IEX slotcall van donderdag 29 februari 2024

De Amsterdamse beurs had er lange tijd geen zin in maar toen meevallende Amerikaanse inflatiecijfers doorkwamen, werd de weg alsnog omhoog opgezocht. Niet dat er sprake was van veel uitbundigheid. Dat gold vandaag wel voor de reactie op de cijfers van NN (+8,10%) en Fugro (+7,77%). Die werden enthousiast ontvangen, ook omdat beide bedrijven lustig met dividend gaan strooien. Air France-KLM (-8,62%) en ASR (-1,66%) presenteerden ook cijfers maar die werden minder goed verteerd. De koers van Neerlandse vliegende trots maakte de zoveelste crashlanding.

Amerikaanse inflatiecijfers in de prik

Er was een Amerikaanse inflatiedaling over februari van 2,8% naar 2,4% verwacht en die is er ook gekomen. Beurzen reageerden daar positief op. De AEX maakt na bekendmaking van de cijfers om half drie een klein sprongetje van een half procent. De kans dat de Fed in het tweede kwartaal van 2024 de rente voor het eerst weer gaat verlagen, is door het nieuwste inflatiecijfer toegenomen. Juni wordt genoemd.

More evidence of a decline in US Inflation...



The PCE Price Index moved down to 2.4% in January, its lowest level since February 2021. Cycle peak was 7% in June 2022. pic.twitter.com/UuhOCxLC8C — Charlie Bilello (@charliebilello) February 29, 2024

Duitse inflatie daalt ook

German #inflation slowed to 2.5% YoY in Feb faster than the expected 2.6% from 2.9% in January, Food CPI slowed to 0.9% from 3.8%, lowest food inflation since Dec 2020. Energy Prices declined by 2.4% YoY in Feb. BUT German Core CPI remains sticky at 3.4%. pic.twitter.com/GbcXTLAjlm — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 29, 2024

Schrikkeldag levert economie miljarden extra op

Vandaag kunnen circa 9.700 jarige Nederlanders éindelijk, na jaren, weer kaarsjes uitblazen op hun originele geboortedag, want het is schrikkeldag. Dat betekent dat u een dag extra werkt voor hetzelfde salaris, maar wel gewoon boodschappen moet doen en dus geld uitgeeft. Voor de economie is dat goed nieuws. De bonusdag levert onze economie zo'n €2 tot €3 miljard extra op.

Analyses van de IEX Beleggersdesk

NN Group legt aandeelhouders in de watten

"Verzekeraar NN Group krijgt de handen van beleggers op elkaar met zijn jaarcijfers en dat is beslist niet ten onrechte. De kapitaalsgeneratie viel het afgelopen jaar met €1,9 miljard al hoger uit dan de doelstelling van €1,8 miljard voor 2025. En dat betekent niet alleen hogere ambities voor 2025, maar ook een royalere uitkering aan aandeelhouders. De verzekeraar trekt het dividend op tot €3,20 en verhoogt zijn jaarlijkse inkoopprogramma van eigen aandelen van €250 miljoen naar €300 miljoen. Dat gaat er bij beleggers natuurlijk in als koek."

nanlist Martin Crum toont zich enthousiast. Dat leidt tot welk koersdoel?

Fugro levert, en hoe!

Analist Martin Crum is, net als de rest van de beleggersgemeenschap, ook zeer te spreken over de nieuwste kwartaalcijfers van Fugro.

"Bodemonderzoeker Fugro heeft dankzij een opvallend sterk vierde kwartaal een absoluut topjaar achter de rug. Normaliter is Q4 seizoensmatig een zwakkere periode, maar daar was het afgelopen jaar geen sprake van. Wij zijn vooral zeer te spreken over de ontwikkeling van de vrije kasstroom (fcf), al geruime tijd een aandachtspunt bij het concern. Die kwam het afgelopen jaar uit op een erg hoge €213 miljoen. De nettowinst van Fugro overtrof de verwachtingen ruimschoots, maar dat werd voor een belangrijk deel veroorzaakt door een flinke belastingmeevaller."

De koers van Fugro staat inmiddels na een fikse spurt vandaag boven €20. loont het nog op stukken te kopen? Lees de analyse van Crum.

Plussen en minnen bij Nedap

Nedap heeft vorig jaar meer omzet gedraaid maar tegelijkertijd liepen de kosten ook stevig op. Dat leidde uiteindelijk tot een winststijging van 15%. Dat is volgens analist Hildo Laman een mooie groei maar wel minder dan verwacht. Laman verhoogt het koersdoel iets. Genoeg voor een koopadvies?

NXP x Melexis

Analist Ivo Breukink heeft twee ontwerpers van analoge chips voor de automarkt tegenover elkaar gezet. Een van de twee is een buy, de ander een hold. Hier is het verhaal.

Top drie stijgers/dalers Amsterdam

Brede markt

Sommige Europese beurzen stijgen, andere dalen. Er is weinig consensus. Wall Street staat iets voor zessen in de plus.

Verder: de euro is iets minder waard tegenover de dollar (-0,28%), terwijl de goudprijs (0,59%) en olieprijs (Brent (+0,67%) behoorlijk stijgen. Bitcoin is onderwijl bezig met een aanval op de recordstand van weleer. Vandaag komt er weer meer dan 1% bij. De $62.000-grens is nu ook geslecht. Zijn er nog mensen die nog niet op de doordenderende bitcointrein zijn gesprongen?

Dalende rentes overal

Overal lagere rentes. Dalende inflatiecijfers in de VS en Duitsland spelen hierin een belangrijke rol.

