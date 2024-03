Eindelijk groei bij Envipco

Envipco, producent van legeflessen- en blikautomaten, met 56 miljoen euro omzet in 2022 een kleintje op de Euronext, heeft de weg omhoog gevonden door het accent op Europa te leggen. “We worden door wetgeving gedreven.”

Envipco Holding NV is een in Amersfoort gevestigde holding die genoteerd staat aan Euronext Amsterdam en Euronext Oslo Growth. Envipco noemt zich een “erkende leider in de ontwikkeling en exploitatie van geautomatiseerde systemen voor de terugwinning van gebruikte drankverpakkingen” (Reverse Vending Machine of RVMs oftewel Deposit Return Schemes of DRS). De prijs per machine loopt uiteen van €18.000 tot €25.000. Envipco heeft verschillende internationale patenten.

Al in 1982 werd Envipco opgericht, precies 25 jaar geleden ging het naar de beurs in Brussel, waarna er in oktober 2018 een bescheiden entree volgde op Euronext in Amsterdam en Oslo; met uitgifte van 266.000 nieuwe aandelen met €2,7 miljoen opbrengst. De koers van ruim €10 bleek ruiterlijk over de top.

In december 2022 haalde Envipco met nieuwe aandelen nog eens €15 miljoen op, dit keer tegen een prijs van €2,66. Daardoor verwaterde het belang van de grootaandeelhouders Maurice Bouri en Gregory Garvi, die beiden in de Raad van Commissarissen zitten. Bouri, die in 2020 nog een meerderheid bezat van 53%, bouwde zijn belang af tot 37% (eind 2022), terwijl het belang van Garvy daalde naar 14%.

“Onze commissarissen staan dicht bij de onderneming, vooral gezien onze idealen op de markt van duurzaamheid", zegt Theo Kamperman. Hij werd een half jaar geleden interim-cfo, als opvolger van Derk Visser.

Groeiambities

In 2021 publiceerde Envipco nieuwe doelstellingen. De Europese markt voor machines voor retourverpakkingen wordt geprognotiseerd op een groei van 60.000 in 2019 tot 250.000 in 2025, vooral door toename van verplichtende wetgeving. In Midden- en Oost-Europa en in Zuid-Europa en Groot-Brittannië zet Envipco in op een marktaandeel van tenminste 30%.

Daarnaast rekent Envipco op een vier tot zes keer hogere omzet. Dat betekent dat de omzet zou moeten stijgen van €38 miljoen over 2021 naar €150 tot 200 miljoen in 2025. Een gemiddelde omzetgroei van 50% per jaar. De brutomarge zou moeten stijgen van bijna 35% in 2021 naar 40% vier jaar later.

Na eerdere jaren van stagnatie lijkt Envipco de weg omhoog gevonden hebben. Vanaf 2015 tot 2021 schommelde de omzet rond de €35 miljoen met een break-even netto resultaat, maar in 2022 is de omzet fors gestegen naar €56 miljoen. In de eerste drie kwartalen van 2023 staat de teller al op €52 miljoen, maar wel met een netto verlies van €2,6 miljoen.

“We hebben grote stappen gezet met nieuwe operaties in Roemenië en Griekenland. Ik weet uit ervaring dat productieprocessen en logistiek een kwestie van vallen en opstaan zijn. Maar we hebben de lekken nu boven, wat goed te zien is aan de cijfers van de eerste drie kwartalen van 2023.”

Focus op Europa

Wie de verslagen van de afgelopen jaren leest, constateert een snelle verlegging van de focus van de Verenigde Staten naar Europa. Het hoofdkantoor van Envipco kwam in Amersfoort, van waaruit met name nieuwe markten als Hongarije, Roemenië, Griekenland en Groot-Brittannië worden bestreken. Ondanks het Nederlandse hoofdkantoor en de Nederlandse beursnotering is Envipco nauwelijks actief in de Nederlandse markt.

Vrijwel alle statiegeldautomaten bij supermarkten in Nederland zijn van de Noorse marktleider Tomra. Tomra heeft een notering op Euronext in Oslo en is met een winstgevende omzet van €1,3 miljard in 2023 ruim twintig keer zo groot als Envipco. Het claimt een wereldwijd marktaandeel van 70%.

In Nederland legde Envipco het af tegen Tomra, zo beaamt Kamperman: “Nederland, en ook Duitsland, zijn in feite vergeven markten. In Nederland weten consumenten niet beter dan statiegeld voor flessen te krijgen, blik kwam erbij, maar in veel landen komt juist nu of in de komende jaren nieuwe regelgeving die ons de wind in de zeilen geeft. We zijn door wetgeving gedreven, en daarmee loopt Europa voorop op de Verenigde Staten. De marktprognoses voor Europa zien er heel gezond uit.”

In 2023 kwam het keerpunt in de verhouding Europa-VS: het derde kwartaal zag €17 miljoen omzet in Europa (+ 130%) en ruim €8 miljoen in de VS. Dat laatste was een teruggang met 13%. In de VS verkocht Envipco nog nauwelijks nieuwe machines en kwam de opbrengst vrijwel geheel uit service op eerder verkochte apparatuur.

Met nieuwe productie en toename van Europese marketing verdubbelde het aantal personeelsleden van 195 in 2020 tot bijna 400 in 2023. Ook de koers van Envipco verdubbelde, na in 2023 gekelderd te zijn tot een dieptepunt van ruim €1,90 in november, en bereikt inmiddels een top van €3,70.

Jaarcijfers 7 maart

Ofschoon de ingezette groeistrategie van Envipco tot op heden aanslaat, vormt de beoogde €150 tot 200 miljoen omzet met een brutomarge van 40% een enorme uitdaging. Op 7 maart komt de machineproducent met de jaarcijfers over 2023 en moet blijken of het beoogde groeipercentage van 50% wordt gehaald. De omzet in de eerste negen maanden steeg met 21% en de marge was met 34,6% nog een fractie lager dan in 2021.

Met een beurswaarde van €175 miljoen noteert het nog verlieslatende Envipco op ongeveer 1 maal de verwachte omzet over 2025. Envipco heeft dan halverwege de rit nog veel werk aan de winkel om de ambitieuze doelstellingen te halen.

Intussen blijven beleggers geloven dat Envipco zijn doelstellingen waar kan maken. Dat geldt ook voor de Noorse investeringsbank Carnegie die de aandelenemissie begeleidde in 2022. Deze verwacht een omzetgroei naar €127 miljoen (2024) en €214 miljoen (2025). Een nieuwe aandelenemissie om de groei te financieren acht Carnegie niet onwaarschijnlijk.