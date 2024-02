Beursblik: PCE-inflatie laat ruimte voor renteverlaging in juni

(ABM FN-Dow Jones) De inflatie in de Verenigde Staten is nog altijd hardnekkig maar de deur blijft open naar een renteverlaging door de Federal Reserve in juni. Dit schreven economen van ING in reactie op de belangrijke PCE-inflatiecijfers die donderdagmiddag verschenen.

De Fed's favoriete maatstaf voor de [kern]inflatie kwam in januari op maandbasis uit op 0,4 procent, "wat het dubbele is van de 0,2 procent die we willen zien, maar afkoelende inkomens en bestedingen suggereren dat de inflatie in de komende maanden weer zal afzwakken", zei econoom James Knightley.

Hoewel het cijfer op zich te hoog is voor de Fed om een op handen zijnde renteverlaging te overwegen, lag de inflatie in zes van de afgelopen acht maanden wel onder het percentage van 0,17 procent op maandbasis dat nodig is om de inflatie op termijn terug te dringen tot 2,0 procent, volgens de econoom van ING.

"We verwachten vanaf maart weer een [inflatie]cijfer in de buurt van 0,2 procent", aldus Knightley.

De persoonlijke bestedingen stegen in januari veel minder hard dan in de maand ervoor, met 0,2 procent, wat de inflatiedruk geleidelijk moet helpen temperen, aldus ING.

Ruim 60 procent van de markt denkt inmiddels dat de Fed de rente in juni voor het eerst zal verlagen, bleek donderdag uit de FedWatch Tool van CME. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde na het verschijnen van de inflatiecijfers tot 4,24 procent.