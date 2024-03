AEX gaat nipt hogere opening tegemoet - voorspelt S&P 500 uitslag verkiezingen VS?

De AEX gaat een lichtgroene opening tegemoet nadat in Japan en vrijdag op Wall Street nieuwe records werden gevestigd. Er is weinig nieuws; het wachten is vooral op donderdag. Dan neemt de ECB een rentebesluit en maakt Fed-voorman Jerome Powell zijn opwachting in de Senaat.

Je kunt op deze vroege maandagochtend een speld horen vallen op het Damrak. Er is nagenoeg geen nieuws. Het cijferseizoen loopt op zijn laatste benen. De ogen zijn deze week vooral gericht op de ECB en de Federal Reserve, die mogelijk iets meer duidelijkheid verschaffen over de vraag die iedereen bezighoudt: wanneer kan eindelijk het mes in de rente worden gezet? Beleidsmakers van de centrale banken manen al wekenlang tot geduld, aangezien de inflatiegeest nog niet terug in de fles is. Misschien lichten Jerome Powell en Christine Lagarde donderdag toch een tipje van de sluier op.

Opec+ draait oliekraan niet verder open

Het zat er al een tijdje aan te komen, maar zojuist is het bevestigd: OPEC+ zal de huidige vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten olie per dag voortzetten in het tweede kwartaal. De productiebeperking moet de olieprijs ondersteunen. Wat er na juni gaat gebeuren, is nog onzeker.

Azië: Nikkei door 40.000 en nervositeit in China over Volkscongres

De meeste indices in Azië zijn de beursweek goed begonnen. De beurs in Seoel hield vrijdag nog de deuren gesloten, maar had er vannacht duidelijk zin in. De Nikkei 225, die de records aan elkaar rijgt, schoot voor het eerst door de 40.000 punten.

In China daarentegen is enige nervositeit voelbaar nu de jaarlijkse vergadering van het Nationaal Volkscongres van de Chinese Communistische Partij op het punt staat te beginnen. Hier zal de groeidoelstelling voor 2024 bekend worden gemaakt (volgens ABN Amro waarschijnlijk rond de 5%). Ook wordt duidelijk waar de beleidsprioriteiten van Peking komen te liggen.

Aan uitdagingen geen gebrek. Het gehoopte economische herstel na de coronapandemie valt tot nu toe tegen. De bevolking krimpt. Het land kampt met hoge jeugdwerkloosheid. De export, die China de voorgaande jaren opstuwde in de vaart der volkeren, is voor het eerst sinds 2016 gedaald. Terwijl Europa en de VS alle zeilen bijzetten om de inflatie te temmen, kampt China juist met déflatie. Ook zijn de problemen in de vastgoedsector nog lang niet verholpen. Peking is al op allerlei manieren bezig om de economie en het beursklimaat te ondersteunen. Mogelijk wordt de komende dagen duidelijk wat er nog meer gaat gebeuren.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij, geklokt om 08.00 uur:

Nikkei 225: +0,5%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +0,1%

Hang Seng (Hongkong): -0,3%

Kospi (Zuid-Korea): +1,2%

Chinese techaandelen lagen er niet goed bij, maar de aandelen Samsung en vooral TSMC gingen als warme broodjes over de toonbank:

Alibaba: -2,0%

Baidu: -0,6%

Prosus-deelneming Tencent: -0,9%

TSMC: +5,2% (!)

Samsung +2,0%.

Wall Street vestigt nieuwe records

De S&P 500 en de Nasdaq wisten vrijdag nieuwe records neer te zetten. De S&P 500 steeg met 0,8% naar 5.137,08 punten en de Nasdaq eindigde 1,1% hoger op 16.274,94 punten. De Dow Jones index won 0,2% tot 39.087,38 punten.

Chipaandelen waren in trek, met fraaie winsten voor Nvidia (+4%), AMD (+5,2%) en Broadcom (+7,6%). Dell Technologies zag de beurswaarde met 31% toenemen na kwartaalcijfers die de verwachtingen overtroffen.

