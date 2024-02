Bayer snijdt fors in dividend Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Bayer is van plan om over 2023 een veel lager dividend uit te keren, om zo de schulden van het bedrijf aan te pakken. Dit meldde het Duitse concern maandag nabeurs. Bayer wil over 2023 een dividend van slechts 0,11 euro uitkeren. Over 2022 keerde Bayer nog 2,40 euro per aandeel uit. "Dit voorstel komt op een moment dat het bedrijf wordt geconfronteerd met een hoge schuldenlast, in combinatie met hoge rentetarieven en een uitdagende vrije kasstroom", zei Bayer maandag. De maatregel zal ter stemming worden voorgelegd aan de aandeelhouders tijdens de jaarvergadering op 26 april. Bayer meldde eerder al dat het een nieuw operationeel model aan het implementeren is dat onder andere zal bestaan uit het schrappen van banen, met als doel het bedrijf wendbaarder te maken en de operationele prestaties aanzienlijk te verbeteren. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.