Nederlandse tienjaars: 2,70% (-1,39%)

Duitse tienjaars: 2,42% (-1,58%)

Britse tienjaars: 4,18% (-0,19%)

Italiaanse tienjaars: 3,85% (-1,16%)

Amerikaanse tienjaars: 4,23% (-0,98%)

Japanse tienjaars: 0,71% (-0,35%)

Peilmoment: 16.30 uur

Bewegers Damrak

NN (+8,10%) wint mede op een meevallende kapitaalgeneratie, een verhoging van het dividend en van de financiële doelstellingen.

(+8,10%) wint mede op een meevallende kapitaalgeneratie, een verhoging van het dividend en van de financiële doelstellingen. ASR (-1,66%) verliest op licht tegenvallende cijfers

(-1,66%) verliest op licht tegenvallende cijfers UMG (+4,93%) klimt op een meevallende jaaromzet, mede dankzij het Taylor Swift-effect.

(+4,93%) klimt op een meevallende jaaromzet, mede dankzij het Taylor Swift-effect. SBM Offshore (+2,02%) overtrof de eigen verwachtingen en koopt voor €65 miljoen eigen aandelen in.

(+2,02%) overtrof de eigen verwachtingen en koopt voor €65 miljoen eigen aandelen in. Air France-KLM (-8,62%) crasht op zwakke cijfers.

(-8,62%) crasht op zwakke cijfers. Fugro (+7,77%) deed het in het laatste kwartaal beter dan verwacht en gaat weer dividend (€0,40) uitkeren. Ceo Mark Heine is zeer optimistisch over de toekomst.

(+7,77%) deed het in het laatste kwartaal beter dan verwacht en gaat weer dividend (€0,40) uitkeren. Ceo Mark Heine is zeer optimistisch over de toekomst. ASMI (-0,58%) zakt nog verder na een zwakke prognose gisteren. Berenberg en UBS verhogen wel het koersdoel naar resp. €620 en €587.

(-0,58%) zakt nog verder na een zwakke prognose gisteren. Berenberg en UBS verhogen wel het koersdoel naar resp. €620 en €587. Allfunds (+3,47%) kwam vandaag met goede cijfers en er zijn ook tal van geruchten dat de overnamewens binnenkort zal worden gehonoreerd.

(+3,47%) kwam vandaag met goede cijfers en er zijn ook tal van geruchten dat de overnamewens binnenkort zal worden gehonoreerd. Just Eat Takeaway (+3,16%) heeft het verlies van gisteren, na bekendmaking van de nieuwste kwartaalcijfers, weer weggewerkt. Deutsche Bank (koersdoel: €22) en UBS (€25,60) handhaven hun koopadvies.

(+3,16%) heeft het verlies van gisteren, na bekendmaking van de nieuwste kwartaalcijfers, weer weggewerkt. Deutsche Bank (koersdoel: €22) en UBS (€25,60) handhaven hun koopadvies. CM.com (-4,53%) daalt op een tegenvallende omzet.

(-4,53%) daalt op een tegenvallende omzet. Van Lanschot (+2,61%) ontvangt een koopadvies van ING.

(+2,61%) ontvangt een koopadvies van ING. Heijmans (+4,72%) stijgt flink. Dat er in Nederland flink moet worden bijgebouwd is steeds duidelijker. Een keer raden wie daarvan profiteert.

Nieuwste aandelenadviezen

Zo midden in het cijferseizoen regent het adviezen. Voor beleggers in vooral Nederlandse en Belgische aandelen zijn de koopadviezen voor ASMI, Just Eat Takeaway, Fugro en Ageas het vermelden waard.

Bron: Guruwatch.nl

Agenda vrijdag 1 maart 2024

Om 7 uur cijferen Aegon, Corbion, Heijmans en IMCB.

Van het macrofront is het morgen vooral inkoopmanagersindexdag. De cijfers over februari in Japan, China, Nederland, Spanje, Italië, Frankrijk, Duitsland, eurozone, VK en ook in de VS druppelen in de loop van de dag allemaal binnen. Dan is er ook nog het voorlopige inflatiecijfer van de eurozone over februari.

Oproep: heeft u vragen voor de IEX BeleggersPodcast?

Morgen is het vrijdag en dat betekent dat er een splinternieuwe IEX BeleggersPodcast wordt opgenomen. Lezersvragen zijn welkom in de comments onder deze voorbeurs.

En dan nog even dit:

Duitsland dreigt opnieuw de zieke man van Europa te worden

Good Morning from #Germany, where the labor market is sending out strong warning signals. Jobless claims rose by 11,000 in February – more than double the 5,000 predicted by analysts. The seasonal-adjusted unemployment rate held at 5.9%, its highest level in >2yrs. The labor… pic.twitter.com/1bPItxJVPk — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) February 29, 2024

Jim Cramer is het niet eens met stijgende bitcoinkoers

JUST IN: Jim Cramer asks "What has Bitcoin ever done for mankind?" as #Bitcoin pumps past $60k



pic.twitter.com/AoEXbmzO1K — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) February 28, 2024

Slecht nieuws uit Chicago

Activiteit rond Chicago krimpt nog harder: De economische activiteit in de regio Chicago is in februari onverwacht sterker gekrompen. Dit meldde het ISM donderdagmiddag. https://t.co/40PrtAGI8P pic.twitter.com/jjTHFLND6J — BeursTweets (@beurstweets) February 29, 2024

Klimaatdoelen halen kan ook eerder