Er waren wel zorgen over de New York Community Bank, die een verlies van $2,7 miljard rapporteerde, mede door de overname van onderdelen van de omgevallen Signature Bank vorig jaar. Ook blijken de procedures bij het verstrekken van kredieten niet op orde te zijn. Het bedrijf heeft per direct een nieuwe CEO gekregen. Dit alles resulteerde erin dat een kwart van de beurswaarde in rook opging.

De S&P als voorspeller van de Amerikaanse presidentsverkiezingen

Houd de S&P 500 vanaf komende zomer extra goed in de gaten. In 20 van de afgelopen 24 verkiezingen voor het Amerikaanse presidentschap blijkt de S&P 500 een goede indicatie te geven van wie zijn intrek mag nemen in het Witte Huis. Als de index in de laatste drie maanden voor de verkiezingen oploopt, dan heeft de partij van de zittende president de grootste winkansen. Maar daalt de S&P vanaf augustus, dan komt er waarschijnlijk een wisseling van de wacht.

With 2024 being an election year, for this week's #chartoftheweek, we wanted to highlight an interesting trend involving S&P 500 3-month performance before a Presidential election as a predictor for whether the incumbent party will be reelected.



In 20 of the past 24 United… pic.twitter.com/kP69h5jrgo — FactSet (@FactSet) March 1, 2024

De indicatoren:

Van de in het songfestivalliedje Europapa bezongen eenheid in Europa is vandaag weinig te merken: de futures duiden op een verdeelde opening van de Europese beurzen.

Overwegend groene koersen in Azië.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt verder naar 13,11.

De euro staat iets hoger en noteert 1,0848 ten opzichte van de dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en noteert 2,698%. De Amerikaanse stijgt met 1 basispunt naar 4,19%.

De goudprijs staat iets hoger op $2.083,61 per troy ounce.

De olieprijzen staan licht in de plus, na de - al verwachte - aangekondigde verlenging van de productiebeperking door Opec+

De bitcoin zet de opmars op volle kracht voort en staat 1,6% hoger op $63.450,90.

De AEX opent naar verwachting 0,3% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Een tegenvaller voor Vivoryon: het onderzoek naar een middel tegen Alzheimer is geen succes. Verder is er niet veel nieuws.

07:42 Onderzoek Vivoryon naar middel tegen Alzheimer geen succes

07:36 OPEC+ verlengt productieverlagingen tot halverwege het jaar

07:28 Jefferies haalt IMCD van de kooplijst

07:25 Aziatische beurzen noteren verdeeld

07:11 Jefferies verhoogt koersdoel Fugro

06:56 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:47 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:46 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

03 mrt Cijferseizoen loopt ten einde, focus verschuift naar macrocijfers

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Zo valt vandaag te lezen dat het grootste pensioenfonds van Nederland, ABP, meer in Nederland gaat beleggen, en dan vooral in nieuwe betaalbare huurwoningen. Het volledige nieuwsoverzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Dat is niet lekker wakker worden voor RELX en IMCD: ze worden van de kooplijst af gehaald. Fugro wordt getrakteerd op een forse koersdoelverhoging.

RELX: naar 3.500 pence van 3.300 pence, maar koopadvies wordt vervangen door een houdadvies - Berenberg

IMCD: naar €165 van €178 en koopadvies ingeruild voor een houdadvies - Jefferies

Fugro: naar €26,50 van €22,50 en kopen - Jefferies

€26,50 van €22,50 en kopen - Just Eat Takeaway: naar €17,53 van €17,39 en houden - JPMorgan

Agenda komende week: ECB rentebesluit, VS banenrapport en Powell in het Congres

Het cijferseizoen loopt op zijn eind, maar er zijn genoeg gebeurtenissen die de aandelenmarkten flink in beweging kunnen zetten, zoals het rentebesluit van de ECB, de hoorzitting van Fed-voorzitter Jerome Powell en het Amerikaanse banenrapport. Het zwaartepunt ligt deze week op donderdag en vrijdag.

