Bel20 is 0,2% hoger geëindigd, de CAC40 sloot onveranderd en de Duitsers deden het met +0,4% iets beter dan wij.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) loopt iets op naar 13,65.

Wall Street koerst als volgt: Dow Jones -0,4%, S&P500 -0,2% en Nasdaq -0,1%

De euro komt nauwelijks van zijn plaats en noteert 1,0838 dollar.

De goudprijs staat 0,5% hoger op $2.175,47 per troy ounce.

De bitcoin heeft het geflikt: de munt staat weer boven de $70.000, dankzij een rally van ruim 12%. Wie vanmorgen één munt had gekocht, had vandaag $7.678 winst gemaakt. YTD staat de koers 66% hoger en dan moet die halving nog komen.

De olieprijzen staan zo'n 1% hoger. Voor een vat Brent-olie betaalt u nu $85,79 en voor WTI $81,83.

Verder op het Damrak

NX Filtration voert opnieuw de stijgers aan.

Ebusco koerst 1,3% hoger aan de vooravond van de cijferpublicatie

koerst 1,3% hoger aan de vooravond van de cijferpublicatie Na de koersstijging van 6,5% voor NX Filtration op vrijdag komt er vandaag nog eens 10,9% bij. Degroof Petercam zette het weer op de kooplijst, maar halveerde wel het koersdoel naar €5,50.

op vrijdag komt er vandaag nog eens 10,9% bij. Degroof Petercam zette het weer op de kooplijst, maar halveerde wel het koersdoel naar €5,50. UMG (-1,97%) weet niet te profiteren van een koersdoelverhoging door Bank of America

Adviezen

UMG: naar €32 van €31 en kopen - Bank of America

NSI: naar €23 van €24 en kopen - Berenberg

NX Filtration: naar €5,50 van €11,97, maar advies blijft kopen - Degroof Petercam

HAL Trust: naar €126 van €116 en houden - Degroof Petercam

Unibail-Rodamco-Westfield: naar €82 van €102, maar advies blijft kopen - HSBC

Agenda: cijfers Ebusco en consumentenvertrouwen VS

We hebben deze week nog drie bedrijven die met cijfers komen. Morgan is het de beurt aan Ebusco. Het gaat momenteel niet zo lekker met de fabrikant van elektrische bussen. De koers staat YTD ruim 32% in de min en ten opzichte van een jaar geleden zelfs 66% lager. Half december bevestigde het bedrijf nog de omzetverwachting voor 2023, maar eind januari kwam er toch een een omzetwaarschuwing, omdat een deel van de in 2023 verwachte omzet is doorgeschoven naar 2024. "Het management is nog altijd niet in control", schreef analist Martin Crum van de IEX Beleggersdesk.

Ebusco doet zijn uiterste best om het tij te keren. Het concern kreeg eind januari groen licht van aandeelhouders voor de uitgifte van nieuwe aandelen en de plaatsing van een convertible. Daarmee kon Ebusco zijn financiële positie met ruim €59 miljoen versterken. Verder werd een extra CEO benoemd naast topman Peter Bijvelds. De cijfers van morgen - en vooral de outlook - geven wellicht meer duidelijkheid over de situatie bij het bedrijf.

Verder houdt Randstad de jaarvergadering en verschijnen er diverse macro-economische cijfers, waaronder het ‘grote’ Amerikaanse consumentenvertrouwen, gemeten door Conference Board. In februari zagen we nog een daling, na drie opeenvolgende maanden van stijgingen. Heeft die trend doorgezet?

Hierbij de volledige agenda van morgen:

00:00 uur: Randstad jaarvergadering

07:00 uur: Ebusco cijfers vierde kwartaal

00:00 uur: Exmar cijfers vierde kwartaal

08:00 uur: Consumentenvertrouwen - april (Dld)

13:30 uur: Orders duurzame goederen - februari (VS)

14:00 uur: Case Shiller huizenprijzen - januari (VS)

15:00 uur: Consumentenvertrouwen (Conference Board) - maart (VS)

En dan nog dit:

Zijn hogere verplichte reserves een goed idee?

Voor de megawinsten van ING, ABN Amro en Rabobank betaalt de Nederlandse burger een hoge prijs https://t.co/onOoq2Tetz via @FTM_nl — Siem Eikelenboom (@sieboom) March 23, 2024

U móet kiezen: cacao of Nvidia?

Update! #Cocao chasing #NVIDIA, price now above USD 9,000 per metric ton.

One thing, cocoa may be scarce now, but not in the long run. ??#bitcoin https://t.co/8kyzawNq1U pic.twitter.com/cBZw9ZKPMU — jeroen blokland (@jsblokland) March 25, 2024

Zijn we nog maar op de helft?

BofA's Technical Analyst Stephen Suttmeier expects the current bull market to drive the S&P 500 way higher. In April the S&P 500 will enter the 11th year of its secular bull market signaled on the April 2013 breakout above the 2000 and 2007 peaks, Suttmeier says. The secular bull… pic.twitter.com/Wfp1y9GXyj — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 25, 2024

Zijn de Opec en het IEA te optimistisch?

Both the IEA and OPEC are currently forecasting over 600 Mb/d of Chinese oil demand growth in 2024. While this shouldn't raise any eyebrows historically speaking, it is noteworthy that China's largest national oil company, CNPC, is calling for a much lower number of 161 Mb/d. In… pic.twitter.com/msiLMiVsIn — FactSet (@FactSet) March 25, 2024

CEO's van Unilever, Flow Traders en TKH op de IEX Beleggersdag 2024

Zoals u waarschijnlijk wel weet, maken de CEO's van Unilever en TKH hun opwachting op de IEX Beleggersdag op vrijdag 28 juni. We kunnen nóg een interessante spreker bekend maken: Mike Kuehnel, topman van Flow Traders.



Daarnaast zullen de beste beleggingsexperts u voorzien van veel achtergrondinformatie en kooptips, zodat u betere beleggingsbeslissingen kunt nemen.



De Beleggersdag vindt plaats in theater Spant in Bussum. De presentatie is in handen van journalist Jort Kelder.



Bestel snel uw kaarten en profiteer nog van een aantrekkelijke vroegboekkorting! Wees er snel bij, want de kaartverkoop gaat hard en de capaciteit is beperkt.

De kaartverkoop is inmiddels in volle gang. Meer weten over de IEX Beleggersdag? Bekijk nu de website.

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijna avond toe!