Maandag: stilte voor de storm

Over de agenda van vandaag kunnen we kort zijn. Die is maagdelijk leeg, op de cijfers van Henkel na. U heeft ongetwijfeld producten van deze Duitse multinational in uw badkamer, washok of werkkamer staan, want het concern voert merken als Persil, Silan, Pritt, Pattex, Fa en Schwarzkopf.

Dinsdag: TKH en inkoopdata

Morgen opent Midkapper TKH de boeken over het afgelopen kwartaal en heel 2023. Het techbedrijf heeft een moeizaam jaar achter de rug. Bij de bandenbouwmachines - die tot de meest innovatieve ter wereld behoren - ging het in het derde kwartaal nog steeds crescendo, na enkele moeilijke jaren. Bij Smart Vision Systems daalde de omzet door een minder gunstige markt voor 2D- en 3D-Machine Vision-producten (zoals sensoren). Ook bij de onderdelen die het moeten hebben van de energietransitie viel het wat tegen. De cijfers van morgen laten zien of die trend heeft doorgezet. Let vooral op de outlook. De laatste analyse met taxaties van de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

Ook Bayer (dat onlangs een dividendwaarschuwing deed uitgaan), D'Ieteren en (na sluiting Wall Street) Nio presenteren hun cijfers. Verder verschijnen dinsdag over de hele wereld de definitieve inkoopmanagersindices voor de diensten over februari. Uit voorlopige cijfers bleek dat in de EU sprake was van krimp, terwijl de VS, China en Japan groei lieten zien. Verder wordt uitgekeken naar de Europese producenten, een graadmeter voor inflatie.

Woensdag: Duitse handelsbalans en Fed Beige Book

Woensdag verleggen we de focus naar onze oosterburen, waar de handelsbalans bekend wordt gemaakt en Deutsche Post met kwartaalcijfers komt. Verder verschijnen de Europese detailhandelsverkopen en het Amerikaanse banenrapport van loonstrookjesverwerker ADP (dat dient als voorproefje van het cijfer van vrijdag). Om 20 uur wordt het Beige Book bekendgemaakt, een rapport over de stand van de Amerikaanse economie dat acht keer per jaar door de Fed wordt gepubliceerd.

Donderdag: rentebesluit ECB en Powell in de Senaat

Donderdag worden de kwartaalcijfers verwacht van CTP en Envipco. De laatste analyse van CTP van de IEX Beleggersdesk, mét taxaties, vindt u hier. Envipco, producent van legeflessen- en blikautomaten, staat bij niet veel beleggers op de radar, maar het bedrijf lijkt eindelijk de weg omhoog te hebben gevonden. Over de grens kunnen de cijfers van Lufthansa, Merck (voorbeurs), Broadcom en Oracle (na sluiting van Wall Street) ongetwijfeld op belangstelling rekenen.

Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het rentebesluit van de ECB. Dat besluit zelf is niet zo spannend (de depositorente blijft waarschijnlijk staan op 4%), maar de toelichting kan wel wat deining op de beurzen veroorzaken. Dat geldt ook voor de hoorzitting van Fed-voorzitter Jerome Powell in de Amerikaanse Senaat. Hij maakt hier twee keer per jaar zijn opwachting om verantwoording af te leggen over het monetaire beleid en zijn visie te geven op de Amerikaanse economie.

Vrijdag: Amerikaans banenrapport en groeit Europese economie?

Zet vrijdag de wekker om 14.30 uur, want dan verschijnt het Amerikaanse arbeidsmarktrapport. Er wordt een groei met circa 200.000 banen voorzien: een flink aantal, maar minder dan de stijging met 353K in januari. De werkloosheid blijft volgens economen stabiel op 3,7%. De loongroei zwakt naar verwachting af naar 0,3% op maandbasis en 4,4% op jaarbasis. Dat was vorige maand nog respectievelijk 0,5% en 4,5%.

Ook maakt Eurostat het definitieve bbp van de EU en de eurozone over het vierde kwartaal bekend. Uit voorlopige cijfers blijkt dat de economie in het slop zit. Het bbp van de EU was met slechts 0,1% gestegen en dat van de eurozone maakte pas op de plaats.

Veel plezier en succes vandaag!